2019-06-11T15:39:00+03:00
Происшествия

Отец-сектант из Челябинска, укравший четырехлетнего сына у матери, сменил фамилию перед похищением

Мишу Лыкова могут прятать в глухой деревне, полиция ищет его по всей области
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
На снимке Миша и его биологический отец. Фото: Светлана ЛыковаНа снимке Миша и его биологический отец. Фото: Светлана Лыкова
Изменить размер текста:

История похищения четырехлетнего Миши Лыкова потрясла всю область. Мальчика на глазах у родителей украл его биологический отец. Это произошло днем 9 июня на улице Тухачевского в Ленинском районе.

УГРОЖАЛ, ЧТО ВЫСЛЕДИТ И УКРАДЕТ СЫНА

Семья собиралась на прогулку. Светлана, ее муж, сын и девятимесячная дочка были у машины во дворе. Миша забрался в детское кресло, Светлана пристегивала дочь, муж убирал коляску в багажник. Тут неожиданно появился Максим — биологический отец Миши. Стал требовать, чтобы ему отдали сына.

— Мы понимали, что он вооружен, сколько его знаю, всегда носит с собой баллончик и нож. До этого он постоянно угрожал, что разыщет нас и заберет сына. Муж стал вызывать полицию. Я поняла, что могу только удерживать Максима словами до их приезда. Он меня не слушал, стал пробираться к ребенку, я отпихнула. Миша испугался, заплакал. Тут я краем глаза увидела, что дочь начинает вываливаться из кресла, схватила ее. А в это время Максим открыл дверь, взял сына и побежал, — вспоминает Светлана.

Задержать похитителя пытались и они с мужем, и их друг. Он живет неподалеку и примчался после звонка. На улице было много очевидцев, но никто не помог семье. Супруга Светланы задержал красный сигнал светофора, а другу семьи Максим брызнул в лицо из перцового баллончика.

— До этого он обнажил нож, дав понять, что вооружен. Пока наш друг приходил в себя, Максим скрылся.

Похищение ребенка в Челябинске.

По словам Светланы, биологический отец не записан в свидетельство о рождении мальчика. И это было его решение — не хотел платить алименты. Светлана вышла замуж за другого мужчину, он усыновил и воспитывал Мишу как родного.

СПЛАНИРОВАЛ ПОХИЩЕНИЕ

Светлана позволяла Максиму видеться с сыном. Иногда он даже забирал ребенка в гости. Но два года назад она прекратила всякое общение.

— Я узнала, что он попал в секту. К тому же, как-то раз он ударил Мишу шнуром от телефона. У сына на спине остался кровоподтек, — утверждает мать.

На странице Максима в соцсети мы нашли много странных картинок и видео. Мужчина призывает общество отказаться от благ цивилизации и уйти в леса.

На снимке слева побои, которые остались после удара шнуром. Фото: Светлана Лыкова

На снимке слева побои, которые остались после удара шнуром. Фото: Светлана Лыкова

По словам Светланы, Максим угрожал, что когда-нибудь увезет сына в глухую деревню. Никакой школы, только «жизнь в экологически чистых условиях». Биологический отец хотел жить с Мишей чуть ли не в землянке и работать на земле.

— Он два года готовился к этому похищению. Официально сменил фамилию и отчество, а еще, по словам его матери, купил где-то в глухой деревне домик, который оформил на левого человека, — говорит Светлана Лыкова.

Мишу сейчас ищут по всей области близкие, волонтеры и полиция. Историей также заинтересовался Следственный комитет.

— Идет проверка, после которой станет ясно, возбуждать уголовное дело или нет, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

ПРИМЕТЫ

Миша Лыков. Рост 105 см, волосы светло-русые, глаза голубые. Был одет в синюю куртку с рисунком, красную футболку, штаны песочного цвета, синие кроссовки, камуфляжную кепку.

ВАЖНО

Если вам что-либо о местонахождении ребенка, позвоните по телефону 8-800-700-54-52, это номер поискового отряда «ЛизаАлерт», звонок бесплатный. Либо в полицию по номеру 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Алексей Текслер отреагировал на скандал в магнитогорской школе-интернате
Известного врача из Челябинска задержали за взятку турпутевкой
ЕГЭ-2019 в Челябинской области: сразу 15 стобалльников по профильной математике
Росгвардейцы на один день сменят форму на обмундирование царской армии в Челябинске
Владимир Мякуш награжден орденом Александра Невского
Ревизоры начали внеплановую проверку отделения ФОМС в Челябинске
В ЧелГУ подвели итоги регионального чемпионата «Абилимпикс»
Врач-акушер из Челябинской области получила условный срок за смерть ребенка в утробе матери
Скандал в Магнитогорске: воспитанницы интерната рассказали об изнасилованиях
Челябинские ученые придумали «съедобный» пластик
ОГЭ-2019 в Челябинской области: русский и обществознание многие сдали на «4» и «5»
В Челябинской области восьмилетнего мальчика убило током на глазах у матери
Река красного цвета напугала жителей Челябинской области
Большегрузы разрушили самую длинную в Челябинской области велодорожку
Mastercard Platinum c CashBack в Челябинвестбанке: карт становится больше, комиссий — меньше
Жительница Магнитогорска вместе с ребенком сорвалась с подъемника на канатной дороге
Алексей Текслер призвал к борьбе с коррупцией в Миассе
В Зауралье Супермен закидал фекалиями камеру-треногу и ее охранника
Житель Зауралья украл песок с городского пляжа
«Устали вставлять стекла»: магнитогорские коммунальщики заложили окна в подъездах кирпичом
Старушка сама покрасила фасад многоэтажки в Челябинской области
В центре Копейска вспенился фонтан
Жителей Челябинска насмешил енот, который пытался попасть в пивной магазин
«Отказала в интиме»: пьяный посетитель напал на администратора сауны в Челябинской области
Следователи проводят проверку после травмирования ребенка на качелях в Челябинске
СК возбудил уголовное дело после опрокидывания фритюрницы с кипящим маслом на детей в Челябинской области
Житель Челябинска упал в яму с кипятком возле подъезда
Мало штрафов! Депутаты раскритиковали работу административной комиссии Челябинска