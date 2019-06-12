В День России жителей Челябинска накормили узбекским пловом

В центре Кировки сегодня, 12 июня, проходит благотворительный фестиваль узбекской народной кухни. Здесь угощают вкуснейшим пловом и ароматным шашлыком. На всю округу пахнет жареным мясом и приправами. За блюдами — очередь: семьи с детьми, молодежь, пенсионеры. Торговлю развернули еще в 11 часов. И уже с первых минут желающих подкрепиться было много.

Желающих подкрепиться много.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Кулинарный фестиваль приурочен ко Дню России. Зародился он в Пензенской области семь лет назад. В этом году к нему присоединились еще 25 регионов, в том числе Челябинская область. Собранные на фестивале деньги пойдут на лечение больных детей. Для мероприятия в нашем городе, слово «фестиваль», конечно, мало подходит. Небольшая торговая точка, несколько человек на раздаче. Но тем не менее, выхлоп ожидается большой.

Как отметили некоторые челябинцы, главное, чтобы эта точка с шашлыками и пловом не прижилась здесь, как, например, шаурма. Все-таки как-то это неэстетично — мангал на пешеходной улице.

Такие тарелки получают покупатели: хлеб и салат - бесплатно.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Главное блюдо фестиваля — плов. Цена за тарелку 100 рублей. Шашлык — по 200. Пенсионерам и детям за полцены.

Кому шашлык?Фото: Валентина ВАГАНОВА

В казане 15 килограммов настоящего узбекского плова. Рецепт классический: говядина, рис, морковь, лук, масло и, конечно, приправы — барбарис, зира. Снизу блюдо подогревают угли, чтобы не остыло.

15 кг настоящего узбекского плова.Фото: Валентина ВАГАНОВА

С таким аппетитом южноуральцев, одного казана явно будет маловато. Но повар Кадыржон успокаивает — сварим еще. Для него приготовить такую массу плова — ерунда. Узбеки — народ очень гостеприимный и общительный, они привыкли варить много и всех угощать. Тарелки раздают с улыбкой, шутят, поздравляют всех с праздником, одаривают комплиментами покупательниц. Нас, журналистов, вообще сразу усадили за стол и поставили по тарелке плова. Мол, нельзя писать о блюде, не попробовав его.

Деньги с продажи плова и шашлыков пойдут на благотворительность.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Казан подогревают на углях, чтобы плов был теплым.Фото: Валентина ВАГАНОВА

— День России для нас большой праздник. На территории Челябинской области проживает более 152 наций, узбеки в том числе. Мы гордимся, что живем в России. И хотим, чтобы всегда все жители нашей страны жили в дружбе и согласии, — говорит руководитель Узбекского национального культурного центра «Бобур» Мамуржан Кадиров.

Фестиваль будет идти до 17 часов. Так что у вас еще есть возможность полакомиться узбекской кухней и стать частью благотворительной акции.

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