В День России жителей Челябинска накормили узбекским пловом
В центре Кировки сегодня, 12 июня, проходит благотворительный фестиваль узбекской народной кухни. Здесь угощают вкуснейшим пловом и ароматным шашлыком. На всю округу пахнет жареным мясом и приправами. За блюдами — очередь: семьи с детьми, молодежь, пенсионеры. Торговлю развернули еще в 11 часов. И уже с первых минут желающих подкрепиться было много.
Желающих подкрепиться много.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Кулинарный фестиваль приурочен ко Дню России. Зародился он в Пензенской области семь лет назад. В этом году к нему присоединились еще 25 регионов, в том числе Челябинская область. Собранные на фестивале деньги пойдут на лечение больных детей. Для мероприятия в нашем городе, слово «фестиваль», конечно, мало подходит. Небольшая торговая точка, несколько человек на раздаче. Но тем не менее, выхлоп ожидается большой.
Как отметили некоторые челябинцы, главное, чтобы эта точка с шашлыками и пловом не прижилась здесь, как, например, шаурма. Все-таки как-то это неэстетично — мангал на пешеходной улице.
Такие тарелки получают покупатели: хлеб и салат - бесплатно.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Главное блюдо фестиваля — плов. Цена за тарелку 100 рублей. Шашлык — по 200. Пенсионерам и детям за полцены.
Кому шашлык?Фото: Валентина ВАГАНОВА
В казане 15 килограммов настоящего узбекского плова. Рецепт классический: говядина, рис, морковь, лук, масло и, конечно, приправы — барбарис, зира. Снизу блюдо подогревают угли, чтобы не остыло.
15 кг настоящего узбекского плова.Фото: Валентина ВАГАНОВА
С таким аппетитом южноуральцев, одного казана явно будет маловато. Но повар Кадыржон успокаивает — сварим еще. Для него приготовить такую массу плова — ерунда. Узбеки — народ очень гостеприимный и общительный, они привыкли варить много и всех угощать. Тарелки раздают с улыбкой, шутят, поздравляют всех с праздником, одаривают комплиментами покупательниц. Нас, журналистов, вообще сразу усадили за стол и поставили по тарелке плова. Мол, нельзя писать о блюде, не попробовав его.
Деньги с продажи плова и шашлыков пойдут на благотворительность.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Казан подогревают на углях, чтобы плов был теплым.Фото: Валентина ВАГАНОВА
— День России для нас большой праздник. На территории Челябинской области проживает более 152 наций, узбеки в том числе. Мы гордимся, что живем в России. И хотим, чтобы всегда все жители нашей страны жили в дружбе и согласии, — говорит руководитель Узбекского национального культурного центра «Бобур» Мамуржан Кадиров.
Фестиваль будет идти до 17 часов. Так что у вас еще есть возможность полакомиться узбекской кухней и стать частью благотворительной акции.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU