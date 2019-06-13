Челябинские театры уходят на каникулы: куда еще можно успеть сходить в грядущий уик-энд

Балет по мотивам Божественной комедии Данте покажут в челябинском театре 6+

Театральный сезон близится к концу. Артисты уходят в отпуска и в следующий раз выйдут на сцену лишь осенью. Так что успевайте удовлетворить тягу к прекрасному. Премьера балета-кантаты состоялась в 2017 году во французском Дижоне. Затем международная труппа четыре месяца провела в турне — спектакль показали в 56 городах Европы и всегда — оглушительный успех.

Новая версия сценической кантаты немецкого композитора Карла Орфа представляет собой синтез искусств — балет, вокал и музыка. Хореограф-постановщик Надежда Калинина из Санкт-Петербурга в основу либретто положила «Божественную комедию» Данте. Согласно знаменитому сюжету главный герой посетит рай, ад, город грехов и чистилище, а его спутницами будут Ангел и Демоница.

Декорации, выполненные в красных и синих тонах, создают особую атмосферу, а центральное место отводится колесу Фортуны.

— Сцена рая выдержана в светлых, пастельных тонах. Костюмы украшены золотым ажуром. Образы получились очень нежными. Город грехов исполнен в сине-серебряной гамме, которой мы хотели передать искушение и соблазн. Особого внимания заслуживают маски птиц-горгулий. Одна из самых ярких картин спектакля — это сцена ада. Все залито красным светом, танцуют демоны в струящихся, словно языки пламени, тканях. Особое место в спектакле отведено артистам хора, — рассказывает художник по костюмам Елена Сластникова.

15 июня, суббота

Театр оперы и балета им. Глинки

Тел.: (351) 263-87-63, 263-99-82

Начало в 18.00

Билет: 200 — 1 500 руб.

Южноуральцев ждут на выставке «Сказы дедушки Бажова»

В этом году исполнилось 140 лет со дня рождения русского писателя Павла Бажова. Он оказал наибольшее влияние на формирование образа нашего региона. Уроженец нашей земли, всю жизнь проживший здесь, именно Бажов создал образ Урала, ставший широко известным. Дом золотодобытчиков и металлургов Бажов превратил в чудесный мир умелых мастеров, знатоков горного дела и искусных камнерезов.

— На выставке «Сказы дедушки Бажова» представлены произведения из наших фондов, связанные с именем знаменитого уральского писателя — произведения каслинского литья и камнерезного искусства. Экспонаты посвящены героям его сказов.

До 23 июня

Губернаторский салон музея изобразительных искусств

Тел.: (351) 266-38-17

10:00-18:00 (понедельник выходной)

Билет: 20-70 руб.

Спектакль-экскурсия «Портрет 2.0» 12+

Кроме главной сцены в челябинской драма есть «Галерка». Небольшой уютный зал, где ставят экспериментальные пьесы для ценителей. Поставили очередную премьеру — «Портрет 2.0». Это моноспектакль — играет один актер. Поставлена она по мотивам повести Николая Гоголя «Портрет».

— Это, если вместо экскурсии по Питеру вы попадете в десятибальную пробку? Находчивый экскурсовод сделает вашу поездку незабываемой даже в самом беспросветном заторе! За время спектакля-экскурсии вы с головой окунетесь в атмосферу северной столицы, а также узнаете историю художника, не сумевшего отстоять свой талант перед жаждой славы и денег.

16 июня, воскресенье

Сцена театра драмы «Галерка»

Тел.: (351) 216-43-43

Начало в 17.00

Билет: 200 руб.

Хиты французской и итальянской эстрады о женщинах прозвучат в органном зале 6+

Крылатое выражение «Шерше ля фам» дословно означает «ищите женщину». Употребляется, когда ключом к разгадке происходящих событий является присутствие и влияние дамы. Афоризмом и решили назвать программу челябинские артисты.

— В концерте солистов челябинской филармонии известные композиции европейских авторов прозвучат в оригинальной обработке Ларисы Долгановой, челябинского композитора, которой удалось чутко уловить стиль этой романтической музыки, и воплотить оркестровое звучание в инструментальной обработке для органа, двух саксофонов, рояля, контрабаса и перкуссии, — рассказывают организаторы концерта.

Коллектив инструменталистов дополнят вокалисты. Хиты французской и итальянской эстрады прозвучат на языке оригинала, а также в английском и русском переводе.

В программе тема из к/ф «Ромео и Джульетта», «Вечная любовь» Ж. Гарваренца, «Мужчина и женщина» Ф. Лея, попурри из музыки оркестра Поля Мориа и другие известные произведения.

14 июня, пятница

Зал органной и камерной музыки «Родина»

Тел.: (351) 724-31-04

Начало в 18.30

Билет: 200 — 400 руб.

Школьников из детских лагерей ждут на эксклюзивные экскурсии в Челябинске 6+

В краеведческом музее в центре Челябинска летом рады видеть ребятню из школьных лагерей. Для них подготовили дюжину программ: рассказ экскурсовода плюс какой-то интерактив — игра или мастер-класс. Более подробно можно узнать на сайте музея или по телефонам (351) 263-08-32, 265-23-88. Мы расскажем про несколько любопытных программ. Билет: 150 руб.

«Мой город — Челябинск». Какой исторический путь прошел наш город. Сторожевая крепость на границе государства, уездный провинциальный городок, город-завод времен первых пятилеток, Танкоград. Закрепить знания поможет интеллектуальная игра.

«Железный человек». Проводят на набережной реки. Выставку стальных фигур Ивана Тряпицына, без сомнения, можно назвать единственной галереей современного искусства под открытым небом, ставшей новой достопримечательностью Челябинска.

«По следам индейцев». Занятие-квест в рамках выставки «Североамериканские индейцы. Мифы и реальность». Можно увидеть конское снаряжение и упряжь индейцев и ковбоев, а также индейское жилище. Кроме исторических артефактов будет представлена культура современных фестивалей пау-вау, а также изделия известных мастеров из индейских резерваций США и Канады.

«Жизненный уклад русской семьи сто лет назад». Взрослые и дети увидят соски, поилки, горшочки для каши, изголовник, свивальник, люльки, сидуху и ходульку. Узнают, какое событие в жизни младенца является главным и что такое «бабина каша». В завершение экскурсии все желающие смогут сделать игрушку из мочала.

«Фотолаборатория». Ребятам продемонстрируют все этапы «ручной» печати, которая применялась многими поколениями фотографов во всем мире до появления цифровых технологий. Познакомят с историей фото, научат делать сканограмму и фотограмму, которые смогут взять с собой на память. Запись с 17 по 27 июня.

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