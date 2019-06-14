Управляющая компания в Челябинске не дает сбежать недовольным жильцам

Десятиэтажка на ул. Трашутина, 33 — махина на триста с лишним квартир. Из подобных ему домов состоит микрорайон Чурилово в Челябинске. Деньги за его обслуживание можно собирать немалые...

Жильцы дома рассказали КП-Челябинск о том, что хотят уйти от управляющей компании, но та всячески препятствует этому.

«КОРМИЛИ ОБЕЩАНИЯМИ»

— Несколько раз к ним обращалась чтобы в подъезде смазали двери. В итоге супруг сам починил, а они только принимают заявки, кормят обещаниями, хотя каждый месяц им платим по 1 400 рублей. У нас самая убогая детская площадка в районе, и менять ее они точно не собираются. Территорию от клещей не обрабатывали, траву в этот раз мы косили своими силами. Они вели непрозрачную деятельность, не показывали сметы, расходы, не отчитывались, захватили общие помещения. Многие жильцы перестали платить, потому что обслуживание нет, — рассказала КП-Челябинск жительница дома Ирина.

Тогда часть жильцов решилась создать ТСН — товарищество собственников недвижимости — и управлять своим домом.

— Собрали больше 50% процентов подписей собственников — по закону этого достаточно. Но уже полгода нас не отпускают. УК уговорили часть жильцов подать в суд. В исковом понаписали много необоснованных доводов. И что неверно уведомил о собрании, и что не представил экономическое обоснование, и собрание не так проводили, и подписи мы подделывали. Этого бреда на несколько страниц. В итоге суд взял во внимание только якобы поддельные подписи.

Жильцы готовятся обжаловать решение в областной суд.

В доме на Трашутина, 33 живут больше 500 человек.Фото: Яндекс.Карты

БУНТ УСТРОИЛИ НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ

Впрочем, не все в доме настроены категорично. С редакцией связались несколько собственников, которые сообщили, что их устраивает обслуживание.

— У нас был совет дома, которые толком ничего не делал, только кляузы писал по инстанциям. И вот они решили создать ТСН. Председатель тут же себе зарплату поставил 35 тыс. руб. Он же сможет все документы подписывать финансовые, не спрашивая совет дома. Причем ТСН не само будет заниматься домом, а наймет другую «управляйку». И на нее уже нельзя будет никуда пожаловаться. Ведь у них будет статус субподрядчиков. А если ТСН накажут, всем жильцам из своего кармана платить. А штрафы немалые, — говорит житель дома Анатолий Петрович.

— Но как же получилось, что половина дома по подписям против УК?

— Житель дома, который назначил себя председателем ТСН, для голосования выбрал квартиры с большой площадью. Ведь при таких голосованиях учитывается не количество подписей, а размер квартиры. Нам передали протоколы решения. Там подделаны подписи и суд это подтвердил. Например, квартирой владеют муж и жена. Мужа дома не было и жена подписала за него, — говорит юрист УК «Челябинск-Сити» Янина Краснолуцкая.

По словам представителя компании, организовать ТСН решили неплательщики.

— Хотят сделать для себя маленький коммунизм и продолжать не платить. Проверить это будет невозможно. Долг по дому — три миллиона. УК — прозрачна, все должники поквартирно указаны.

КСТАТИ

Как провести честное собрание

— В России есть сайт ГИС ЖКХ (государственный портал, посвященный «коммуналке» — прим. ред.). Там можно зарегистрироваться как администратор и провести электронное голосование. Его не сможет оспорить ни один суд, ведь все в электронном виде, голосующие подтверждают личность, — рассказала юрист Елена Навроцкая.

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