2019-06-13T13:18:38+03:00
Здоровье

Челябинцам предлагают заработать на крови

В преддверии Дня донора рассказываем, какие бонусы получают добровольцы
Андрей АБРАМОВ
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Сдать кровь в Челябинске можно в двух пунктах. Фото: Алексей БУЛАТОВСдать кровь в Челябинске можно в двух пунктах. Фото: Алексей БУЛАТОВ
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14 июня отмечают Всемирный день донора. Пока ты и твои близкие здоровы, все это может казаться чем-то протокольным, а сдающие кровь — группкой блаженных альтруистов. На самом деле, кровь сдавать нужно. Она спасает пострадавших в авариях, больных раком, рожениц.

Искренний рассказ донора о службе крови в Челябинске

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В пятницу, 14 июня, донорская акция пройдет в Металлургическом районе Челябинска, где мобильный пункт заготовки крови будет расположен около кинотеатра «Россия» с 9.00 до 12.00 часов.

Станции переливания работают по будням. Однако на этой неделе сделали исключение. В субботу, 15 июня, всех желающих стать донорами, ждут с 8.00 до 12.00 часов на Воровского, 68. Здесь находится областная станция переливания крови. В Магнитогорске в тоже самое время будет работать станция на Карла Маркса, 160.

Чтобы сдать кровь, обязательно возьмите паспорт. Здорово, если есть флюорография. Но для «первоклашек» — как в шутку именуют новичков — снимок легких иметь необязательно.

КАК СДАТЬ КРОВЬ

1. Зайдите на любой сайт службы крови. Для Челябинска это ospk.ru и spkfmba74.ru. В разделе для доноров есть рекомендации. В основном они касаются диеты: ничего жирного, за пару дней исключить алкоголь.

2. Приходите в Челябинске на ул. Воровского, 68 или Воровского, 51. Кровь нужно сдавать утром. Станции работают по будням с 8.00. Можете подписаться на их странички в соцсетях или заходить на сайты: периодически они устраивают выезды и принимают кровь, например, на Кировке или в парке.

3. Заполняете небольшую анкету, беседуете с терапевтом, который расспросит о самочувствии и поинтересуется заболеваниями. Скрывать ничего не стоит. С рядом «болячек» нельзя быть донором. Например, сотрясение мозга, хоть и давнее — противопоказание. Девушек часто не берут из-за недостаточного веса. Главный принцип добровольной донации — не навредить донору.

4. У вас возьмут капельку крови на анализ. Если специалистов ничего не смутит, то отправят в самый главный кабинет. До и после процедуры предложат чай с печеньем. Не лишним будет предварительно позавтракать дома.

5. Донору полагается горячий обед. Но в Челябинске сейчас нет столовых при службах крови. Поэтому выдают денежную компенсацию — около 500 рублей. Плюс справку для работодателя: в день сдачи можно не ходить на работу и попросить еще один дополнительный день отпуска.

6. Сдавать кровь мужчины могут пять раз в год, женщинам рекомендуют четыре донации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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