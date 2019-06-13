Поступить в опорный вуз Южного Урала — легко!

От металлурга до филолога. В опорном вузе Южного Урала — Магнитогорском государственном техническом университете им. Г.И. Носова — в разгаре приемная кампания. Новые специальности, растущее количество бюджетных мест, социальные бонусы и новые уникальные преимущества при поступлении — теперь поступить в опорный вуз региона стало еще проще.

К слову, прием абитуриентов в МГТУ им. Г.И. Носова ведется уже с февраля. В этом году абитуриентов ожидают новые особенности при поступлении, наибольшее внимание из которых вызвало целевое обучение.

«18 мая Дмитрий Медведев подписал Постановление Правительства, в котором были указаны квоты приема на целевое обучение. Если раньше мы непосредственно сотрудничали с заказчиками, собирали с них заявки на целевое обучение, то теперь сбор этих сведений осуществляет само правительство. Таким образом оно выражает потребность конкретных специалистов в нашей экономике. И эта потребность, надо сказать, достаточно высокая. На наш вуз выделено 200 мест под целевое обучение. Теперь в МГТУ открыт отдельный конкурс на целевой прием практически по всем направлениям подготовки», — объясняет ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ им. Г.И. Носова Зоя Сергеевна Акманова.

Абитуриент сам может выбрать своего потенциального работодателя и заключить с ним договор на целевое обучение. Так, после окончания учебы и освоения специальности выпускник вуза обязан будет проработать на выбранном предприятии/компании не менее трех лет. Это главная особенность целевого обучения. Также в рамках целевого обучения появилось еще одно нововведение: если в прошлые годы целевик мог подать документы только на одно направление подготовки, то теперь он может заключить три договора на разные направления подготовки.

Предприятие, в свою очередь, на время обучения целевика обязуется оказывать различные меры поддержки: это может быть как материальная и социальная помощь, так и, например, консультирование дипломного проекта.

В конкурсе на целевые места могут участвовать все субъекты Российской Федерации. В МГТУ уже поступило много заявок от заказчиков. Первый, кто откликнулся, это Ижевский механический завод, который входит в состав концерна «Калашников» госкорпорации «Ростех». Также проявляют большой интерес администрация города, директора школ, заинтересованные в своих выпускниках, чтобы после окончания вуза они вернулись в школу уже в качестве сотрудников.

Второе важное изменение в этом году произошло по части инвалидов. Раньше они могли воспользоваться льготой только один раз и, соответственно, подать заявление только на одно направление подготовки. С этого же года они имеют право участвовать в конкурсе на три направления подготовки, как и обычные поступающие.

Третье нововведение касается индивидуальных достижений при поступлении в магистратуру. В 2019 году расширился перечень индивидуальных достижений. Теперь при поступлении в магистратуру будет учитываться наличие золотого значка ГТО, а также наличие именного свидетельства федерального интернет-экзамена выпускника бакалавриата. Соответственно, за золотой именной сертификат абитуриенты получают пять дополнительных баллов при поступлении; за серебряный — четыре; за бронзовый — три.

Следующие изменения произошли в отношении поступления в многопрофильный колледж МГТУ. Раньше в том случае, если количество поступающих было больше, чем количество мест, при конкурсном отборе решающим был средний балл аттестата. В этом году будут учитываться индивидуальные достижения и наличие договора о целевом обучении. Такие абитуриенты будут иметь преимущество при поступлении в колледж МГТУ им. Г.И. Носова.

Бюджетных мест в этом году выделено еще больше! Как на уровне среднего профессионального образования (СПО), так и на уровне высшего образования (ВО) увеличилось количество бюджетных мест. В целом, количество бюджетных мест на уровне ВО в 2019 году составляет 2 303 места. Это на 236 мест больше, чем в прошлом году. Тенденция к увеличению бюджетных мест коснется и следующего года.

«На кого же пойти учиться?» — на этот вопрос ответ прост. В МГТУ реализуется свыше 320 направлений подготовки, от литейного производства в институте металлургии, машиностроения и материалообработки и публичной политики в институте экономики и управления до лингвистики в институте гуманитарного образования. Абитуриентов ожидает широкий спектр специальностей, обучение по которым ведут свыше 100 докторов наук и 500 кандидатов наук. Одиннадцать образовательных программ удостоены первого места в номинации «Лучшие образовательные программы инновационной России».

Чтобы увеличить шансы на поступление, для абитуриентов открыты также подготовительные курсы. В среднем, около 2 000 человек проходят подготовительные курсы и успешно поступают в МГТУ им. Г.И. Носова.

Возможности, которые открываются перед студентами МГТУ, уникальны. Вовлечение в науку и инновации, в предпринимательство и создание собственных стартапов, в яркую студенческую жизнь и масштабную международную деятельность — студенты МГТУ проходят семестровое обучение в ведущих вузах Италии, Франции, Китая, Чехии, Болгарии, Бразилии.

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова сегодня — это магнит для талантов! Вектор успеха!

Все о поступлении в опорный вуз Южного Урала — на сайте magtu.ru