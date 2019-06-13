2019-06-13T15:01:58+03:00
Общество

В Челябинске стартовал сезон дорожных работ

До 15 октября подрядчик должен отремонтировать ключевые участки на 18 улицах
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Алексей Текслер - подрядчику: «Контроль за вашей работой будет неусыпным».Алексей Текслер - подрядчику: «Контроль за вашей работой будет неусыпным».
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- В Нижегородской области дороги делали. В Челябинской области на М-5 работали. Не переживай, и у вас хорошо дороги отремонтируем! - говорит дорожный рабочий.

Разговор случился на Университетской набережной. Отсюда, от въезда в поселок «Благодатово», стартовала долгожданная для Челябинска программа ремонта дорог. Впервые за многие годы ремонтами займется иногородний подрядчик - компания «Нижавтодорстрой». Цена вопроса - 827,7 млн руб.

До 15 октября подрядчик должен сдать весь объем работ программы из 18 пунктов. Трудиться придется круглосуточно.

- В нашем распоряжении есть вся техника: фрезы, асфальтоукладчики, катки, погрузчики, самосвалы, гудронаторы, поливально-подметальные машины, - говорит зам генерального директора ООО «Нижавтодорстрой» Денис Баныкин.

Ремонт дорог начался в Челябинске

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Один из огрехов челябинских дорог - колодцы. На проезжей части они или дыбятся, или ухают ямами.

- По контракту мы должны привести к нормативному состояние 500 колодцев. Только на ул. Худякова расположено 70 штук. Колодцы будут подниматься параллельно устройству асфальтобетонного покрытия, а не до того или после, - говорит Баныкин.

Глава региона Алексей Текслер приехал на первый пункт программы, где встретился с представителем подрядчика. Вопросы задавал краткие.

- Что у нас с гарантией на выполненные работы?

- Четыре года - на асфальт. Год - на разметку, - ответствовали ему.

- Как обеспечен контроль со стороны города? - обратился глава региона к и.о. начальника управления дорожного хозяйства Ирине Степановой.

- У нас есть лаборатория, плюс лаборатория в министерстве дорожного хозяйства. И подрядчик тоже имеет лабораторию, - ответила чиновница.

- Своя лаборатория - хорошо, но нужно всегда перепроверять коллег. Мы договаривались, что качество начиная с этого года должно быть безупречным.

- Для нас это основное, - сказал представитель подрядчика Денис Баныкин.

- Большая ли у вас организация? Где работали? С какого года вы на рынке? Какой объем выполняли? - продолжал расспрашивать Алексей Текслер.

- В основном работаем по Нижегородской области и в Нижнем Новгороде. На рынке мы 12 лет. В штате организации 400 человек. На дорогах Челябинска будут работать 80 специалистов.

Услышанным Текслер остался удовлетворен. И подчеркнул: контроль качества будет самым жестким.

В этом году дороги города ремонтируют нижегородцы.

В этом году дороги города ремонтируют нижегородцы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Глава Челябинской области:

- Этот долгожданный контракт подрядчик обещал исполнить в срок. Будем следить, контролировать. Дороги - тема крайне резонансная. В этом году по региональным дорогам мной поставлена задача увеличения объемов ремонтов. И по городским дорогам - тоже. Совершенно по-другому будем относиться и к содержанию дорог. Только в Челябинской агломерации за пять лет отремонтируем около 2 тыс. км. У нас в Челябинске была бесконкурентная среда в организации дорожных работ. И это неправильно. Хорошо, что заходит новый подрядчик. Контроль качества и соблюдение гарантийных обязательств - тот фокус, на котором мы сосредоточимся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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