Алексей Текслер вспомнил, как получал в Челябинске паспорт

Ульяна Довбня паспорт очень ждала. 14-летняя челябинка перешла в восьмой класс, окончила курсы вожатых и мечтает о настоящей работе - с детьми, в трудовых летних отрядах.

«ЖАЛЬ, ЧТО В СУТКАХ ВСЕГО 24 ЧАСА»

Забот у Ульяны много. Школьница с удовольствием учится: одна из первых в родной гимназии по изучению гуманитарных предметов. Победила в международной олимпиаде по русскому языку и литературе. С отличием окончила эстрадную студию «Островок» по классу вокала. Жаль, что в сутках всего 24 часа!

В День России Ульяну Дмитриевну пригласили в резиденцию губернатора на торжественное вручение паспортов граждан РФ. Вместе с ней в резиденцию прибыли 20 школьников - лидеров общественной жизни, отличников, победителей научных олимпиад, спортивных состязаний.

- Конечно, нам очень приятно быть в числе двадцати приглашенных, - говорит мама школьницы Ольга Довбня. - Наш ребенок долго готовился, настраивался. Выросла дочка!

Мама приглашенного на церемонию Данилы Сумина рассказала, что, получив приглашение в резиденцию губернатора, почувствовала и гордость за ребенка, и волнение.

ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ

Понимая, как волнуются приглашенные, глава региона Алексей Текслер обратился к виновникам торжества с простыми и важными словами:

- Поздравляю вас с праздником - с Днем России. По традиции в этот день мы вручаем молодым южноуральцам первый «взрослый» документ - паспорт гражданина Российской Федерации. Я прекрасно помню тот день, когда я получил паспорт. Я думаю, ваши родители помнят, что это происходило чуть позже, в 16 лет. Это было в Челябинске. Обстоятельства, человека, который мне вручал паспорт, и слова, которые он мне говорил, я помню очень хорошо. И хотел бы, чтобы и для вас этот день был особенным, чтобы вы его запомнили, - сказал глава региона.

Дети волновались: первый взрослый документ получают из рук руководителя области!

Впереди у героев церемонии еще много знаковых событий: годы учебы в школе, далее - в колледже или вузе, защита дипломов, первые шаги в профессиональной карьере. И уже сейчас, как подчеркнул Алексей Текслер, пора задуматься над выбором собственного жизненного пути, своих приоритетов.

- Чем раньше вы определитесь, тем больше успеете совершить, добьетесь большего. Желаю вам идти по жизни твердо, не бояться неудач, мыслить и действовать на благо нашей великой Родины и самое главное - быть патриотами своей страны, - напутствовал ребят глава региона.

КСТАТИ

Уже 12 лет Челябинская область участвует во всероссийской акции «Мы - граждане России». Торжественное вручение паспортов лучшим юным землякам всегда происходит в честь знаковых дат: Дня Конституции Российской Федерации, Дня флага, Дня России. Талантливых ребят на Южном Урале много. И это замечательно!