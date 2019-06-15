2019-06-15T15:42:42+03:00
Общество

Похищенного отцом-сектантом Мишу Лыкова из Челябинска нашли в лесу

Мама, полиция и волонтеры искали мальчика почти неделю
Ирина ГОЛЛАЙ
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Максим любил Мишу, но свою фамилию ему не дал. Фото: Светлана Лыкова.Максим любил Мишу, но свою фамилию ему не дал. Фото: Светлана Лыкова.
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Четырехлетнего Мишу Лыкова посреди бела дня похитил родной отец. В прошлое воскресенье, 9 июня, он пришел во двор, где ребенок жил с мамой, сестренкой и приемным отцом, и разыграл настоящее похищение.

— Мы садились в машину. Неожиданно появился Максим и стал требовать, чтобы мы отдали сына, — рассказывает мать ребенка Светлана. — Максим всегда носил с собой нож и газовый баллончик, часто нам угрожал. Поэтому муж тут же начал звонить в полицию. А Максим полез к Мише, схватил его и побежал. Остановить его мне помешала грудная дочка.

Все происходило среди бела дня. Во дворе были другие люди, но за ребенка никто не вступился. Супруг Светланы пытался догнать похитителя, но его остановил загоревшийся красный знак светофора.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ОТЕЦ ГОТОВИЛ ДВА ГОДА

Когда Светлана рассказала в полиции предысторию похищения, стало понятно, что мальчику грозит опасность. Толкнуть Максима на преступление могла не совсем здоровая психика и нетрадиционные взгляды на жизнь.

Биологический отец Миши бросил мальчика до рождения, когда Светлана была беременна. Свою фамилию он ребенку не дал — не хотел платить алименты. Но отношения с сыном поддерживал: приходил погулять, иногда даже забирал в гости. А потом мать заметила, что Максим не в себе.

— Он попал в секту. Призывал всех оставить цивилизацию, уйти в леса. Угрожал, что однажды заберет сына и увезет его в глухую деревню, — рассказывает Светлана. — Похищение мальчика отец готовил два года. Он сменил фамилию, отчество и купил домик в глухой деревне.

Мать заметила, что Максим проявляет жестокость к сыну. Однажды он избил мальчика шнуром от телефона. На спине ребенка остались красные кровоподтеки.

Опасаясь за Мишу, Светлана оградила ребенка от общения с биологическим папой. А тот, как выяснилось, выносил преступный план.

РЕБЕНОК СИЛЬНО НАПУГАН

После похищения сына отчаявшаяся мать обратилась за помощью к прессе. Фотография мальчика облетела местные и федеральные сайты. Судьба ребенка вызывала тревогу: на что еще способен не совсем адекватный отец? Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Похищение человека».

И вот в субботу, 15 июня, спустя шесть дней плотных поисков, полиция смогла выйти на след преступника и нашла мальчика.

— Ребенок найден, он жив, противоправных действий в отношении мальчика не совершалось. Подробностей пока не будет, оперативная работа еще не закончена, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Пока полиция не раскрывает подробностей дела: отец ребенка еще не задержан, поисковая операция продолжается. Пока не ясно: то ли горе-отец ушел от мальчика по делам, то ли сбежал, боясь ответственности за проступок.

КП-Челябинск стало известно, что мальчика обнаружили за пределами Челябинской области. Он находился один, в лесу. Ребенок сильно напуган, сейчас с Мишей работает психолог.

Мама уже купила сынишке сладости и ждет его возвращения.

Похищение ребенка в Челябинске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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