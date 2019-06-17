Спасатели шлют SOS: в Челябинске не осталось медиков, поисковых собак и исправного оборудования

В Челябинске есть городская служба спасения. Это подразделение спецов, которое не подчиняется МЧС, а находится в ведомстве администрации. Они вытаскивают людей из жутких аварий, владеют альпинистским оборудованием и работают на техногенных катастрофах.

Однако в рядах службы пару лет назад случился разлад руководства и спасателей. Сотрудники направили коллективное письмо руководству области с жалобами.

Кто спасет жителей южноуральской столицы и спасет ли вообще — разбирались журналисты КП-Челябинск.

Челябинские спасатели просят помощи: собак нет, медиков уволили, оборудование неисправно 00:00 00:00

ЗАРПЛАТЫ НЕ ХВАТАЕТ, УЧИТЬСЯ НЕКОГДА

— В плане профессиональной подготовки служба упала очень низко. Современное оборудование мы не можем изучить, ведь не проводят тренировки, выезды, — рассказывает председатель профсоюза спасателей городской службы Андрей Шумаков.

Обращение к властям Челябинской области специалист объясняет просто:

— Разные инстанции мы проходили, и никакой реакции. Пытались решить проблемы с нашим руководством и городскими властями. Ответы дают однообразные. Мы везде неправы. Но люди, которые давали ответы, не приезжали к нам.

Главной проблемой спасатель называет недостаток компетенций нового руководства службы.

— Стараемся принимать на работу профессионалов. И раньше принцип соблюдался. Приходили люди подготовленные, с разрядами, опытом службы. Дальше им оставалось только повышать квалификацию. Руководство поощряло обучение. Сейчас сотрудники хотят учиться, делают это даже за свой счет. Но руководству это все неважно. Они не ездят на выезды, не знают наших проблем, поэтому сквозь пальцы на все смотрят.

Об уровне зарплаты Андрей отвечает так:

— Зарплаты у нас не блещут. На одну ставку не проживешь. Многие ребята вынуждены заниматься подработками вместо того, чтобы повышать свой профессиональный уровень.

ВО ВРЕМЯ МАГНИТОГОРСКОЙ ТРАГЕДИИ НИКТО НЕ ПОЗВОНИЛ

В это трудно поверить, но в составе Челябинской городской службы спасения сейчас нет кинологической службы. Собаки живут у спасателей и формально принадлежат им. Служба лишь арендует животное.

Впрочем, кинологов в штате не было никогда. Служба спасения периодически дарила четвероногим корм, еще давали деньги на соревнования. Кинологи были и рады и таким полуофициальным отношениям. Так продолжалось 15 лет. А затем даже такие отношения наверху решили прекратить. Экономия!

— Руководство считает, что этой службы и никогда не было. Ребята выращивали собак по своей инициативе. И собаки спасали жизни. Как-то на Северо-Крымской обрушились бетонные конструкции на стройке — под завалами двое строителей. Одного достали сразу, а второго нашли через сутки. Собака по кличке Жасмин указала то место, где лежал пострадавший. Сами мы не могли его найти.

В ноябре 2013 года обрушился строящийся коттедж. Под завалами погибла целая семья. Но в первые часы работ собаке удалось обнаружить выжившего.

Этот кадр сделан в 2013 году на месте рухнувшего коттеджа. Найти выжившего помог самоед Мак-Кинли.Фото: Андрей АБРАМОВ

Или трагедия в Магнитогорске. Через пять часов челябинские собаки могли быть на месте. Но кинологам тогда так и не позвонили. Только к вечеру прилетели кинологические расчеты из Москвы.

В Сети до сих пор обсуждают: если бы собаки приехали раньше, удалось бы спасти больше?

— Наши ребята были готовы выехать и помочь, но их не пригласили. Ведь формально службы не существует, — сокрушается Шумаков.

ЗАЧЕМ НАМ МЕДИКИ-СПАСАТЕЛИ?

Еще одна служба — водолазная. И в ней также проблемы — считают спасатели. Оборудование дорогое, поэтому в режиме экономии ее также решили порезать.

— У нас много водоемов. И ЧП там — постоянно. Водолазы нужны. Иногда элементарно не понятно, утонул человек или выбрался. А его зря ищут.

Камнем преткновения стало снаряжение. Его нужно обслуживать, закупать новое.

— Этого не делали, и основное оборудование непонятно в каком состоянии. Я бы не рискнул с таким нырять, можно просто не выплыть. Выделять деньги должно руководство, и мы спрашивали, почему не приобретают новое. Отвечают, что заявки поданы, ждем.

— Нам пишут спасатели с других регионов: «Держитесь ребята, сила в правде!», — говорит экс-сотрудница службы спасения Римма Садыкова. Она работала здесь с 2007 по 2017 годы. Ушла после сокращения.

Челябинка также считает, что корень всех зол — новое руководство.

— Пришли клерки, которые не понимали, что нам нужно. Мы говорили с ними на разных языках. Хорошо запомнила, как при мне фельдшеру нужно было купить комплект для реанимации, а они сидели и не понимали, для чего. Тогда фельдшеру пришлось находить информацию об оборудовании в интернете и показывать, что это за устройство такое.

По словам Садыковой, руководство службы, от начальника отряда до директора, не имеет даже классности. Чтобы ее получить, нужно по-честному работать в полях и проходить комиссии.

— Отряд состоит из нескольких подразделений, в каждом был фельдшер — человек с медицинским образованием. В прошлом году соглашения с ними расторгли. Спасатели могут оказать первую помощь, но у них даже в аптечках нет обезболивающих препаратов и инъекций. Они просто не имеют на это права. Только фельдшер.

— Но почему просто не вызвать скорую помощь?

— В 2007 году подросток сорвался на плотине Коммунар на Северо-Западе. Серьезная травма ноги. Врачи приехали, но добраться до ребенка они не могли. Поэтому нужен фельдшер. Тогда он бы и спас парня. Спустился с помощью альпинистского снаряжения и оказал помощь.

Руководство структуры не ответило на звонки КП-Челябинск. Другим СМИ повезло немного больше. Дирекция ведомства прокомментировала, что обращения они не видели и о проблемах не знают.

25 июня спасателей пригласили на встречу с городской администрацией. Сотрудники надеются, что их услышат.

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