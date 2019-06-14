Качество медицинского обслуживания на первом месте!

Поликлиника, лечебная база — стационар дневного и круглосуточного пребывания с полным спектром физиотерапевтических услуг, плюс широкий спектр исследований, включая УЗИ, рентгенологические исследования, функциональные исследования, в том числе сердечно-сосудистой системы, эндоскопию, более 40 видов анализов в клинической лаборатории медсанчасти, передвижной флюорографический комплекс, а также медосмотры работающих граждан, профилактические осмотры, медсправки для получения или замены водительских прав на легковой автомобиль (стоимость ее значительно ниже, чем в других медцентрах), освидетельствование к получению лицензии на владение огнестрельным и другими видами оружия, психиатрическое освидетельствование, иные виды освидетельствования и экспертизы, врачебные участки на крупнейших предприятиях Миасса — АО «ГРЦ Макеева», АО «ММЗ», АО «НПОЭ» и Златоуста — АО «Златмаш», в Курганской области — Завод по уничтожению химического оружия, АО «Далур». И это лишь часть услуг.

Мы не случайно привели пусть и далеко не полный, но уже довольно внушительный список. Ведь речь идет о работе крупного и известного, заслужившего прекрасную репутацию еще с советских времен медицинского учреждения — Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть № 92 Федерального медико-биологического агентства».

Главное — качество

Начальник ФГБУЗ МСЧ № 92 ФМБА России Алексей Владимирович Селиванов отмечает, что приоритетным для медсанчасти является предоставление качественной медицинской помощи. Именно качество, безопасность и доступность медицинских услуг ставит во главу угла весь персонал учреждения. И головная организация — Федеральное медико-биологическое агентство, его руководитель Владимир Викторович Уйба способствуют достижению должного уровня медицинской помощи, организуя и предоставляя возможность участия работников медсанчасти в конференциях, семинарах, форумах, встречах с коллегами из других регионов.

Качественное, полномасштабное оснащение медицинского учреждения, подготовка и высокая квалификация персонала — все это, в том числе, и результат работы Федерального медико-биологического агентства.

Медицинские учреждения ФМБА выполняют функции по медико-санитарному обеспечению работников определенных организаций и предприятий. Наше медицинское учреждение нацелено на обслуживание целого ряда предприятий и организаций, чья деятельность связана с вредными и /или опасными условиями труда. Это обязательные периодические осмотры персонала предприятий, организаций, психиатрическое освидетельствование, экспертизы. Наша медицинская база позволяет предоставлять такую форму обслуживания в полном объеме.

Лечебно-профилактическая база МСЧ №92 включает в себя десятки направлений.

На всех «фронтах»

— Медико-санитарная часть уже более 50 лет обслуживает работников промышленных предприятий, расположенных в Миассе, Златоусте, Курганской области. Основное направление работы — профилактика, направленная на предотвращение, предупреждение разного рода заболеваний и травм, на устранение факторов риска их развития, — продолжает наш разговор Алексей Владимирович.

К сожалению, уровень медицинской грамотности и активности населения остается низким. В результате мы зачастую сталкиваемся с уже имеющимися у пациента заболеваниями. Для борьбы с уже возникшим недугом у нас в медсанчасти имеется все необходимое — квалифицированные кадры с огромным опытом работы, желанием помочь, излечить; современное оборудование, представленное на всех фронтах работы, по всем направлениям — профилактика, диагностика и лечение.

Постоянное развитие и улучшение имеющихся услуг, внедрение новых, создание комфортных условий пребывания для пациентов, улучшение доступности различных медицинских услуг — это наша главная задача. Отмечу, что сейчас в стадии лицензирования гастроэнтерология, а в перспективе — урология.

Спасти и сохранить

— К вам в медсанчасть приезжают не только жители Миасса …

— И это вполне объяснимо. У нас представлен широчайший спектр лечебно-диагностических услуг (в рубрике — «Для справки»). Одних только видов физиотерапевтического лечения порядка 30! Кстати, наша сохранившаяся и развивающаяся физиотерапевтическая база справедливо считается одной из лучших. Равно как и диагностическая база, включающая в себя такие виды услуг, как УЗИ, рентгенологические исследования, функциональные исследования сердечно-сосудистой системы (суточное мониторирование артериального давления и ЭКГ), эндоскопические исследования и ряд других.

— Алексей Владимирович, на базе медицинского учреждения работают кабинеты врача дерматовенеролога, оториноларинголога, гинеколога, офтальмолога, профпатолога, эндокринолога, кардиолога, онколога, сурдолога-оториноларинголога, невролога… Совсем недавно был открыт новый кабинет, своего рода современно оборудованный центр диагностики и лечения заболеваний шейки матки.

— Я считаю, что кабинетов такого уровня и качества, где бы проводились и осмотр, и эффективные профилактические и лечебные процедуры, к сожалению, нет в достаточном количестве в действующих медицинских центрах.

Ремонт, подключение ко всем необходимым коммуникациям, в том числе вентиляцию, проводились совсем недавно, равно как и монтаж нового современного оборудования и аппаратуры. Такого класса оборудования, подчеркну, отечественного производства, превосходящего по своим характеристикам лучшие импортные аналоги, в медицинских учреждениях очень мало. На современном этапе специалисты называют такое оборудование и такой подход не иначе, как «золотым стандартом».

К сожалению, и об этом свидетельствует статистика, женские онкологические заболевания половых органов сегодня делят первое-второе места с таким заболеванием, как рак молочной железы. Это опаснейшие заболевания, которые требуют прогнозирования, профилактики, диагностики и своевременного лечения, и притом на современном медицинском оборудовании, поскольку от этого зависит качество и продолжительность жизни человека.

Врач высшей категории, Игорь Геннадьевич Черебатов, уже почти три десятка лет работает в сфере акушерства и гинекологии. Он высоко оценивает уровень оснащения нового центра в медсанчасти (специализированный кабинет патологии шейки матки, включающий смотровую и малую операционную). Но начинает наш разговор со статистики:

— По оценкам российского Минздрава, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в России до 2030 года только от рака шейки матки может уйти из жизни до 130 тысяч женщин разного возраста. Это значительная цифра, и необходимо уходить от таких прогнозируемых цифр, заниматься своевременной профилактикой, диагностикой и лечением такого рода заболеваний. Тем более что курс лечения онкологических заболеваний сейчас обходится дорого — порядка 1,5 млн рублей в год.

Врач акушер-гинеколог Игорь Геннадьевич Черебатов в новом, современно оборудованном кабинете.

Предраковые состояния не всегда приводят к развитию злокачественных новообразований, но их наличие является плохим прогностическим признаком в отношении риска возникновения рака шейки матки. Эффективными способами диагностики сегодня являются цитологическое, молекулярно-генетическое исследования и кольпоскопия с использованием современного оборудования при наличии квалифицированных специалистов.

В России эта проблематика исследуется и находит свое практическое развитие уже давно, но такие специализированные центры по рекомендации ВОЗ и Минздрава России создаются только в последние годы. Мы открыли один из первых таких специализированных кабинетов на Южном Урале. Фактически это операционный зал, где мы можем делать не только забор материала, но и проводить те или иные необходимые малые хирургические лечебные манипуляции.

Действенную помощь — научно-методическое обеспечение, практические рекомендации — оказывает Российская ассоциация по генитальным инфекциям и неоплазии (РАГИН), созданная инициативной группой гинекологов, дерматовенерологов, онкологов, врачей лабораторной диагностики, цитологов, при поддержке Европейского общества гинекологов-онкологов. Российской ассоциации народонаселения и развития (РАНиР), других организаций. Это говорит о большой значимости лечения и профилактики такого рода заболеваний.

Лечебно-профилактическая база МСЧ №92 включает в себя десятки направлений.

Кабинеты оборудованы современным немецким и российским гинекологическим оборудованием. Наше отечественное оборудование по ряду характеристик сегодня превосходит импортные аналоги (фирма «Фотек», Екатеринбург). В оборудовании используется такой метод воздействия, при котором внутренние ткани высушиваются, кровотечение останавливается. То есть хирургическое вмешательство, разумеется, под воздействием обезболивающих препаратов, получается практически бескровным. Аргоноплазменная коагуляция, используемая в аппарате, очень эффективна при проведении таких процедур.

Для справки: Исследования проводятся для установления доброкачественной или злокачественной природы опухолей и неопухолевых изменений, в том числе воспалительных, реактивных, пролиферативных и предраковых поражений. В МСЧ № 92 электрорадиоволновым методом выполняются биопсии, аблации, в том числе аргоноплазменные, вапоризации, эксцизии и конизации при различных доброкачественных и предраковых заболеваниях шейки матки, влагалища и вульвы.

Современные методы

— Игорь Геннадьевич, подобные современные методы, такие медицинские услуги у вас наверняка будут востребованы…

— Отмечу, что важны регулярные гинекологические осмотры, призванные выявить ранние стадии злокачественных новообразований. Практика показывает, что 60 — 65 процентов женщин обращаются к врачу гинекологу именно по этой проблематике.

Оборудование (высокочастотный радиохирургический аппарат) для деструктивного лечения патологии шейки матки, влагалища и вульвы современные способы диагностики и лечения, уверен, будут очень востребованы. Тем более здесь речь идет о максимальном и безопасном процедурном эффекте.

Лечебно-профилактическая база МСЧ №92 включает в себя десятки направлений.

Преимущества метода — минимальное повреждение тканей, быстрота заживления зоны воздействия, косметический эффект, эффективная и быстрая остановка кровотечений. При такой щадящем, я бы даже сказал, мягком, процедурном режиме достигается максимально быстрое восстановление (без рубцов) при отсутствии рецидивов заболевания. Другие электрохирургические методы не дают такой эффективности. Преимущество очень большое. И это показывает практика.

К нам могут обращаться жительницы не только Миасса, но и Чебаркуля, Карабаша, других территорий. Повторю, такой современный и, главное, безопасный метод будет очень востребован.

— Женщинам с какого возраста можно рекомендовать обращаться к вам в поликлинику?

— Осмотры рекомендуют с самого начала половой жизни (на наличие инфекций). С 21 года и далее уже берется материал на наличие раковых клеток. И это обследование продолжается до 70-летнего возраста. Также дополнительно мы проводим обследование для выявления факторов, причин, вызывающих онкологические заболевания (в частности, на вирус папилломы человека). Кстати, точно такие же вирусы являются, к примеру, причинами рака гортани. Регулярные гинекологические осмотры призваны выявить ранние стадии злокачественных новообразований. Если у вас есть какие-то подозрения, вы можете обратиться к нам.

Кроме того, такое обследование, как кольпоскопия, показано для наблюдения за шейкой матки после лечения, для контроля женщин любого возраста из группы риска по онкологии. Сегодня врачи склоняются к проведению кольпоскопии при любом гинекологическом углубленном обследовании, особенно при наличии жалоб пациентки.

— В поликлинике медсанчасти довольно много людей проходит обследование по линии профилактических медицинских осмотров, в том числе сотрудники предприятий. Это сотни человек в день…

— Лечебно-профилактическая база медсанчасти — это широчайший спектр медицинских направлений, включающий в себя десятки виды обследований. Я бы рекомендовал женщинам проходить профилактическое обследование и по гинекологическому направлению. Это очень важно. А если учитывать нынешнюю загруженность женских консультаций, нехватку персонала и оборудования — факт открытия нашего кабинета архиважен.

— Игорь Геннадьевич, ваш стаж работы в гинекологической отрасли медицины уже более 30 лет. Опыт — вы врач акушер-гинеколог высшей категории — всегда имеет большое значение?

— Безусловно. Моя специализация как раз связана с данной проблематикой, с кольпоскопией, с методами диагностики и лечения предраковых заболеваний. Я врач-кольпоскопист с 1993 года.

Неслучайно я так подробно остановился на этой тематике, используя в разговоре некоторые медицинские термины. Женщина должна знать, иметь расширенные понятия о своем здоровье, о своей репродуктивной системе. От этого зависит многое, в том числе и возможность иметь здоровых детей, качество и продолжительность жизни.

Отзывы на сайте prodoctorov.ru о работе И. Г. Черебатова:

«Отличный врач, два раза рожала у него, много в чем помог и до родов, и после. Профессионал своего дела, рада, что выбрала именно его».

«После приема остались только положительные эмоции. Все доступно объяснил, показал и рассказал. Спасибо большое! Побольше таких профессиональных и внимательных врачей».

Широкий спектр физиотерапевтических услуг

Большим спросом у населения пользуются и услуги физиотерапии, которые сегодня также в широком формате представлены в МСЧ№ 92. Руководитель физико-терапевтических кабинетов Татьяна Матвеевна Чамова отмечает, что популярность физиотерапевтических методов лечения связана с высокой эффективностью процедур. Повторим, что такой широкий спектр физиотерапевтических услуг и, что немаловажно, по доступным ценам сохранился далеко не во всех медицинских учреждениях. Это ЛФК, гальванизация, электрофорез лекарственный, СМТ-терапия, ДДТ-терапия, электросон, ультратонотерапия, дарсонвализация, УВЧ-терапия, магнитотерапия, УФ-облучение, лазеротерапия, в т.ч. внутривенное лазерное облучение крови, ингаляции, вибромассаж-вытяжение позвоночника на установке «Ормед-профессионал», все виды массажа в удобное время.

Новой услугой является применение сухих углекислых ванн.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Сухие углекислые ванны (один из видов физиотерапевтических услуг МСЧ-92) основаны на лечебном действии углекислого газа на организм. Но здесь, в отличие от углекислотной ванны, газ воздействует на пациента непосредственно, исключая гидростатическое давление и температурное воздействие воды. Показаны при заболеваниях сердечнососудистой системы, когда механическое воздействие воды нежелательно. Ванны также рекомендованы пожилым людям, так как старение связано с ослаблением защитных сил, а сухие углекислые ванны задействуют иммунную систему организма. Активизируют процессы сопротивляемости организма внешним неблагоприятным факторам, а также предупреждают преждевременное старение.

Данная процедура часто используется для быстрого восстановления физической формы спортсменов после травм и интенсивных тренировок, так как позволяет в короткий срок восстанавить физическую работоспособность.

Иные показания — болезни сосудов, нарушение циркуляции кровотока в тканях мозга, сахарный диабет, неврозы, нарушение сна, постоянная усталость, тромбофлебит, проблемы органов дыхания, псориаз и кожные заболевания, целлюлит и полнота.

ДЛЯ СПРАВКИ

ФГБУЗ МСЧ № 92 ФМБА России

Телефоны:

регистратура — (3513) 25-59-29

секретарь — (3513) 54-51-32

Поликлиника № 1: Миасс, пр. Макеева, 21а.

Специалисты: терапевт, невролог, отоларинголог, отоларинголог-сурдолог, профпатолог, эндокринолог, кардиолог, офтальмолог, дерматовенеролог, гинеколог, психиатр, психиатр-нарколог, хирург, онколог, стоматолог.

Кабинеты: ультразвуковой диагностики, эндоскопический, процедурный, централизованной выдачи листков нетрудоспособности, функциональной диагностики.

Отделения: рентгеновское, физиотерапевтическое, клинико-диагностическая лаборатория.

Стационар: Миасс, ул. Молодежная, 3.

Круглосуточный стационар — 30 коек (профпатология, интенсивная терапия).

Стационар дневного пребывания при поликлинике — 31 койка (терапия, неврология).

Семь здравпунктов на предприятиях. На трех здравпунктах имеются стоматологические кабинеты.

С полным перечнем услуг можно ознакомиться на сайте ФГБУЗ МСЧ № 92 ФМБА России.

С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

Уважаемые коллеги, работники здравоохранения!

Пользуясь случаем, от своего имени и имени всего нашего коллектива от души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем медицинского работника!

Этот день отмечается в России как знак особого уважения к людям, посвятившим себя делу сохранения жизни и здоровья сограждан. Знания, умения, богатый опыт, человечность позволяют ежедневно сохранять жизнь и здоровье, качество жизни, помогать людям.

Хочется пожелать всем, кто выбрал эту одну из самых важных и гуманных профессий, крепкого здоровья, счастья, благополучия и профессиональных успехов.

С уважением, начальник ФГБУЗ МСЧ № 92 ФМБА России Алексей Владимирович Селиванов.

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