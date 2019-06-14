Жаркое лето в Brooklyn: городской хип-хоп лагерь приглашает школьников

Хип-хоп или брейк-данс, граффити или скейтбординг, диджеинг или рэп -хотите устроить своему ребенку жаркое лето в Челябинске, несмотря на прогнозы синоптиков? Тогда скорее записывайтесь в городской хип-хоп лагерь Brooklyn. Достаточной одной смены, чтобы ребенок научился двигаться под современные ритмы, разбираться в терминологии хип-хоп культуры, уверенно себя чувствовать за пультом диджея и начитывать рэп. Хотя нет, ребята, которые хоть раз побывали в лагере Brooklyn, рвутся сюда снова и снова.

Кстати, первая смена этого лета 2019 близится к завершению. И сейчас самое время выбрать подходящую смену и забронировать место в хип-хоп лагере.

Расскажем подробнее, чем здесь занимаются дети.

Каникулы под присмотром

Первый плюс хип-хоп лагеря Brooklyn в том, что он городской. И это удобно для родителей. Ведь ребенок не убивает время (и зрение) в обнимку с гаджетами, но и не мотается по улице неизвестно где и с кем.

Детей в лагерь приводят утром (с 8.00), а забирают в 18.00 вечера, причем сытых, довольных и по-хорошему уставших. Лагерь работает с понедельника по пятницу, поэтому запланированная на выходные поездка с ребенком на озеро ничем не омрачится.

К тому же все дневное время ребята находятся под присмотром взрослых. Но не унылых и уставших за учебный год учителей, а современных молодых педагогов от 22 до 30 лет, имеющих опыт работы в молодежной среде.

А еще, что немаловажно для родителей, дети получают новые знания и развиваются физически. Причем сами жаждут познать новое, чтобы быть в тренде.

Скучать будет некогда

Если вы хоть раз отдавали ребенка в загородный лагерь, то наверняка слышали от него фразу: «Мне скучно». Так вот — в городском лагере Brooklyn такого просто не может быть!

Весь день ребенка расписан буквально по минутам. Танцевальные тренировки, баттлы и джемы, подвижные игры на улице, увлекательные встречи с модными диджеями и хореографами — впечатлений и эмоций хватит на весь год.

Всему, чему научились за смену, ребята показывают в отчетном концерте. Это настоящее шоу, которое стоит посмотреть.

Кстати, итоговый концерт первой смены пройдет 21 июня у фонтана в парке им.Гагарина. Начало в 18.00. Приходите — не пожалеете.

Накормлены и в безопасности

Летом 2019 года городской хип-хоп лагерь Brooklyn работает в Челябинске на двух площадках:

— в центре — это легкоатлетический комплекс им. Е. Елесиной (пр. Ленина, 84, второй этаж)

— и на северо-западе — по адресу ул. 40 лет Победы, 31Б, третий этаж.

Обе площадки лагеря находятся в экологически чистых районах города, где нет интенсивного движения автотранспорта. На их территории имеются оборудованные детские и спортивные площадки, что очень важно для уличных занятий и прогулок. В лагере имеются пост охраны и медицинский работник. Также дети не переходят автодороги на прогулках, что гарантирует их безопасность.

Питаются ребята в столовых городского лагеря. На обед и полдник подают сытые, но, в то же время, полезные блюда. В рацион также включены фрукты и соки. Такое меню дает запас энергии и позволяет активно двигаться в течение всего дня.

Возраст и танцевальные навыки значения не имеют

В городской хип-хоп лагерь Brooklyn можно записать школьников в возрасте от 7 до 15 лет. Группы делятся по возрастам — вашему ребенку всегда будет интересно в компании ровесников.

Умение танцевать вовсе необязательно — здесь всему научат. А для продвинутых танцоров имеется специальный курс.

Сколько стоит и как записаться

А теперь важная информация для родителей. Городской танцевальный лагерь Brooklyn — это гораздо выгоднее, чем загородный или спортивный. Цена за одну смену составляет от 8600 рублей. В стоимость уже включены обеды и полдник.

Даты смен городского танцевального лагеря Brooklyn в 2019 году:

2 смена — с 24 июня по 12 июля;

3 смена — с 15 июля по 02 августа;

4 смена — с 06 августа по 23 августа.

Суббота и воскресенье — выходные дни.

Режим работы с 8-00 до 18-00.

Условия бронирования путевок и более подробную информацию о лагере можно узнать по тел. (351) 223-6-224 или на сайте.

Танцевальный хип-хоп лагерь BROOKLYN — современный лагерь для современных детей!

Brooklyn74.ru

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