Житель Челябинска продал квартиру... через год после своей смерти

Продажа чужих квартир — один из самых доходных способов мошенничества. Зачастую хозяин квартиры узнает о такой сделке последним...

РЕШИЛИ НАСОЛИТЬ БАБКЕ

Когда у бабушки Тони умер сын, ее поддержкой стали взрослые внуки. Но когда через шесть месяцев пришло время ступать в наследство (делить полуторку сына), внуки Тоню стали игнорировать.

Бабушка пошла к адвокату, чтобы наложить арест на все сделки с квартирой. И тут оказалось, что ее сын продал свою квартиру, через год после своей смерти!

Жилье купила какая-то дама, а спустя неделю продала еще раз. Дети умершего говорят, что не в курсе случившегося. Но подозрительно: два года они не заходили в квартиру и не знали, что там живут посторонние люди? Может ли такое быть?

— Искать мошенников мы не стали. Пусть эта сделка останется на их совести. Вместо этого с бабушкой мы пошли в суд, расторгли сделку купли-продажи, а потом вернули одну треть наследства, — рассказал КП-Челябинск адвокат Олег Москвин.

МОШЕННИКИ СЛОМАЛИ ПСИХИКУ

А вот еще похожая история.Как-то пенсионеру Валерию позвонила дочка, она работает в МФЦ: «Папа, зачем ты продал квартиру?».

Валерий опешил. Свою жилплощадь он не продавал. А тем временем сделка уже свершилась. Мужчина — бегом в полицию. Под подозрение попал старый друг, который резко перестал выходить на связь и сменил телефон.

Но только как он мог провернуть сделку? Паспорт Валерий ему не давал, никаких документов, вроде бы, никогда не подписывал.

— Пока готовили обращение в суд, Валерий... свел счеты с жизнью! Психика не выдержала предательства, в каждом встречном он видел мошенника, — рассказывает Олег Москвин.

Однако дочери пенсионера удалось через суд расторгнуть сделку и вернуть жилплощадь. Того, кто продал квартиру новым хозяевам, так и не нашли.

ОБМАНУЛ РОДНОЙ ПЛЕМЯННИК

У челябинки Лидии очень плохое здоровье. Живет она совсем одна. Год назад ее племянник предложил сделку: женщина дарит ему квартиру, а он содержит ее до смерти, заботится.

Бабушка подписала договор о дарении, однако помощи не дождалась.

— Вместо договора ренты, в котором четко прописаны обязанности сторон, мужчина подсунул тетке договор дарения. Но мы смогли доказать в суде, что племянник обманул, так как знал, что не будет ей помогать. Мужчина живет в Нижнем Новгороде, за съемный дом ему платит церковная община, сам о нигде не работает, а воспитывает одиннадцать детей, — рассказывает Олег Москвин.

По словам адвоката, таких историй, когда недвижимость отбирают без ведома человека, немало. Иногда смену собственника можно заподозрить по чужой фамилии в квитанциях из налоговой или из жэка.

Но мошенники часто обманывают стариков,. Пенсионеры в России освобождены от налога на имущество: квитанции из налоговой им не приходят. Что же касается жэка, данные собственника квартиры, на чье имя выставляют платежи, можно и не менять. Поэтому заподозрить обман невозможно. Обычно мошенники просто ждут смерти одинокого старика, который даже не подозревает, что его жилье продали. А потом заходят в его квартиру как законные хозяева.

СОВЕТ

Если сделка прошла за вашей спиной

— срочно пишите заявление в полицию, должны возбудить уголовное дело;

— не ждите, пока арест на квартиру наложит уголовный суд; обращайтесь в гражданский суд с иском о наложении ареста на имущество (тогда мошенники не смогут перепродать квартиру дальше).

А еще лучше заранее напишите в Росреестр или МФЦ заявление о запрете сделок с квартирой без вашего личного участия.

Советы наследникам:

— обращайтесь в полицию, вас должны признать потерпевшими;

— имея статус потерпевшего, обращайтесь в гражданский суд с иском о наложении ареста на имущество.

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