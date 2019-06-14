Закон жесток: из-за новых требований к пластической хирургии могут появиться подпольные операционные

Лицензия на деятельность, круглосуточные реанимационные отделения и лаборатории, маммограф — после вступления в силу новых требований к пластической хирургии многие клиники рискуют закрыться. Причем, из-за того, что просто не смогут успеть закупить дорогостоящее оборудование.

Особенно остро ситуация отразилась на частных клиниках, однако Минздрав активно ведет тотальные проверки всех медучреждений.

Купи, плати или уходи

— Закон принят 31 мая 2018 года, а 3 июля он уже вступил в силу. Где переходный период? Маммограф и МРТ нельзя поставить даже за полгода: мало купить, надо ведь получить лицензию и обучить персонал. Это огромные и временные затраты, — констатирует член правления СРО Национальной Ассоциации медицинских организаций, адвокат адвокатской палаты Московской области (г.Москва) Ирина КЛОПОВА. — Мне известны случаи, когда клиники закупали неработающее оборудование, чтобы показать при проверке, что у них есть маммограф, а также техника для проведения КТ и МРТ. Часть пластических хирургов переехали в Белоруссию и Казахстан, чтобы спокойно оперировать там. Таким образом, наша страна потеряла пациентов и возможность уплаты налогов с этих пластических операций. А заодно и лояльность пациентов. Если клиника занимается только ринопластикой, для чего ей вообще маммограф? Почему пациенту нельзя планово пройти необходимые обследования в других медучреждениях и принести результаты пластическому хирургу?

И если на Южном Урале насчитывалось 25 клиник, предлагающих услуги пластической хирургии, то после вступления поправок в закон два медицинских центра отказались от проведения пластических операций. В 15 клиниках из оставшегося числа территориальный орган Росздравнадзора по Челябинской области обнаружил нарушения и выписал штрафы, общая сумма которых составила порядка 200 тысяч рублей.

Закон суров, но это закон

Генеральный директор холдинга «ДНК Клиника» и «Дипплекс» Ольга БЕРЕСТОВА согласна, что на рынке услуг пластической хирургии нужен порядок. Однако добиваться его следует не такими жестокими методами.

— Переходный период был жизненно необходим! Я специально подсчитала, сколько нужно времени, чтобы закупить необходимое оборудование, запустить его, обучить персонал и заработать в соответствии с новыми требованиями. У меня получилось ровно триста рабочих дней. Их не дали. В нашей клинике проверки на некоторое время полностью атрофировали работу врачей. Хотя за все время работы с 2013 года у нас выполнено более двух тысяч операций и случилось всего два судебных процесса, — комментирует Ольга Берестова. — «Дипплекс» — добросовестный участник рынка пластической хирургии, исполнительный налогоплательщик, наши доктора имеют необходимые дипломы и документы. Это позволяет нам высоко держать голову. Некоторые проверки Росздравнадзор довел до конца, в то же время некоторые клиники продолжают работать без должного оснащения. Что это — нездоровая конкуренция или какие-то договоренности?

Совет пациентам

По словам специалистов, существуют риски, что пластическая хирургия уйдет в тень. Однако пациенты должны понимать, что низкая цена за операцию не должна являться решающим фактором.

— В любой хирургии бывают осложнения, пациента всегда предупреждают об этом, разделяя с ним ответственность. Очень часто к нам приходят с осложнениями от других врачей, как правило, работающих нелегально, — подтверждает пластический хирург клиники «Дипплекс», член Российского общества пластической хирургии (опыт работы 12 лет), действительный член Российского Общества пластических и эстетических хирургов Иван МОЛДОВАН.

Модные тенденции

Столица Южного Урала не отстает от мировых тенденций в области пластической хирургии. Как отмечают хирурги клиники «Дипплекс», самой популярной является операция по коррекции молочных желез. Следом за ней идут омолаживающие операции, среди которых лидирует пластика век (блефаропластика). А замыкает тройку коррекция формы носа или ринопластика.