Допрыгались! Четырехлетнюю малышку с папой из Челябинска вызвали на шоу «Лучше всех»

Оля в свои 4 года скачет на скакалке так, что у прохожих округляются глаза. Двойные прыжки, на одной ноге, с переворотом… Продюсеры Первого канала увидели в Интернете трюки, которые выполняет малышка, и пригласили ее на шоу «Лучше всех».

Оля выступает на телешоу и спортивных соревнованиях. Фото из личного архива героев материала

НЕ ПРОСТО СКАКАЛОЧКА

Это не просто скакалочка, а настоящий вид спорта. Называется роуп-скиппинг. Папа Оли Максим Костандов увлекся им пять лет назад.

— Я всю жизнь занимаюсь спортом, но до 22 лет на скакалке не прыгал. Однажды увидел ее в магазине и купил. У меня получалось, и я уже считал себя крутым прыгуном. А потом увидел в Интернете, что вытворяют со скакалкой настоящие профессионалы! — вспоминает Максим.

Челябинская скакалка. Показательное выступление.

Сегодня он выступает на соревнованиях по роуп-скиппингу и различных мероприятиях, проводит мастер-классы и тренирует других. В том числе своих дочек: старшую Олю и Веру. Видео с тренировок выкладывает в соцсетях с хештегом #ВоспитаниеЧемпиона.

Максим с супругой. Фото из личного архива героев материала

— Это не про спортивные победы и медали, хотя и они у нас есть. Это про мой подход в воспитанию, — поясняет Максим. — Я считаю, что совместная деятельность родителей и детей помогает взаимопониманию. Чем заниматься с детьми? Было бы странно, если бы я начал с ними петь, так как я этого не умею. Поэтому мы стали прыгать на скакалке. Не всегда у моих девочек это получалось, и не всегда было желание. Но прошел год, и теперь их уже не остановить!

Когда Оля не прыгает на скакалке, она рисует... скакалку. Фото из личного архива героев материала

— Я люблю рисовать и прыгать на скакалке, — рассказывает Оля. — Вера тоже прыгает вместе со мной. Но она пока только одно упражнение может. Ей два года.

В семье подрастает еще одна чемпионка - двухлетняя Верочка. Фото из личного архива героев материала

Девочки не ходят в садик. Максим — за семейное воспитание. Костандовы вместе тренируются, отдыхают и даже вместе работают. Они запустили производство специальных трюковых скакалок, которые в России больше не делает никто. Ручки для спортивного снаряда печатают дома на 3D-принтере. И тут же все собирают.

Семейный бизнес Костандовых - эксклюзивное для России производство трюковых скакалок. Фото из личного архива героев материала

КАКОВО БЫТЬ ЛУЧШЕ ВСЕХ

— Оля, понравилось тебе на телешоу?

— Нееет, — морщит носик малышка. — Тети там серьезные.

— Оказалось, что это очень тяжело физически и морально. Даже не смотря на то, что Оля — сильная и дисциплинированная, — поясняет Максим. — Труднее всего далось ожидание. К нам подбегают: «Быстрее, ваш выход». Оля надевает платье и мы еще два часа ждем нашего выхода. Стоя. Садится нельзя, чтобы платье не помялось.

Максим занимается роуп-скиппингом пять лет. Фото из личного архива героев материала

Сначала планировалось, что Оля будет выступать одна. Но за неделю до съемок нас попросили подготовить совместный номер. Это было почти невозможно в такие сроки. А еще перед съемками негде было размяться и отрепетировать. Но не смотря на все, мы справились неплохо. И хорошие моменты на съемках, конечно, тоже были.

Смотрите Олю и Максима Костандовых в воскресенье, 16 июня, в 19:30 на Первом канале.

Семейная тренировка Костандовых: воспитание чемпионов.Подробнее с семейными тренировками и проектом #ВоспитаниеЧемпиона можно ознакомиться на нашем сайте https://chelrope.ru/blog/item/vospitanie-chempiona-sportivnye-deti

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