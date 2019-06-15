2019-06-15T15:22:34+03:00
Общество

Допрыгались! Четырехлетнюю малышку с папой из Челябинска вызвали на шоу «Лучше всех»

Максим Костандов воспитывает детей... скакалкой
Ирина КАРЕЛИНА
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Звезды телешоу «Лучше всех» Максим Костандов и четырехлетняя Оля. Фото из личного архива героев материалаЗвезды телешоу «Лучше всех» Максим Костандов и четырехлетняя Оля. Фото из личного архива героев материала
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Оля в свои 4 года скачет на скакалке так, что у прохожих округляются глаза. Двойные прыжки, на одной ноге, с переворотом… Продюсеры Первого канала увидели в Интернете трюки, которые выполняет малышка, и пригласили ее на шоу «Лучше всех».

Оля выступает на телешоу и спортивных соревнованиях. Фото из личного архива героев материала

Оля выступает на телешоу и спортивных соревнованиях. Фото из личного архива героев материала

НЕ ПРОСТО СКАКАЛОЧКА

Это не просто скакалочка, а настоящий вид спорта. Называется роуп-скиппинг. Папа Оли Максим Костандов увлекся им пять лет назад.

— Я всю жизнь занимаюсь спортом, но до 22 лет на скакалке не прыгал. Однажды увидел ее в магазине и купил. У меня получалось, и я уже считал себя крутым прыгуном. А потом увидел в Интернете, что вытворяют со скакалкой настоящие профессионалы! — вспоминает Максим.

Челябинская скакалка. Показательное выступление.

Сегодня он выступает на соревнованиях по роуп-скиппингу и различных мероприятиях, проводит мастер-классы и тренирует других. В том числе своих дочек: старшую Олю и Веру. Видео с тренировок выкладывает в соцсетях с хештегом #ВоспитаниеЧемпиона.

Максим с супругой. Фото из личного архива героев материала

Максим с супругой. Фото из личного архива героев материала

— Это не про спортивные победы и медали, хотя и они у нас есть. Это про мой подход в воспитанию, — поясняет Максим. — Я считаю, что совместная деятельность родителей и детей помогает взаимопониманию. Чем заниматься с детьми? Было бы странно, если бы я начал с ними петь, так как я этого не умею. Поэтому мы стали прыгать на скакалке. Не всегда у моих девочек это получалось, и не всегда было желание. Но прошел год, и теперь их уже не остановить!

Когда Оля не прыгает на скакалке, она рисует... скакалку. Фото из личного архива героев материала

Когда Оля не прыгает на скакалке, она рисует... скакалку. Фото из личного архива героев материала

— Я люблю рисовать и прыгать на скакалке, — рассказывает Оля. — Вера тоже прыгает вместе со мной. Но она пока только одно упражнение может. Ей два года.

В семье подрастает еще одна чемпионка - двухлетняя Верочка. Фото из личного архива героев материала

В семье подрастает еще одна чемпионка - двухлетняя Верочка. Фото из личного архива героев материала

Девочки не ходят в садик. Максим — за семейное воспитание. Костандовы вместе тренируются, отдыхают и даже вместе работают. Они запустили производство специальных трюковых скакалок, которые в России больше не делает никто. Ручки для спортивного снаряда печатают дома на 3D-принтере. И тут же все собирают.

Семейный бизнес Костандовых - эксклюзивное для России производство трюковых скакалок. Фото из личного архива героев материала

Семейный бизнес Костандовых - эксклюзивное для России производство трюковых скакалок. Фото из личного архива героев материала

КАКОВО БЫТЬ ЛУЧШЕ ВСЕХ

— Оля, понравилось тебе на телешоу?

— Нееет, — морщит носик малышка. — Тети там серьезные.

— Оказалось, что это очень тяжело физически и морально. Даже не смотря на то, что Оля — сильная и дисциплинированная, — поясняет Максим. — Труднее всего далось ожидание. К нам подбегают: «Быстрее, ваш выход». Оля надевает платье и мы еще два часа ждем нашего выхода. Стоя. Садится нельзя, чтобы платье не помялось.

Максим занимается роуп-скиппингом пять лет. Фото из личного архива героев материала

Максим занимается роуп-скиппингом пять лет. Фото из личного архива героев материала

Сначала планировалось, что Оля будет выступать одна. Но за неделю до съемок нас попросили подготовить совместный номер. Это было почти невозможно в такие сроки. А еще перед съемками негде было размяться и отрепетировать. Но не смотря на все, мы справились неплохо. И хорошие моменты на съемках, конечно, тоже были.

Смотрите Олю и Максима Костандовых в воскресенье, 16 июня, в 19:30 на Первом канале.

Семейная тренировка Костандовых: воспитание чемпионов.Подробнее с семейными тренировками и проектом #ВоспитаниеЧемпиона можно ознакомиться на нашем сайте https://chelrope.ru/blog/item/vospitanie-chempiona-sportivnye-deti

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ИСТОЧНИК KP.RU

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