«Люди боятся спать!» В садах на северо-западе Челябинска случилось пять пожаров подряд

Земля садового товарищества «Любитель-3» — лакомый кусок для предпринимателей. СНТ находится в черте города, в Калининском районе. То и дело садоводам поступают предложения продать свои участки. Но они отказываются.

Многие живут рядом — очень удобно. Другие и вовсе переселились в сад, облагородив свои дома до состояния жилых. Жили не тужили, как вдруг дома начали гореть...

НАШЛИ БУТЫЛКИ С ЗАЖИГАТЕЛЬНОЙ СМЕСЬЮ

— Закидывают бутылки с зажигательной смесью. Люди боятся спать. Помогите! — пишут садоводы в соцсетях.

В апреле — мае в садовом товариществе огонь уничтожил пять домов. В первом пожаре погибла женщина.

В следующий раз, когда сгорели сразу три дома, на пепелище нашли бутылки с зажигательной смесью. Потом было еще несколько пожаров. Перед началом садового сезона и подачи воды на участке загорелась насосная станция. И все это происходит на фоне конфликта садоводов и бывшего председателя.

ВЕРСИЯ САДОВОДОВ

Садоводы боятся новых пожаров. Фото из личного архива героев материала.

Люди, обратившиеся в редакцию «Комсомолки», винят экс-председателя СНТ в том, что посадил сад в долговую яму. Поэтому сейчас нет возможности даже нанять охрану. А земли общего пользования арестованы судебными приставами, и вот-вот будут проданы с молотка.

— Мы считаем, что намеренно товарищество велось к банкротству, чтобы выкупить земли в собственность. Боремся с октября, когда узнали о долгах, — рассказывает корреспонденту КП-Челябинск соседка экс-председателя по саду Галина Соловьева. — Наши деньги не доходили до налоговой с 2014 года. На законные требования садоводов предоставить финансовые отчеты и ответить, куда потрачены собранные членские взносы, ответов не получили. Он заполучил доверенности больше сотни садоводов, чтобы проводить свои постановления. Например, нам давали на подпись чистые бланки, обещая отремонтировать дорогу.

Садоводы избрали нового председателя и сейчас судятся со старым. Он не передал новому руководству документы, сейф, оборудование и инструменты, принадлежащие СНТ.

ВЕРСИЯ ЭКС-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Экс-глава садового товарищества Евгений Реутов высказал свое мнение по поводу пожаров. Фото из личного архива героев материала.

— Версий у меня две, — рассказывает рассказывает экс-председатель Евгений Реутов. — Маловероятная: очень неграмотно пытаются меня скомпрометировать.

Более правдоподобная: есть третья сторона, заинтересованная в этой ситуации. Еще до меня в саду началась скупка участков бизнесменами. Например, большой кусок сада вместе с дорогой ушел под автостоянку. Пять лет в должности председателя я отгонял от сада коммерсантов. Сейчас я располагаю сведениями о скупке пяти участков одним лицом. Сгоревшие дома находятся рядом с ними. Вывод: садоводов вынуждают продавать или бросать свои земли и дома.

Что касается скандала, на самом деле он не имеет финансового основания. Долг сада не миллион рублей, как утверждают некоторые, а всего 152 тыс. Такой текущий долг есть у всех СНТ. Это мой личный соседский конфликт с Соловьевой. Ее инициативная группа решила сместить меня с должности. Потом начались пожары.

Как бывший сотрудник уголовного розыска, утверждаю, что это именно умышленные поджоги. Последний пожар случился в пяти метрах от моего участка. Сейчас я подаю документы, чтобы восстановиться в должности.

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Обе стороны конфликта находят контраргументы на слова друг друга, и этот спор кажется бесконечным. Часть садоводов поддерживает нового председателя Титову. Кто-то — за прежнего Реутова. Третьим все равно, кто будет руководить СНТ. Но главное для всех — чтобы в саду было безопасно!

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