2019-06-18T08:36:34+03:00
Общество

График отключения горячей воды 2019 в Челябинске по всем районам: где отключат горячую воду с 25 июня

Третий этап опрессовок начинается с 25 июня, опубликован график отключения горячей воды в Челябинске в 2019 году
Андрей АБРАМОВ
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В Челябинске продолжается опрессовка. Фото: Дмитрий СМИРНОВВ Челябинске продолжается опрессовка. Фото: Дмитрий СМИРНОВ
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Третий этап опрессовок в Челябинске в 2019 году начнется 25 июня. Горячую воду отключат на две недели в 858 жилых домах. Также под отключение попали 43 детских сада, 17 больниц и поликлиник — во всех районах, кроме Советского и Металлургического. Горячая вода появится к 9 июля. Компания УСТЭК, которая отвечает за теплоснабжение Челябинска опубликовала график отключения горячей воды в Челябинске в 2019 году на третьем этапе опрессовок.

Лайфхаки в сезон отключения горячей воды: где помыться в Челябинске

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ГДЕ ОТКЛЮЧАТ ГОРЯЧУЮ ВОДУ С 25 ИЮНЯ ПО 9 ИЮЛЯ

Не исключено, что горячую воду могут дать и раньше положенного двухнедельного срока. Однако у медали есть и обратная сторона: ремонтники вправе и задержать сдачу. Вдруг окажется, что трубы совсем прогнили и нужно многое менять.

— Возможны порывы теплотрасс. Температура воды не более 40 градусов и не представляет опасности для людей. Тем не менее просим жителей Челябинска соблюдать осторожность и сообщать об обнаруженных случаях по телефону диспетчерской службы (351) 246-72-73, — сообщили в УСТЭК.

Калининский район

Береговая, 32а.

Бр. Кашириных, 8, 8а, 10, 10а, 12, 12б, 12в, 12д.

Калинина, 1, 2, 3, 4, 5б, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 11в, 11г, 13, 13а, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 26э.

Каслинская, 23, 25, 25а, 27, 27а, 29, 31, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 50а, 52, 54, 56, 56а, 60, 62, 93, 97, 97а, 97б, 97в, 99, 99а, 99в.

Кирова, 1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 5в, 6, 6а, 6б, 7, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 13а, 15а, 17а, 19а, 21, 21а, 23, 23а.

Кыштымская, 13, 15, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 20а, 20б, 22, 22а .

Набережная, 1, 2, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12а, 12б, 14, 14а, 16, 16а, 18, 20

Пр. Победы, 147, 149, 149а, 149б, 151, 151а, 153, 153а, 155, 155а, 157, 157а, 159, 159а, 160а, 161, 162, 162а, 163, 164, 165, 165а, 166, 166а, 166б, 169, 170, 171, 173, 175, 175а, 179.

Российская, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 8б, 9, 9а, 9б, 10, 11, 11а, 11б, 11в, 12, 13, 13а, 13б, 13в, 14, 15б, 15в, 17а, 17б, 17в, 19, 19а, 19б, 19в, 21, 21а, 21в, 22, 24, 24а, 25, 25а, 26, 26а, 27, 27а, 28, 29, 29а, 30, 31а, 35, 37, 39, 41 .

Работниц, 72.

Свердловский проспект, 27, 31а, 31б.

Курчатовский район

Кыштымская, 10а, 12, 12а, 12б, 14.

Проспект Победы, 182, 182а, 184, 184а, 186, 186а, 188.

Свердловский проспект, 21, 23, 23а, 25.

Ленинский район

Аптечная, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8

Барбюса, 78, 80, 82, 91, 124, 124а, 124б, 126, 128, 128а, 130, 134, 134а, 136, 136а, 136б, 138, 140, 140а, 142, 144, 144а, 144б, 144в, 150, 152, 269, 270, 272

Вагнера, 1а, 66, 66а, 69, 71, 72, 72а, 72в, 73, 74, 75, 76, 76а, 77, 78, 81, 82, 84, 85, 86, 86а, 86б, 88, 110, 112, 112а, 114, 116, 118

Гранитная, 7, 15, 15а, 17

Гончаренко,81, 82, 83, 84, 85, 86, 86а, 87, 90а, 90б, 90в, 93, 95, 97.

Гражданская, 10, 10а, 12, 14, 16, 23, 25, 29.

Дзержинского, 82, 84, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 128, 130, 132.

Копейское шоссе, 1, 1а, 1б, 1в, 2а, 3, 3а, 3б, 7, 9, 11, 13, 13а, 15.

Коммунаров, 94.

Кронштадская, 13, 16, 17а, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 26.

Толстого, 1, 2.

Многостаночников, 6.

Новороссийская, 103, 103а, 130б, 132, 132а, 136а, 140, 140а, 142, 146.

Отечественная, 1, 3, 3а, 7, 7а, 9, 9а, 15.

Псковская, 4, 4а, 6, 8, 8а, 8б.

Пирогова, 1а, 1б, 1в, 3, 5, 7.

пер. Арматурный, 2, 4, 8, 10.

пос. «Мясокомбинат»,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Славянская, 1, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18.

Трубников, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17.

Трубоэлектросварочная, 4, 12.

1-я Трубосварочная, 2, 4а.

Угольная, 11, 13, 15, 23, 27.

Энергетиков, 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 18, 20, 22, 24.

5-я Электровозная, 1а, 1б, 1в, 3а, 3б.

Южный Бульвар, 24, 26, 28, 43, 45, 47, 47а, 49, 51.

Якутская, 6, 8, 14, 14а.

5-я Электровозная, 9.

пос. «Самстрой» (ЧКПЗ по ул. 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Трубосварочная) — 77 ж/д.

Советский район

Блюхера, 1а, 1б, 2г, 2д, 2е, 3, 3а, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 9б, 9в, 11, 11а, 11в, 13.

Воровского, 7, 9, 11б, 13, 13а, 13б, 13в, 15, 15а, 15б, 15в, 17, 17а, 17б, 17в, 17г, 19а, 21, 21а, 21б, 23а, 23б, 23в, 41, 41а, 41б, 43.

Деповская, 14а.

Доватора, 7, 7а, 14, 16, 16а, 16б, 17, 17а, 18, 19, 20, 20а, 20б, 21, 21а, 22, 22а, 22б, 22в, 24, 24а, 24б, 28, 30, 30д, 32, 32б, 34а, 34б, 34в, 34г, 36.

Елькина, 80, 80а, 81а, 82, 84, 84а, 84б, 84в, 84г, 86, 86а, 88а, 90, 90а, 90б, 92, 92а, 92б, 92в, 94, 96, 96а, 110.

Загородная, 10, 12, 14, 16, 18.

Заслонова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15.

Калининградская, 21б.

Каменный Лог, 11.

Колсанова,6.

Крупская, 23, 23а,30, 44, 46.

Кропоткина, 1, 2, 10.

Кузнецова, 3, 3а, 3б, 5, 6, 6а.

Курчатова, 1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 5в, 6а, 8, 8а, 8б, 10, 12а, 14, 14а, 16, 16а, 18, 18а, 19а, 20, 22.

Локомотивная, 30.

Луганская, 3, 5, 7.

Неаполитанова,10,12.

Новоэлеваторная, 7.

Омская, 6, 10, 12, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 61, 63б, 65, 67, 69, 71.

Окружная 1-ая, 3, 5.

Окружная 2-ая, 1, 3.

Паровозная, 1.

Рессорная, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 29.

Сулимова, 47, 47а, 49а, 51, 51а, 53, 65, 69, 71, 73, 75, 75а, 75в, 86, 88, 90, 92а, 92б, 94, 94а, 94б, 94в, 96, 98, 98а, 100.

Тарасова, 36, 38, 40, 42.

Техникумовская, 13, 15, 19, 23, 32, 34, 36, 38.

Троицкий тракт, 7, 13, 13а, 40а, 42а, 44, 46а, 48, 50.

Толбухина, 5, 7.

Шарова, 29, 30, 36а, 51, 53, 56, 62, 64.

Шаумяна, 71, 71а, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 96, 118.

Ударная, 1, 2, 2а, 2в, 4.

30-летия Октября, 39, 42, 46, 46а.

Стройка Блюхера-Новосельская, 1б, 1в, 5а, 5б.

Бригадная, 15.

Бульдозерная, 7, 8, 9, 9а, 9б, 11.

Книжная,10, 12.

Тарасова, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16.

Шаумяна, 90, 92.

Тракторозаводский район

Бажова, 35.

Вязовая, 29, 31, 64а.

Волочаевская, 37.

Главная, 4, 6, 24.

Завалишина, 4.

Комарова, 39, 41, 125, 127, 127б.

Краснофлотская, 65.

Мамина, 3, 3а, 5, 5б, 7, 7а, 9а, 11, 11а, 11в, 13, 19, 21а, 21б, 23, 25а, 27а, 29а.

Октябрьская, 1, 5, 7, 11.

Пер. Мамина, 1, 1а, 1б, 2, 2а, 2б, 3, 6, 6а, 6в.

Ржевская, 7б, 29, 31, 33, 35, 37.

Танкистов, 40а, 60, 60а, 62, 134.

Хохрякова, 2, 2а, 2б, 4, 4а, 6, 6а, 6б, 6в, 8, 8а, 10, 10а, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 22, 22а, 24, 24а, 26, 28, 30, 30а, 34, 36, 38, 40.

Чоппа, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.

Южноуральская, 11, 11б, 12, 13, 16, 20.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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