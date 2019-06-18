Найти отца, чтобы выжить: жительница Челябинска борется с тайной усыновления

Мать челябинки Ольги Ледешковой забеременела ею в 15 лет.

— На выписку пришли ее одногруппники. Они собрали деньги на коляску. А она вышла одна, а меня оставила, — рассказывает Ольга.

Ее удочерили прекрасные люди и воспитали в любви. Но в 38 лет из-за тяжелого генетического заболевания Ольге пришлось начать поиски биологических родителей.

Лекарства перестали помогать. Врачи сказали, что она может не дотянуть до 50. Но есть шанс — обследовать кровных родственников и узнать, как их организм справлялся с этим недугом.

КАК РУШАТСЯ ТАЙНЫ

Настоящими родителями Ольга считает тех, кто ее вырастил. Фото из личного архива героини.

У Ольги трое детей. Она решила, что ради них она обязана жить как можно дольше. И начала поиски. Для этого у нее не было ничего. Воспитавшие Ольгу родители отрицали, что она не родная. Они надеялись, что тайна усыновления сохранится на всю жизнь. Но та дала трещину, когда Оле было всего семь лет.

— Мы с подружкой шли из школы, и та сказала, что я приемная. Она услышала это от своей матери, которая дружила с женщиной из Администрации Златоуста. Я родилась в этом городе, — вспоминает Ольга. — Я рассказала маме. Но она, конечно, все отрицала и успокоила меня. Я вроде бы не придала этому случаю большого значения, но подозрение засело в голове. С тех пор я постоянно находила доказательства слов подруги. Например, у меня не было младенческих фото.

Даже когда у Ольги уже появились собственные дети, она возвращалась к этому вопросу снова и снова. Родители продолжали стоять на своем. И только когда дело коснулось здоровья дочери, они рассказали правду и даже решили помочь найти биологических родителей.

Но это оказалось очень непросто.

НАШЛА МАМУ

Ольга в юности. Она считает, что похожа на приемную маму даже больше, чем на биологическую. Настоящими родителями Ольга считает те, кто ее вырастил. Фото из личного архива героини.

Даже при нотариально заверенном согласии усыновителей ЗАГС, роддом и другие учреждения отказываются раскрывать тайну рождения Ольги. Она увязла в бюрократическом болоте. Вместе с 80-летними родителями обивала пороги чиновников, но каждый раз слышала отказ. Министерство социальных отношений открыло ей лишь инициалы биологической матери.

Ольга наняла адвоката, заказала две судебно-медицинские экспертизы. Они подтвердили, что найти кровных родственников — это вопрос жизни и смерти.

Ольга прошла десять судов, и наконец-то вынесено решение в ее пользу! ЗАГС Златоуста обязали выдать сведения о ее биологических родителях. Решение суда вступит в силу 20 июня.

К этому времени с помощью соцсетей, полиции и журналистов Ольга уже нашла кровную мать — аж в Красноярском крае. Их пригласили на программу «Пусть говорят», где взяли анализ ДНК и подтвердили родственную связь.

— Моя биологическая мама оказалась здорова. Но она сказала: «Ты своими болячками — в отца». Поэтому я не теряю надежду. Вот только она не говорит мне даже его имени: «Не помню», и все, — рассказывает Ольга.

Женщина снова начала поиски и расследования.

ХЕППИ-ЭНД — ТОЛЬКО ШОУ

Ольга и ее биологическая мама на шоу "Пусть говорят". Кадр из передачи.

В телешоу Ольга и ее биологическая мать тепло обнимаются. Женщина, оставившая дочь в роддоме, рассказывает, что сделала это от безысходности. Ей 15, родителей нет, живет в комнатушке со старшей сестрой и ее детьми. А той не нужен еще один иждивенец...

— После этой истории я уехала, не могла больше, — говорит мать и падает перед дочерью на колени: «Прости!»

Но хеппи-енд на экране вовсе не означает, что также будет в жизни.

— На программу она поехала только из-за денег. Сразу после съемок ушла, не попрощавшись. И все же потом какое-то время мы общались по телефону. Правда, больше через мою сестру, которая живет с ней. После меня у матери было еще два ребенка от двух разных мужчин. Сестра следит, чтобы мать не спилась. У нее есть к этому склонность. Она и мужей выбирала себе таких же, — рассказывает Ольга. — Я подарила матери мобильный телефон с Интернетом, чтобы мы могли общаться лично. Она шла на контакт неохотно. Я ждала. Думала: хорошо, ей нужно время.

На днях у меня был день рождения — не тот, что записан в новом свидетельстве, а настоящий. Она не поздравила. Я отправила смс: «Мама, неужели ты забыла, что в этот день родила меня?» Она написала в ответ: «Зачем ты меня искала? Оставь меня в покое! Мы друг другу чужие люди!»

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОИСКОВ ОТЦА

Об отце не известно ничего. Поэтому Ольга просит откликнуться мужчин, которые близко знали в молодости ее биологическую мать.

Биологическая мать Ольги в молодости. Быть может, кто-то из мужчин узнает ее? Фото из личного архива героини.

Ее зовут Любовь Валентиновна Платонова (сейчас Крафт). Родилась в селе Куваши Челябинской области 4 ноября 1962 года. С 1978 по 1981 году училась в ПТУ №28 Златоуста на токаря. Жила в общежитии на ул. Мельнова, 7.

По словам матери Ольги, у них с ее отцом была лишь одна встреча — в 1979 году в Златоусте. Ольга родилась 15 июня 1980 года.

Если у вас есть информация, которая может помочь в поисках, напишите в личные сообщения Ольге или позвоните корреспонденту газеты «Комсомольская Правда»: 8-909-075-05-08 (Ирина).