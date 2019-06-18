Лучшие племенные герефорды — в Челябинской области

Уникальность генофонда герефордской породы в агрофирме «Калининская» отметили на VIII съезде Национальной ассоциации заводчиков герефордского скота (НАЗГС) — Всероссийском совещании племзаводов по герефордской породе КРС. Это именно тот случай, когда зарубежная селекция работает на импортозамещение в мясной отрасли России, отметила генеральный директор ассоциации Марина Дубовскова.

Мероприятие состоялось на базе ООО Агрофирма «Калининская» под председательством директора Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Харона Амерханова, с участием племпредприятий по герефордской породе из 20 субъектов федерации, специалистов мясных хозяйств, продукцией которых является высококачественное «мраморное» мясо.

«Одна из важных задач в сельском хозяйстве России это наращивание объема производства мяса, прежде всего говядины, — отметил Харон Амерханов. — Сегодня в Российской Федерации производится чуть больше 1,6 млн тонн говядины в убойной массе, цель — выйти на 2,2 миллиона тонн. Мясное скотоводство может решить эту задачу благодаря господдержке, которую оказывают Правительство Российской Федерации и Министерство сельского хозяйства. Мы видим положительный тренд, который демонстрирует мясное скотоводство, в том числе в Челябинской области. Неслучайно всероссийское совещание и съезд ассоциации проводятся на площадке агрофирмы «Калининская»: это предприятие показывает максимальное использование генетического потенциала животных».

— Сегодня в Челябинской области три племзавода и четыре племрепродуктора по разведению герефордов, это около 12 тысяч голов, или 10 процентов племенного поголовья герефордов России, — говорит министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин. — Достижения нашей области в этой сфере успешно применяются на территории других субъектов федерации. Отрасли молочного и мясного животноводства имеют длительный период окупаемости, поэтому к ним приковано основное внимание государства, которое направляет на их поддержку субсидии — в 2019 году на развитие племенного животноводства в области выделено 140 миллионов рублей и 23,2 млн рублей на приобретение племенного молодняка. Подъем мясного скотоводства в регионе отмечается с 2008 года, когда начала действовать первая ведомственная целевая программа по развитию этой отрасли.

На совещании также выступил гендиректор ООО «Оренбив» Марино Курра. Он рассказал о взаимодействии перерабатывающих и сельхозпредприятий: «Оренбив» является проектом итальянской компании по производству продуктов питания. В Оренбургской области предприятие занимается убоем крупного рогатого скота, мощность производства — более 100 тыс. голов в год.

Как рассказала гендиректор НАЗГС Марина Дубовскова, ассоциация решает задачи активизации рынка герефордов, увеличения реализации племенного молодняка, повышения продуктивности животных и т. п. С участием сотрудников Федерального научного центра биологических систем и агротехнологий РАН (г. Оренбург) проводятся бонитировки стада, оценка племенной ценности, генмаркерная селекция. Интенсивно это практикуют агрофирма «Калининская» и племзавод «Белокопанский» Ставропольского края. Создание ассоциации, племенная работа происходили при руководстве завотделом разведения мясного скота федерального научного центра Леонида Мазуровского. Наряду с «Калининской», в Челябинской области действуют племзавод «Энергия», где разводят герефордов шведской и австралийской селекции, и племзавод «Варшавское» — крупнейший не только на Южном Урале, но и в России.

В завершение совещания состоялась экскурсия по племенной ферме. «Мясных пород очень много, самые распространенные — абердино-ангусы, калмыцкая порода и герефорды. С герефордами работать легко, — сообщил главный зоотехник агрофирмы Виктор Мацюпа. — У них нет агрессии, например, герефорд спокойно подпускает к теленку человека, в отличие от других пород. Это позволяет при необходимости оказать ветеринарную помощь животному. Рацион кормления — традиционный, с индивидуальным подходом к каждой возрастной группе. Средний привес 902 грамма в сутки, но это не предел, будем наращивать до килограмма. Наших животных для воспроизводства закупают Татарстан, Башкирия, Калуга, Астрахань, Новосибирск, Алтайский край, Томская, Свердловская области и другие регионы».

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