2019-06-18T11:30:25+03:00
Общество

ФСК ЕЭС установит новое коммутационное оборудование на подстанции, связывающей энергосистемы Урала и Казахстана

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Началась реконструкция подстанции 500 кВ «Челябинская». На энергообъекте будут установлены три современных элегазовых выключателя напряжением 500 кВ. В результате проведенной реконструкции повысится надежность транзита электроэнергии между Россией и Республикой Казахстан.

Оборудование устанавливается взамен устаревших воздушных аналогов. Новые элегазовые выключатели выпущены ООО Эльмаш (УЭТМ) — крупнейшим в России уральским производителем силового электротехнического оборудования. Новое оборудование более компактно и надежно, имеет длительный межремонтный период и срок эксплуатации — не менее 40 лет. Замена выключателей позволит вывести из работы воздухоприготовительную установку и снизить затраты по эксплуатации оборудования. Реконструкцию планируется закончить к началу зимнего сезона пиковых нагрузок.

Подстанция 500 кВ «Челябинская», связывает энергосистемы Урала и центральной России, осуществляет межгосударственный транзит между Россией и Республикой Казахстан, а также обеспечивает электроснабжение города Чебаркуль, Чебаркульского района Челябинской области с численностью населения 70 тыс. человек и Южно-Уральской железной дороги.

СПРАВКА «КП»

ФСК ЕЭС — одна из крупнейших в мире по протяженности линий и трансформаторной мощности публичных электросетевых компаний. В зоне ответственности ФСК находятся порядка 145,9 тыс. км высоковольтных магистральных линий электропередачи и 958 подстанций общей установленной мощностью более 351,9 тыс. МВА. Компания обеспечивает надежное энергоснабжение потребителей в 79 регионах России, обслуживая площадь около 15,1 млн кв. км. Входит в ПАО «Россети», крупнейший энергетический холдинг страны, которому принадлежит 80,13% акций компании. Численность персонала ФСК ЕЭС составляет 22 тыс. человек. Доля работников с высшим профессиональным образованием превышает 60%. Председатель Правления — Андрей Муров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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