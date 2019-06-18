2019-06-18T13:54:42+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ и сервис «Поток» запустили проект по краудфандинговому финансированию клиентов малого бизнеса

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Банк УРАЛСИБ и краудфандинговая платформа «Поток» запустили партнерскую программу по финансированию клиентов Банка — представителей малого бизнеса. В рамках программы клиенты — юридические лица и индивидуальные предприниматели — могут в короткие сроки получить займ от зарегистрированных на платформе инвесторов. Цели предоставления займа: пополнение оборотных средств, покрытие кассового разрыва, покупка автомобиля или оборудования, финансирование тендерных контрактов, а также открытие новых точек.

Для того чтобы подать заявку, достаточно загрузить в личный кабинет онлайн-сервиса выписку со счета компании и заполнить данные учредителей. Решение об одобрении поступает в течение дня в личный кабинет заемщика.

Заключение договора между инвестором и заемщиком проходит в режиме онлайн и не требует личного присутствия в банке. Оплачивать займ можно дистанционно через Интернет-Банк УРАЛСИБ.

Подробнее о сервисе и его организаторе ООО «Поток.Диджитал».

ИСТОЧНИК KP.RU

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