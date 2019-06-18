Челябинский урбанист: «Кривая сараюшка красивее любого прямого забора»

В Челябинске планируют поставить шумозащитные экраны. На первый взгляд, мысль благая — машин стало слишком много, рев моторов на широченных магистралях мешает жителям. Однако общественники считают, что шумозащитный экран не победит шум, да еще превратится в уродливый шрам на лице города.

Заборы защитят Челябинск от шума или превратят в огромную тюрьму? Спорим! 00:00 00:00

Поставить шумозащитные экраны пока только планируют, готовятся объявить аукцион. Но закупку в любой момент могут отменить. Как показывают последние события в стране, если народ сильно против чего-то — власти прислушиваются к народу.

Мнение 1:

НЕ ТОЛЬКО ЗАЩИТЯТ ОТ ШУМА, НО И СКРОЮТ УБОЖЕСТВО

В администрации Челябинска уточнили, что планируют поставить не только шумозащитные, но и просто защитные экраны.

— Функция вторых — закрыть неприглядные частные здания, покосившиеся сарайки, избушки. Например, поселок Мелькомбинат у «Родника», полузаброшенные здания макаронной фабрики, — говорят в мэрии.

Представитель администрации обращает внимание, что у чиновников накопились обращения от челябинцев за несколько лет.

Обращения челябинцев с просьбами поставить шумозащитные экраны. Фото: Владимир Сафонов

— В первую очередь жалуются садоводы и жители частного сектора, которые живут вдоль широких магистралей: Бродокалмакский тракт, Комарова, Новоградский проспект, сады вдоль Меридиана. Пока торги не назначены, но устанавливать будут. К нам приедут президенты 20 государств и что — показывать им сарайки в центре города?

Мнение 2

ЗАБОРЫ НЕ РАБОТАЮТ, НУЖНО СНИЖАТЬ СКОРОСТЬ

Против экранов выступает лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов:

— Чиновники часто делают ошибку: перед приездом больших гостей они пытаются «намазать губы» городам. Хотя самая покосившаяся сараюшка гораздо красивее и аутентичнее любого забора. Плохая затея — спрятать от делегации наше убожество. В Европе старина ценится и показывается. А у нас? Ей не занимаются, ее прячут.

— Но как быть с шумом, которого из-за обилия машин в Челябинске действительно стало много?

— Если у вас шумная улица, нужно снижать скорость трафика. В центре Берлина ограничение в 30 км/час. В Челябинске сначала в центре города построили магистрали, а когда люди взвыли, их решили посадить за забор. Есть исследование, которое показывает: на уровне второго этажа экран не спасает. Звук — это волна и он огибает препятствие. Зато первые этажи навсегда перед собой будут видеть мертвый забор.

Графика: «Челябинский урбанист»

— Хотя бы на таких больших магистралях как Меридиан нужны экраны?

— Давайте проведем тесты. Поставим на небольшом отрезке экраны и измерим уровень шума. А на другом просто снизим скорость с разрешенных 79 до 50 км/час. На пропускную способность это никак не повлияет. От низкой скорости гораздо меньше уровень децибел Если у нас есть проблемы с Меридианом, то его нужно убирать, превращать из шоссе в улицу. Кстати, вы знали, что в некоторых местах он меньше, чем отрезок улицы Энтузиастов в восемь полос?!

Что же касается просто защитных экранов, то их заклеят разномастной нелегальной рекламой, возле них будет тоннами скапливаться мусор, а за ними будут собираться наркоманы и всякий маргинальный люд...

ВОПРОС

Как считаете вы: Челябинску нужны шумозащитные и защитные экраны?

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