Алексей Текслер обсудил с вице-премьером Правительства РФ Алексеем Гордеевым тему обновления общественного транспорта для городов Южного Урала

Алексей Текслер и Алексей Гордеев обсудили реализацию нацпроекта «Экология» на Южном Урале. В частности, функционирования новой системы обращения с ТКО, организации мониторинга загрязнения воздуха, рекультивации челябинской свалки, план по снижению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в Челябинске.

Об улучшении качества воздуха в Челябинске и Магнитогорске идет речь в 204 Указе Президента РФ. Среди мер для выполнения этой задачи — перевод автобусного парка на газомоторное топливо, обновление подвижного состава, реконструкция трамвайных рельсов и контактной сети, строительство заправочной инфраструктуры для автобусов и техники на сжиженном природном газе.

Алексей Текслер доложил Алексею Гордееву о работе по обустройству контейнерных площадок и оснащению их контейнерами для сбора коммунальных отходов. Реформа по обращению с отходами — важная составляющая нацпроекта «Экология».

На Южном Урале 9867 площадок. На них установлено 28 тыс контейнеров, или 65% от нормы. На полное решение вопроса в обеспечении региона контейнерами и площадками требуется 439,4 млн руб.

По мнению Алексея Текслера, для скорейшей реализации реформы обращения с ТКО нужно с нынешнего года предусмотреть меры финансовой поддержки регионов. В том числе — Челябинской области.

На своей странице в социальной сети Инстаграм глава региона позже подытожил результаты встречи:

- Кроме этого, обсудили покупку и установку дополнительных контейнеров для твёрдых коммунальных отходов в области, развитие современного экологичного транспорта в области. И многое другое. Теперь мяч на нашей стороне. Приложу все усилия, чтобы южноуральцы почувствовали — жизнь налаживается и очень многое зависит только от нас самих.