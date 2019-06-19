2019-06-19T12:22:25+03:00
Клиника года

Имплантация зубов в Челябинске: потерял зуб — улыбайся!

Маленькая утрата открывает большие возможности, считают в клинике «ЭСТЕДЕНТ»
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С детства нам говорили: береги зубы, борись за каждый из них до последнего. Вот появится во рту дырка — полетит все. Сегодня потеря зуба уже не трагедия, а отличный повод преобразить улыбку в целом, решившись на имплантацию зубов в Челябинске.

— Имплантация позволяет «вживить» человеку искусственный зуб, который не отличишь от родного, а заодно «отретушировать» всю улыбку, — говорит хирург-имплантолог, врач-ортопед стоматологии «ЭСТЕДЕНТ» Сергей Сергеевич Дергунов.

Как родной, только лучше

Зубной имплантат похож на винт. Его устанавливают в костную ткань на место зуба, который потерян. На винт устанавливают коронку. Получается здоровый зуб: надежный, крепкий и практически вечный. А еще его можно использовать как опору для несъемных протезов — это хитрый ход, чтобы не портить и не припарировать другие зубы.

Имплантацию зубов в Челябинске предлагают несколько клиник.

Почему стоит пойти в «ЭСТЕДЕНТ»?

Одни руки, одна голова — результат идеальный

Обычно в клиниках имплантацией занимаются сразу два узких специалиста. Хирург-имплантолог устанавливает имплантат, а стоматолог-ортопед вместе с зубным техником изготавливает протезы. В результате протез и коронка потом не «ссорятся» между собой и идеально подходят друг другу.

Каждому — свое

В клинике «ЭСТЕДЕНТ» устанавливают имплантаты только надежных передовых марок — все они настоящие крепыши и готовы служить хозяину долгие годы. Если особенность костной ткани требует установки нестандартной системы, ее заказывают и привозят в город Челябинск под конкретного пациента.

И жевать, и улыбаться

В клинике «ЭСТЕДЕНТ» доктора просто помешаны на красоте. С их имплантатами можно и жевать, и улыбаться. Иллюзию натуральной эмали создают безметалловые коронки. Захотите — врач сделает «голливудские» зубки или добавит на коронку щербинок, подчеркнув вашу природную привлекательность.

А еще в клинике «Эстедент» не навязывают дополнительные услуги и даже сложные операции, такие как имплантация, проводят без боли.

КОНТАКТЫ

Стоматология «Эстедент»

Челябинск, ул. Дзержинского, 4.

Тел.: 230-42-48, 217-04-44,

www.estedent74.ru

viber +79049478445

Instagram estedent74

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ИСТОЧНИК KP.RU

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