2019-06-23T07:22:44+03:00
Общество

Девочка с онкологией стала звездой интернета в Кургане

Она ведет популярный блог «Сашка шоу» на YouTube
Ирина КАРЕЛИНА
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Саша улыбается, не смотря ни на что. Фото из личного архива семьи Анашкиных.Саша улыбается, не смотря ни на что. Фото из личного архива семьи Анашкиных.
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Девятилетняя Саша поправляет ярко-голубой парик и мило улыбается в камеру.

— В комментариях вы спрашиваете, как у меня дела. Нормально. У меня всегда все нормально. Я и врачам так каждый день отвечаю, — говорит юный видео-блогер.

ЗАВЕЛА БЛОГ В БОЛЬНИЦЕ

Выздоравливай, Сашенька! Фото из личного архива семьи Анашкиных.

Выздоравливай, Сашенька! Фото из личного архива семьи Анашкиных.

У Александры Анашкиной — рак крови и уже третий рецидив. Девочка борется за жизнь с 2017 года. На медосмотре перед первым классом врач заметила увеличенные лимфоузлы. Анализы показали: лейкоз.

— Когда Саша первый раз лежала в больнице, ей было очень скучно, и она сама зарегистрировалась на YouTube. Стала снимать видео. Но даже не поняла, что они улетают в интернет. Об этом ей сказала старшая сестра, которая заметила ее ролики. Мы посмотрели и решили, что Саше нужно вести свой видео-блог, — рассказывает мама Ольга.

На канале «Сашка шоу» — более трех тысяч подписчиков. Александра — улыбчивая, милая и непосредственная. Она танцует, лепит, рисует, показывает фокусы и модные у детей «распаковочки» игрушек.

Но мечтает она не о новой Барби или крутом смартфоне, как многие ребята ее возраста.

Видео Саши под названием Я радуюсь жизни .

— Моя мечта — выздороветь навсегда, — говорит Саша.

Александра очень добрая, отзывчивая и заботливая. Она часто кормила бездомных животных и думала, что в будущем обязательно построит для них приют. А еще до болезни Саша увлекалась спортивной аэробикой. Тренер отмечал ее способности. Сейчас же девочке нельзя садиться на шпагат.

Кадр из видео на канале «Сашка шоу».

Кадр из видео на канале «Сашка шоу».

ЦЕНА ЗДОРОВЬЯ — В ЕВРО

Саше делали трансплантацию костного мозга в столице. Но ремиссия длилась недолго. Вся жизнь у нее, как на американских горках: болезнь то отступает, то возвращается. И вот новый рецидив.

Врачи самой передовой московской клиники развели руками и рекомендовали лечение за границей.

Сейчас Саша в Германии. У местных врачей есть успешный опыт лечения пациентов с таким анамнезом. Они проведут девочке терапию для ремиссии, а затем новую трансплантацию костного мозга.

По их словам, прошлая операция не привела к успеху, так как были выведены не все зараженные клетки. Здесь используют более мощные препараты, и вероятность выздоровления очень высока. Впрочем, как и цена. Сумма лечения — 400 тыс. евро, то есть более 30 млн руб. Пока собрана треть. И Саша уже начала первый курс терапии.

Лечение в Германии. Фото из личного архива семьи Анашкиных

Лечение в Германии. Фото из личного архива семьи Анашкиных

— После первого введения препарата у Саши поднялась температура выше 40 градусов, началась лихорадка, — рассказывает мама Ольга. — Ее трясло так сильно, что мне пришлось собой прижать ее к кровати. Врач сказал, что это нормальная реакция организма. Мне было невыносимо смотреть на мучения ребенка, но я старалась держаться. Уже когда Саша уснула, я плакала и молила Господа, чтобы лекарство помогло.

Мы все верим, что Сашенька — наш маленький и храбрый боец — обязательно войдет в ремиссию. В нашей семье вот уже больше двух лет работает один папа, так как я постоянно с Сашей. Папа работает на заводе, и денег на операцию у нас нет. Просим помощи в сборе средств на лечение. Сашенька очень много уже перенесла, мы не можем сдаться!

Саша до болезни и сейчас. Фото из личного архива Анашкиных.

Саша до болезни и сейчас. Фото из личного архива Анашкиных.

КАК ПОМОЧЬ АЛЕКСАНДРЕ

* Сбербанк:

Карта мамы Ольги Анашкиной ( +7 961 571-42-34):

5469 3200 1035 4194

Карта папы Александра Анашкина (+7 963 279-22-88):

2202 2003 8009 1239

* Реквизиты ВТБ

(в руб.): №40817810823024003883

(в USD): №40817840923024003546

(в EUR): №40817978523024003546

* Яндекс-кошелек: 41001156846850

* Qiwi: 89058522729

* PayPal: timoshechkino@gmail.com

* Билайн:

+7 961 571-42-34 Ольга Анашкина (мама)

+7 963 279-22-88 Александр Анашкин (Папа)

ИСТОЧНИК KP.RU

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