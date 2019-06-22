Девочка с онкологией стала звездой интернета в Кургане

Девятилетняя Саша поправляет ярко-голубой парик и мило улыбается в камеру.

— В комментариях вы спрашиваете, как у меня дела. Нормально. У меня всегда все нормально. Я и врачам так каждый день отвечаю, — говорит юный видео-блогер.

ЗАВЕЛА БЛОГ В БОЛЬНИЦЕ

Выздоравливай, Сашенька! Фото из личного архива семьи Анашкиных.

У Александры Анашкиной — рак крови и уже третий рецидив. Девочка борется за жизнь с 2017 года. На медосмотре перед первым классом врач заметила увеличенные лимфоузлы. Анализы показали: лейкоз.

— Когда Саша первый раз лежала в больнице, ей было очень скучно, и она сама зарегистрировалась на YouTube. Стала снимать видео. Но даже не поняла, что они улетают в интернет. Об этом ей сказала старшая сестра, которая заметила ее ролики. Мы посмотрели и решили, что Саше нужно вести свой видео-блог, — рассказывает мама Ольга.

На канале «Сашка шоу» — более трех тысяч подписчиков. Александра — улыбчивая, милая и непосредственная. Она танцует, лепит, рисует, показывает фокусы и модные у детей «распаковочки» игрушек.

Но мечтает она не о новой Барби или крутом смартфоне, как многие ребята ее возраста.

Видео Саши под названием Я радуюсь жизни .

— Моя мечта — выздороветь навсегда, — говорит Саша.

Александра очень добрая, отзывчивая и заботливая. Она часто кормила бездомных животных и думала, что в будущем обязательно построит для них приют. А еще до болезни Саша увлекалась спортивной аэробикой. Тренер отмечал ее способности. Сейчас же девочке нельзя садиться на шпагат.

Кадр из видео на канале «Сашка шоу».

ЦЕНА ЗДОРОВЬЯ — В ЕВРО

Саше делали трансплантацию костного мозга в столице. Но ремиссия длилась недолго. Вся жизнь у нее, как на американских горках: болезнь то отступает, то возвращается. И вот новый рецидив.

Врачи самой передовой московской клиники развели руками и рекомендовали лечение за границей.

Сейчас Саша в Германии. У местных врачей есть успешный опыт лечения пациентов с таким анамнезом. Они проведут девочке терапию для ремиссии, а затем новую трансплантацию костного мозга.

По их словам, прошлая операция не привела к успеху, так как были выведены не все зараженные клетки. Здесь используют более мощные препараты, и вероятность выздоровления очень высока. Впрочем, как и цена. Сумма лечения — 400 тыс. евро, то есть более 30 млн руб. Пока собрана треть. И Саша уже начала первый курс терапии.

Лечение в Германии. Фото из личного архива семьи Анашкиных

— После первого введения препарата у Саши поднялась температура выше 40 градусов, началась лихорадка, — рассказывает мама Ольга. — Ее трясло так сильно, что мне пришлось собой прижать ее к кровати. Врач сказал, что это нормальная реакция организма. Мне было невыносимо смотреть на мучения ребенка, но я старалась держаться. Уже когда Саша уснула, я плакала и молила Господа, чтобы лекарство помогло.

Мы все верим, что Сашенька — наш маленький и храбрый боец — обязательно войдет в ремиссию. В нашей семье вот уже больше двух лет работает один папа, так как я постоянно с Сашей. Папа работает на заводе, и денег на операцию у нас нет. Просим помощи в сборе средств на лечение. Сашенька очень много уже перенесла, мы не можем сдаться!

Саша до болезни и сейчас. Фото из личного архива Анашкиных.

КАК ПОМОЧЬ АЛЕКСАНДРЕ

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