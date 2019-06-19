Как Павел Таганрогский дал вольную трем сотням крепостных крестьян

19 июня, среда

Поста нет

Преподобный Виссарион (V век)

Принял на себя обет безмолвия, вкушал пищу один раз в неделю. Спал только стоя или сидя. Получил дар чудотворений: по его молитве Господь посылал на землю дождь, он мог, как по суше, переходить реки, одним словом лечил бесноватых. Но все это делал тайно, чтобы избежать славы. Смирение его было так велико, что, когда однажды священник велел одному из монахов, впавшему в грех, выйти из храма, вместе с ним вышел и Виссарион со словами: «И я грешен».

20 июня, четверг

Поста нет

Павел Таганрогский (XIX век)

Родители даровали ему земельные угодья и 300 душ крепостных крестьян. Он мог проживать за рубежом, ничего не делая. Однако Павел отпустил крепостных. 10 лет он странствовал по святым обителям, затем поселился в Таганроге. Ежедневно ходил в церковь и выстаивал там все службы. Очень многие верующие посещали его и становились его духовными чадами. Он мирно скончался в возрасте 86 лет.

Павел Таганрогский (икона).

21 июня, пятница

Поста нет

Великомученик Феодор Стратилат

За отвагу был назначен военачальником (стратилатом) в городе Гераклее. Привел всю Гераклею к христианству. В это время император Ликиний (307 — 324) начал жестокое гонение на христиан. Феодор был подвергнут пыткам. Однако Бог исцелил истерзанное тело святого и свел его с креста, на котором тот был оставлен на ночь. Увидев это, царские воины приняли святое крещение. Но сам Феодор добровольно преклонил голову под меч палача, показав, что верит в воскресение мертвых.

22 июня, суббота

Поста нет

Праведный Алексий Мечев

Один из самых великих святых России. Служил в храме Святителя Николая на ул. Моросейка, 5 в Москве. Этот храм работает до сих пор.

Алексея Мечева называли вторым Серафимом Саровским.

В первые 8 лет его службы в храм никто не ходил. Но постепенно, прознав про доброго священника, молитвами которого исцелялись и получали просимое, сюда стало стекаться множество народа. В 20-е годы храм был переполнен. За эту популярность большевики хотели сослать Алексея в лагеря, но после допроса вдруг отпустили — такая благодать исходила от этого святого.

23 июня, воскресенье

Поста нет

Икона Божией Матери «Умягчение злых сердец»

На иконе Богоматерь изображается с семью мечами. Число семь обозначает полноту горя, печали и сердечной боли, испытанных Богородицей в ее земной жизни. Икону еще называют «Симеоново проречение». На ней символическими знаками изображено пророчество святого Симеона Богоприимца, произнесенное им в Иерусалимском храме: «Тебе Самой оружие пройдет душу (Лк. 2:34-35)». Имелось в виду, что Мария будет свидетелем казни Христа.

Семь стрел на иконе - символ семи страстей и победы над ними.

24 июня, понедельник

Начало Петрова поста (по 12 июня)

Постный день

Преподобный Варнава Ветлужский

Был священником. В 1417 году поселился на берегу реки Ветлуги, где подвизался в уединении 28 лет. К святому приходили дикие звери, жили рядом с ним, не причиняя никакого вреда. В окрестностях на 50 верст не было человеческого жилья. Изредка посещали пустынника люди. Варнава скончался в глубокой старости. На место его подвигов основали монастырь Варнавинская пустынь.

25 июня, вторник

Постный день

Онуфрий Великий (IV век)

Жил в полном одиночестве в дикой пустыне 60 лет. Когда он начал свой подвиг около пещеры, где он жил, выросла финиковая пальма и открылся источник чистой воды. Тень пальмы укрывала его от зноя. Ангел приносил святому хлеб и каждые субботу и воскресенье причащал его. Однако он терпел сильнейшие искушения от дьявола, которые не в состоянии был перенести обычный человек. О его подвигах, за которые он удостоился звания «Великий» мы узнали от странствующего монаха.

Онуфрию молятся, прося защиты от скоропостижной смерти, об исцелении больных, о помощи в труде.