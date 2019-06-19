В Челябинской области полиция изучает видео жестокого избиения школьника с ДЦП

В Сети появились шокирующие кадры, на которых группа подростков избивает мальчика. Инцидент произошел в Металлургическом районе Челябинска недалеко от заброшенного карьера.

Как видно на записи, опубликованной в интернете, старшеклассники по очереди пинают мальчика и бьют его по голове. Парнишка катается по траве, пытаясь оказать сопротивление. Он хватает одного из обидчиков за ногу и крепко держит.

- Пробей ему ногу! - кричит кто-то из толпы.

Во время драки зрители комментируют неравный бой, снимают драку на камеры мобильных и от души веселятся. За всем эти наблюдают и девочки...

Затем в центр выходит следующий «боец». Он с разбегу набрасывается на несчастного и наносит ему серию точных ударов по голове.

- По голове не бей, Виталик, - советуют ему друзья.

Этот подонок нанес с десяток прямых ударов в голову лежачему мальчишке.

В этот момент избитый школьник не выдерживает и теряет сознание. Мучители понимают, что переборщили, склоняются над ним, пытаясь привести в чувство...

За что подростки учинили расправу над сверстником – неизвестно. Также нет сведений о состоянии здоровья пострадавшего.

По предварительной информации мальчик, над которым издеваются сверстники, имеет диагноз – детский церебральный паралич. И уже не первый раз становится жертвой этой компании.

За избиением спокойно наблюдали несколько девочек. А всего там была толпа более десяти человек.

Видеоролик изучают в полиции.

- По данному факту проводится проверка. Личности всех, кто принимал участие в избиении устанавливаются, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

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