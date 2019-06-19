Опубликован список пассажиров автобуса, попавших в автокатастрофу на трассе в Челябинской области
Вечером 19 июня из Златоуста в сторону Челябинска выдвинулся автобус НЕФАЗ. Он следовал по маршруту № 506 в сторону Челябинска. В салоне ехали 12 человек. На выезде со второстепенной дороги водитель не пропустил бензовоз, который ехал по главной.
Комментарий полиции по аварии.
Машины столкнулись. Грузовик отлетел в кювет, а автобус рикошетом врезался в каток, что был припаркован на обочине. Погибли двое пассажиров, которые ехали на передних сиденьях. Это мужчина и женщина. Оба 1954 года рождения.
— В 17.49 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 1750-м км федеральной автодороги М-5 «Урал» поворот на Златоуст с участием рейсового автобуса и бензовоза. Травмированы восемь человек, в том числе один ребенок. Пострадавшие каретами скорой помощи доставлены в горбольницы № 1 и № 2 Златоуста, — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.
Погибли два человека.Фото: СОЦСЕТИ
Ребенок и водитель автобуса в реанимации. У остальных травмы средней степени тяжести. В 20:00 движение на трассе восстановлено в полном объеме. Из-за столкновения образовался затор.
— Причины и обстоятельства ДТП, личности пострадавших и диагнозы устанавливаются. Для ликвидации последствий аварии привлечено: 36 человек, 13 единиц техники, — добавили в чрезвычайном ведомстве.
Выживших увезли в больницу. Фото: Иван ПОНОМАРЕВ
КТО ЕХАЛ В АВТОБУСЕ
Водитель Кокотов А. В;
Шурупов К. В.;
Шурупова Т. Н.;
Евстегнеев И. В.;
Евстегнеев А. И.;
Зарипова В. Н.;
Обухова Т. И.;
Орлова Н. М.;
Лавданикова;
Пшакина С. В.;
Пургина О. Ю.;
Сибгатулина С. Р.
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Авария под Златоустом.Видео: «Златоустовский рабочий»
ИСТОЧНИК KP.RU