2019-06-19T19:13:50+03:00
Происшествия

Опубликован список пассажиров автобуса, попавших в автокатастрофу на трассе в Челябинской области

Два человека погибли, еще двое в реанимации [видео]
Андрей АБРАМОВ
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В автобусе ехали 12 человек. Фото: ГУ МВД России по Челябинской областиВ автобусе ехали 12 человек. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области
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Вечером 19 июня из Златоуста в сторону Челябинска выдвинулся автобус НЕФАЗ. Он следовал по маршруту № 506 в сторону Челябинска. В салоне ехали 12 человек. На выезде со второстепенной дороги водитель не пропустил бензовоз, который ехал по главной.

Комментарий полиции по аварии.

Машины столкнулись. Грузовик отлетел в кювет, а автобус рикошетом врезался в каток, что был припаркован на обочине. Погибли двое пассажиров, которые ехали на передних сиденьях. Это мужчина и женщина. Оба 1954 года рождения.

— В 17.49 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 1750-м км федеральной автодороги М-5 «Урал» поворот на Златоуст с участием рейсового автобуса и бензовоза. Травмированы восемь человек, в том числе один ребенок. Пострадавшие каретами скорой помощи доставлены в горбольницы № 1 и № 2 Златоуста, — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Погибли два человека. Фото: СОЦСЕТИ

Погибли два человека.Фото: СОЦСЕТИ

Ребенок и водитель автобуса в реанимации. У остальных травмы средней степени тяжести. В 20:00 движение на трассе восстановлено в полном объеме. Из-за столкновения образовался затор.

— Причины и обстоятельства ДТП, личности пострадавших и диагнозы устанавливаются. Для ликвидации последствий аварии привлечено: 36 человек, 13 единиц техники, — добавили в чрезвычайном ведомстве.

Выживших увезли в больницу. Фото: Иван ПОНОМАРЕВ

Выживших увезли в больницу. Фото: Иван ПОНОМАРЕВ

КТО ЕХАЛ В АВТОБУСЕ

Водитель Кокотов А. В;

Шурупов К. В.;

Шурупова Т. Н.;

Евстегнеев И. В.;

Евстегнеев А. И.;

Зарипова В. Н.;

Обухова Т. И.;

Орлова Н. М.;

Лавданикова;

Пшакина С. В.;

Пургина О. Ю.;

Сибгатулина С. Р.

ТЕЛЕФОН

Диспетчер Миндортранса работает круглосуточно и готов сообщать родственникам пострадавших оперативную информацию. 8 (965) 853-64-58.

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Авария под Златоустом.Видео: «Златоустовский рабочий»

ИСТОЧНИК KP.RU

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