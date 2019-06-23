2019-06-24T12:26:47+03:00
Общество

Художница из Челябинска перевоплощается в супергероев с помощью красок на обнаженном теле

А еще она делает спецзаказы для звезд шоу-бизнеса
Ирина КАРЕЛИНА
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Фанатам Человека Паука посвящается. Фото из личного архива героини материала.Фанатам Человека Паука посвящается. Фото из личного архива героини материала.
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Сегодня Ксения может быть Чудо-женщиной, а завтра — Малифисентой. На первый взгляд кажется, что на ней — костюм, который сидит идеально по фигуре. Но нет, это обнаженное тело, а вся одежда нарисована.

ksenia_artqueenksenia_artqueen
Художница из Челябинска перевоплощается в супергероев с помощью красок на обнаженном теле
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Боди-арт — хобби Ксении Бутахиной. Которое, впрочем, помогает ей в работе. На страничку художницы в Инстаграме подписаны 147 тысяч человек. Фотографии разрисованного тела привлекают внимание пользователей соцсети. Они листают ленту, а тут уже и картины, и роспись одежды по спецзаказу, и портретные матрешки.

И это все тоже Ксения. Фото из личного архива героини материала.

И это все тоже Ксения. Фото из личного архива героини материала.

МАТРЕШКА ТИМАТИ И ПОРТРЕТ ВОЛОЧКОВОЙ

— Заказов хватает, — говорит Ксения. — В основном, рисую матрешки. Они сейчас очень популярны. Их дарят иностранным друзьям и коллегам в качестве русского сувенира, заказывают на памятные даты для родных.

Четыре матрешки с портретами стоят от 7000 руб. Заказы художница отправляет по всему миру.

Матрешки для DJ Smash. Фото из личного архива героини материала.

Матрешки для DJ Smash. Фото из личного архива героини материала.

Ксения не раз делала заказы и для известных людей из мира шоу-бизнеса. Например, солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева выбрала такой подарок для dj Smash. На матрешках изображены он, его родители, он же в детстве и… Тимати. Вероятно, потому что рэпер как-то помог диджею в непростой ситуации, и тот даже называл его братом.

Такого Бамблби вы еще не видели! Фото из личного архива героини материала.

Такого Бамблби вы еще не видели! Фото из личного архива героини материала.

В одной из комнат шикарного дома Анастасии Волочковой тоже есть работа Ксении. Это помощница балерины заказала ее портрет.

Анастасия Волочкова. Фрагмент картины. Фото из личного архива героини материала.

Анастасия Волочкова. Фрагмент картины. Фото из личного архива героини материала.

ДАЛЬШЕ ДОМА НЕ УЙДЕШЬ

Ксения родилась и выросла в городе Озерск Челябинской области. Окончила художественную школу и некоторое время там же преподавала. Выучилась на специалиста по рекламе в Челябинске, но по профессии не работала. Уехала в Москву, вышла замуж, родила ребенка и занялась творчеством.

Впрочем, про родной Озерск Ксения не забывает. Приезжает сюда к родным каждый год. Скоро снова будет тут — местные жители уже ждут своих матрешек.

Образы от Ксении. Фото из личного архива героини материала.

Образы от Ксении. Фото из личного архива героини материала.

В Озерске у Ксении живут и подруги, которых она разрисовывала в детстве.

— Было весело! — вспоминает художница. — Рисовать на теле мне нравилось всегда. Даже хотела стать тату-мастером. Но все же остановилась на красках. Сначала купила аквагрим с мыслью заработать на этом. Хотела разрисовывать деток на праздниках. Но матрешки оказались выгоднее, и боди-арт остался как хобби. В основном, рисую на себе по каким-нибудь поводам: праздник или премьера фильма с популярными героями. Пока мне больше всего нравится, как у меня получилась Чудо-женщина.

Муж Ксении не против таких перевоплощений. Фото из личного архива героини материала.

Муж Ксении не против таких перевоплощений. Фото из личного архива героини материала.

— Никогда не хотели поучаствовать в фестивале косплея?

— Нет, в таком виде дальше дома я не уйду, — смеется Ксения.

Дочка Ксении тоже любит перевоплощения. Фото из личного архива героини материала.

Дочка Ксении тоже любит перевоплощения. Фото из личного архива героини материала.

Родным Ксении ее хобби нравится. Муж и дочка сами не против перевоплощений. На прошлый Хеллоуин с легкой руки Ксении ее супруг стал Фредди Крюгером.

ksenia_artqueenksenia_artqueen
Художница из Челябинска
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Отличный макияж! Фото из личного архива героини материала.

Отличный макияж! Фото из личного архива героини материала.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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