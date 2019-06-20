Жители деревни под Челябинском попросили президента переименовать их село в Путино

От Челябинска до деревушки Кораблево в Еткульском районе полчаса по трассе. В поселке едва наберется две улицы. Но жизнь в таких местах именуют южноуральской пасторалью. Удобное расположение, а челябинский смог сюда не доходит.

Накануне прямой линии с президентом жители поселка отправили Владимиру Путину коллективное обращение. Они просят разрешение переименовать свой населенный пункт в Путино. Свои подписи поставили 70 человек.

На такой шаг селян толкнула нерешаемая годами проблема с газификацией. Вроде поселок близко, но трубу с голубым топливом все никак не дотянут. А для сельских территорий газ — жизненно важен. Если в деревню проведен газ, то можно и организовать отопление. Обустраивать электрические котельные — слишком затратно.

— Деревня наша хорошая, дружная, ни одного брошенного дома. Даже из Челябинска к нам переезжают, но в районе есть еще одно Кораблево, в Селезянском сельском поселении, две деревни все время путают. Глава Еткульского района в ответ на наши требования спасти сотни крестьян от холодов и обеспечить строительство газопровода, проект которого положен под сукно 11 лет назад, назвал нас неперспективными и неполноценными, — цитирует коллективное обращение кораблевцев Ura.ru.

На сайте администрации Еткуля, который является райцентром, можно найти не одну новость о проблемах с газификацией. В заметках упоминаются неоднократные обращения селян к депутатам и чиновникам. Например, встречаются такие строки:

— Мечте о газификации уже не один год, но решение сдерживает слишком высокая стоимость — 70 миллионов. Однако районная власть с помощью депутата Госдумы РФ Анатолия Литовченко рассматривает вариант проведения газопровода через Октябрьский район.

Во время прямой линии вопрос не прозвучал. Однако в этом году чиновники как никогда оперативно реагируют на все обращения к президенту. Даже те, которые не дошли до прямого эфира. Поэтому ждем реакции властей.

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