Златоуст собирает подписи за отставку мэра

К этому жителей подвигла отчаянная ситуация: два с половиной года местные отказываются запускать газ в Закаменском поселке, хотя газопровод давно построен. Но проблем больше: коррупция, кумовство в коридорах власти, огромные долги за газ, сплошное прожектерство и нежелание градоначальника идти на диалог с обществом. Со своими бедами люди обратились на «Прямую линию» к президенту страны.

Программа в эфире радио "Комсомольская правда" с участием жителей поселка Закаменский 00:00 00:00

В эфире радио «Комсомольская правда» жители поселка Закаменский, общественники рассказали о том, как муниципалитет «заботится» о горожанах. Десятки писем и обращений — к Президенту России Владимиру Путину, главному федеральному инспектору по Челябинской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в УрФО Сергею Мореву, исполняющему обязанности главы Челябинской области Леониду Текслеру, пресс-конференции, публикации в СМИ, выступления на ТВ и в радиоэфире, митинги... Жители поселка Закаменский — одного из районов Златоуста — продолжают бить в колокола.

Напомним, газификация поселка началась в 2015 году с выполненного по заказу жителей проекта. Они собрали и отдали специализированной организации более четырех миллионов рублей. Спустя год началась газификация, продлившаяся пару лет. За это время муниципалитет успел без проблем оплатить 60 процентов выполненной работы. Подрядчик «Златоустгазстрой» завершил строительство в 2017-м, объект приняла госкомиссия и передала его муниципалитету. Казалось, все идет по плану. Люди уже предвкушали подачу газа. Но… Неожиданно возникли сложности.

Сначала власти Златоуста целый год не захотели рассчитываться с подрядчиком, ссылаясь на отсутствие средств. Между тем жители, многие из которых уже разрушили печи отопления, с трудом зимовали, тратив деньги не на обещанный газ, а на другие тепловые источники, которые в разы дороже. Скажем, пенсионерка Любовь Ломова отдает за обогрев электричеством зимой почти 10 тысяч рублей при пенсии в 12 тысяч.

После жалоб жителей Закаменки в Челябинск и Москву в марте 2019 года региональное правительство изыскало и выделило дотацию в размере 34 млн рублей: эти деньги должны были пойти на выплату оставшейся суммы долга за работы подрядчику. Цель была одна — запустить наконец газопровод и подать голубое топливо в дома жителей. Однако мэрия Златоуста деньги вернула обратно, и теперь завела новую пластинку — заявила, что надо провести техаудит. Мол, есть отступления от проекта и нет исполнительной документации. Что происходит? Решение вопроса затягивается как будто бы специально. Заложниками такого отношения главы Вячеслава Жилина к своим обязанностям становятся простые люди. На дворе уже почти середина лета, а газопроводом и его подключением к домовладениям никто не занимается.

У разбитого корыта

— Половина из 750 домовладений в поселке уже полностью готовы к подключению газа — люди приобрели нагревательные котлы, системы разводки, счетчики. Все эти приборы и оборудование для проводки газа стоят приличных денег, срок их поверки истекает с каждым днем. За последнее время в поселке из-за перенапряжения электросетей сгорело уже пять домов! Проводка не выдерживает. Люди отапливают дома с использованием различных электроприборов. Чтобы наскрести на оплату электричества, я вынуждена работать. А сколько людей продолжают выкладывать кругленькие суммы за уголь, дрова. Одна машина дров обходится минимум в 15 тысяч рублей, а их нужно две-три… Господин Жилин, где обещанная газификация? — негодует Любовь Евгеньевна.

Социальная напряженность в поселке нарастает. В ноябре прошлого года мы вышли на митинг. Мэр тогда обещал решить вопрос до конца декабря. Не решил. В День России, 12 июня, жительница поселка Зилина Хайрулина в своем письме к главе государства пишет президенту Владимиру Путину о том, что конституционные права людей нарушены и жители просят взять на контроль сложившуюся ситуацию и помочь им.

Газопровод был готов к заполнению газом еще в ноябре 2017 года. Уже тогда подрядчик передал муниципалитету всю исполнительную документацию (имеются подтверждающие акты) — несмотря на то, что по контракту он должен был это сделать, лишь получив полную оплату. 17 мая этого года бумаги отдали повторно. В них — исполнительная съемка построенного объекта и указание на выполненные объемы.

На людей давят: сотрудники мэрии стучатся в дома, проверяя, правда ли жители разобрали печи, подготовившись к газификации. Златоустовцам лгут, запутывают их — люди обозлены и уже не знают, кому верить.

Погреться на очередном бюджетном транше?

— Скорее всего, глава Златоуста Вячеслав Жилин намеренно пошел на конфликт с подрядчиком, который строил объект газификации в поселке Закаменский. Возможно, здесь завязан личный финансовый интерес. Причем к «Златоустгазстрою» у жителей вопросов нет, — отмечает общественник, бывший вице-спикер городского собрания депутатов, редактор газеты «Накануне» Сергей Костромин. — За последние годы предприятие газифицировало множество объектов в округе и по всей области, в Башкортостане. Поэтому вопросы скорее не к газовикам, а к самому мэру, который, например, через МУП «Коммунальные сети» собирает деньги с горожан за тепло, но до компании «Новатэк-Челябинск», поставляющей газ котельным, средства почему-то не доходят. Приходится тратить бюджетные транши: областные — на 400 млн, и теперь еще городские — в июне депутатский корпус предоставил мэру 85 млн и до этого выделял финансирование. Выходит, люди дважды оплачивают полученное тепло: сначала из кармана, потом — из бюджета. Куда пропадают сотни миллионов рублей, мэр пояснить не может. Выходит, что на «газовых делах» кто-то неплохо кормится. Этими вопросами сейчас активно занимаются следственные органы.

Люди платят — задолженность растет

С «МУП «Коммунальные сети» («КС») вообще интересная история. На недавней пресс-конференции с участием представителей власти, общественников приводили занимательный факт: если раньше муниципалитет совершенно необоснованно мог кивать на управляющие компании, мол, они создают долг за газ, плохо работая с жителями, то теперь все становится на свои места. Уже год, как МУП «КС» собирает средства напрямую с людей, и за это время задолженность города выросла в 2 раза. Из миллиардного долга Златоуста за газ и электричество в судах доказана задолженность «управляек» лишь на 70 млн рублей.

Сейчас в рамках уголовного дела по факту хищения денег у компании «Новатэк-Челябинск» под стражей с предъявленным обвинением в мошенничестве в особо крупном размере находится директор ООО «Теплоэнергетик» М.А. Попов. Заметьте, претензий к управляющим

компаниям у органов следствия нет. Однако Вячеслав Жилин по-прежнему упорно возлагает вину на эти самые «управляйки», снимая ее с себя.

И так во всем. В начале «нулевых» годов Златоуста развивался. Газопровод прокладывали десятками километров в год, построили мост на городском пруду, каждой школе и детскому саду определили шефское предприятие. Почин начал тогдашний глава Петр Мигашкин. Добрые дела подхватил его сын Дмитрий Мигашкин: в середине двухтысячных в Златоусте сдали в эксплуатацию бассейн для ватерпольной команды «Уралочка», построили родильный дом, дорожное строительство выполнял подрядчик из Сатки — так нареканий к нему не было ни стороны жителей, ни от властей. Бюджетникам тогда к зарплате выдавали 25 процентов сверху — надтарифный фонд. Все пенсионеры, студенты и школьники ездили на городском транспорте бесплатно, а город реализовывал муниципальный проект «Культура» — кроме гарантированного финансирования выделялись большие средства на ускоренные ремонты учреждений культуры, на закуп музыкальных инструментов и поощрение лучших педагогов. В Совете Федерации в то время Мигашкина-младшего признавали народным мэром — и это было действительно так, отмечают горожане.

Сегодня все былые успехи канули в Лету. Златоуст стремительно деградирует. Капремонты дорог при Жилине с 2012 года выполняет один и тот же подрядчик — компания «Златоустовское ДРСУ» Андроника Сгояна. Фирма не имеет специализированной лаборатории контроля качества, в итоге асфальт тает вместе со снегом. Как экономят, показала проверка Главного контрольного управления области: асфальтовое полотно на лыжероллерной трасе за городским прудом было заужено на несколько метров. Все восстановительные работы, как правило, выполняются снова за бюджетный счет: чиновники просто ждут год, не предъявляя никаких претензий, а когда гарантийный срок заканчивается, начинают укладку асфальта заново.

Вместе со Сгоянами супруга мэра Ульяна Жилина владеет несколькими предприятиями и городскими объектами: на проспекте Гагарина у них офисно-коммерческое здание. В период выборов 2012 года будущий градоначальник Жилин во всеуслышание на аффилированном с ним Пятом канале (владеют его супруга и Сгояны) обещал построить здесь детское кафе, но потом открыл там банк и пивной ресторан. Жилины и Сгояны — совладельцы компании «Евразия» (вещает на частоте «Авторадио»). Туда МУП «Злат-ТВ» в 2018 году перечислило средства, собранные со школ: более 1 млн 600 тысяч рублей. И это притом, что собственная радиочастота телеканала (радио «Романтика») к тому моменту на протяжении многих месяцев была отключена за долги связистам.

А Вячеслав Жилин занимается сплошным прожектерством. Он обещал создать чаеразвесочную фабрику и завод по выпуску медицинских скальпелей (а вместо этого в Златоусте за время правления градоначальника закрылись хлебо- и мясокомбинаты, в разы сократил штаты и объемы выпуска метзавод), облагородить набережную городского пруда, построить батутный центр, шахматный клуб, аэродром, запустить вертолетное такси, возвести на Уреньге центр среднегорной подготовки, открыть олимпийский центр реабилитации спортсменов, добиться для Златоуста статуса ТОСЭР, распахнуть двери создаваемой Оружейной академии и наладить многотысячный поток туристов. Ничего этого не случилось. Сегодня в городе слова и посулы градоначальника уже никто не воспринимает всерьез. Он приобрел на городские средства только речной трамвайчик, обещая людям поездки на работу для экономии времени. Но разрешительные процедуры не пройдены, анонсированная стоимость билета в одну сторону в 200 рублей вряд ли будет привлекательной в бедном Златоусте. Зато кто-то, видимо, заработать все-таки успел — стоимость плавсредства, которую внес бюджет, завышена минимум в два раза в сравнении с заводскими ценами.

Проблемный округ

Возвращаясь к теме газопровода в Закаменском, Сергей Костромин заметил: Алексей Текслер сказал, что газ пустят к сентябрю. Но мэр прислушаться к словам главы региона вовсе не спешит. Технический аудит завершат лишь в середине июля, затем время уйдет на составление заключения. После потребуется восстанавливать трубу — ее коммунальные службы успели протаранить в двух местах. Подрядчик готов это выполнить за свой счет, только собирается ли к нему обращаться местная власть? Она ведет разговоры про фирму из Екатеринбурга.

— Мы опять будем сидеть без газа? Устав от издевательств градоначальника, жители начали собирать подписи, обращаясь к врио губернатора Челябинской области Леониду Текслеру с просьбой рассмотреть вопрос об «эффективном» руководстве нынешнего главы ЗГО и его отстранении от должности, — говорит Любовь Ломова. — Мы всегда были третьим по численности городом области. Однако за последние 7 лет город покинули 15 тысяч человек. Пальму первенства перехватывает соседний Миасс. Скоро мы станем четвертыми, а он — третьим.

Общественники Златоуста с начала недели собирают подписи под обращением об отстранении главы округа Вячеслава Жилина. На данный момент уже подписалось более тысячи человек. Люди идут — пункты сбора голосов златоустовцев открылись в нескольких торговых центрах города.

КСТАТИ

На майском совещании с главами муниципалитетов врио губернатора Челябинской области Леонид Текслер заявил об их персональной ответственности за ситуацию с долгами за газ.

Долг Златоуста за поставленный газ составляет четверть от всех долгов муниципалитетов Челябинской области.

ДОСЛОВНО

«Уважаемый Владимир Владимирович!

Я, Курганов Владимир Иванович, 1923 года рождения, ветеран Великой Отечественной воны, инвалид II группы. За свои немалые годы я ни разу не писал жалобы и не просил помощи у государства. Но вынужден это сделать, так как не могу уже спокойно смотреть на творящийся беспредел, беззаконие и халатность…

Газа в нашем поселке как не было, так и нет, хотя деньги выделены. Зимой мы мерзнем. И эту проблему местные власти не могут решить уже третий год. Почему бездействуют? Владимир Владимирович, возьмите на контроль нашу ситуацию… может, благодаря вам, мне повезет еще дождаться газа в свой дом и пожить заслуженно, по-человечески в тепле и уюте».

Из обращения ветерана Великой Отечественной войны, жителя поселка Закаменский, В.И. Курганова к Президенту России В.В. Путину (30.05.2019 года).