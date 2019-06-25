Полвека на страже красивых улыбок: стоматологическая поликлиника №3 отмечает юбилей

Одной из самых крупных стоматологий Челябинска исполняется 50 лет! Это не просто красивая дата. За ней стоит огромный опыт, порою непростая работа врачей и тысячи счастливых улыбок пациентов. А еще это целый пласт истории: Советский Союз, перестройка, непростые времена и новые технологии… Как развивалась стоматологическая поликлиника №3, рассказала нам одна из самых опытных ее сотрудниц.

БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЕМ

Галина Фомина приехала в Челябинск с мужем в 1984 году: она врач-терапевт, стоматолог, он ортопед. Устроились работать в стоматологическую поликлинику №3. Вскоре Галина Борисовна стала заведующей профилактическим отделением (сегодня оно называется лечебным). Плановая санация в советское время была одним из основных направлений работы стоматологии. Тогда зубоврачебные кабинеты были на промышленных предприятиях, в техникумах, школах, военкоматах. Оборудование в них стояло, конечно, не такое, как сегодня, — без турбинных установок. Но квалификация врачей была высокая, как и сейчас. Зубы в те времена всем лечили бесплатно.

Галина Фомина.

— Но и сегодня мы сохраняем большие объемы бесплатного обслуживания пациентов. Жителей Тракторозаводского района принимаем по полисам ОМС. Также работаем по программам материнского капитала и ДМС. А за платными услугами к нам обращаются все желающие. Сегодня у нас стоит прекрасное современное оборудование. Мы оказываем весь спектр стоматологических услуг, — рассказала Галина Борисовна.

ДРУЖБА ВРАЧЕЙ — НА ПОЛЬЗУ ПАЦИЕНТАМ

Наталья Мезенцева — врач-стоматолог, терапевт и ортопед с 20-летним стажем. Почти с начала своей карьеры она работает в стоматологической поликлинике №3. Говорит: пришла случайно и не смогла уйти...

Наталья Мезенцева.

— Я же заканчивала Новосибирскую медицинскую академию, и успела немного поработать в том же городе. В силу жизненных обстоятельств оказалась в Челябинске. Устроилась сюда, честно скажу, потому что тогда было близко к дому. Вот так пришла случайно и осталась, — рассказывает Наталья Владимировна. — Я увидела, что здесь, даже по сравнению с более крупным городом Новосибирском, уровень выше. Челябинская стоматологическая поликлиника № 3 по оснащению, методикам была и остается прогрессивным медцентром. И руководство всегда это поддерживало. И вот я работаю здесь уже 19-й год.

— Советуете ли вы знакомым стоматологическую поликлинику №3?

— Они даже с других городов сюда приезжают на лечение и протезирование! Я вообще всем нашу стоматологическую поликлинику советую. Знаете, почему? У нас командный подход. Наш коллектив настолько дружный и сплоченный, что это отражается и на профессиональном общении. Если у кого-то из специалистов возникают вопросы, например, по сложному лечению или комплексному протезированию, он обращается к коллегам. Мы друг другу помогаем, советуемся. Это важно и для пациента. Он сразу слышит все мнения: хирурга, ортопеда, пародонтолога…

— Есть ли пациенты, которые верны вам все годы вашей работы здесь?

— Конечно! К нам ходят уже дети тех пациентов, которые сами ходили к нам сюда детьми. Записываются на прием целыми семьями. И таких большинство. Мало кто случайно с улицы к нам заходит. В основном, все по рекомендациям.

ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Стоматологической поликлинике №3 удается совмещать традиции и современный подход в повышении квалификации своих специалистов. И это дает отличный результат.

— Каждые три месяца я обязательно бываю в Москве или Санкт-Петербурге на обучении. В последний раз приезжал врач с Японии с изумительной двухдневной лекцией. С учебы вернулась — обязательно собираю коллег. Рассказываю и показываю, что узнала нового.

Отмечу, что в нашей клинике хорошо развита преемственность. Врачи старшего поколения передают знания молодым специалистам. Раньше это было на всех предприятиях, сейчас такая практика стала исчезать в в других учреждениях. Но мы ее сохранили. В одной смене у нас может быть самому старшему врачу 70 лет, а самому младшему — 24. И молодому будут помогать все. В таком коллективе легко и комфортно работать, — говорит Наталья Мезенцева.

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ ДОРОГА

Конечно же, в стоматологической поликлинике №3 работают не только профессионалы с большим стажем, но и молодые специалисты. Одна из них — Александра Потапова. Стоматолог общей практики, хирург. Три года назад она закончила учебу и пришла работать сюда.

Александра Потапова.

— У меня тут много знакомых врачей работает. Они и советовали идти сюда. Говорили: хороший коллектив, приятные пациенты. И все это подтвердилось. Сначала, конечно, переживала, так как это моя первая работа. Думала: «Как меня примут?» Оказалось, отношение к молодым специалистам здесь очень хорошее. Мне все помогали! С помощью своих старших коллег и дополнительного обучения я быстро расту профессионально. Регулярно езжу на учебу, даже в Швеции была.

Александра Владимировна точно знает, почему пациенты выбирают ее клинику: отличные специалисты, современное оборудование и адекватные цены.

Стоматологическая поликлиника №3

chelstom.ru

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