2019-06-21T13:02:46+03:00
Здоровье

Когда опаздывает аист: как в Челябинске зачать ребенка, если не получается

Авторские методики и передовые достижения медицины предлагает «ДНК-клиника»
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Никакое богатство и карьерный взлет не сравнятся с радостью быть родителем. Увы, сегодня все чаще зачать ребенка становится тяжелее, чем стать начальником и заработать первые миллионы. Только в Челябинске тысячи пар не могут достичь мечты. На помощь им приходят «аисты» в белых халатах — специалисты-репродуктологи.

Если зачать ребенка не удается в течение года, доктора ставят диагноз «бесплодие». Причин тому масса. Иногда паре достаточно снять барьер страхов — и тест показывает две полоски. А кому-то нужны современные репродуктивные технологии. Чтобы не заблудиться на витиеватых развилках здоровья и прийти к материнству по короткой дороге, лучше довериться опытной клинике с полным спектром услуг.

«ДНК-клиника» была первой в Челябинске, где провели процедуру ЭКО. Сегодня клиника принимает участие в государственных программах лечения бесплодия и ведет коммерческий прием. В штате клиники трудятся ведущие репродуктологи города, в арсенале которых авторские методики и передовые достижения медицины.

«ДНК-клиника» предлагает уникальные способы лечения бесплодия без ЭКО, а также ЭКО с донорским материалом (яйцеклеток, сперматозоидов) и суррогатное материнство. Кстати, донорам гарантируют полную анонимность, а всем парам, идущим на суррогатное материнство, — юридическое сопровождение сделки. Будте уверены: делить ребенка потом не придется. Самой популярной услугой «ДНК-клиники» вот уже много лет остается ЭКО.

Ежемесячно в клинике проходят Дни репродуктивного здоровья, благодаря которым пациенты могут бесплатно проконсультироваться с ведущими репродуктологами, а будущие папы сдать спермограмму и получить расшифровку.

Тысячи пациентов «ДНК-клиники» добрым словом вспоминают «аистов» в белых халатах. А в самой клинке говорят: «Дети будут! Безвыходных ситуаций практически нет!».

КОНТАКТЫ

Центры лечения бесплодия «ДНК-клиники»

* Челябинск, ул. 40-летия Победы, 28В.

* Челябинск, ул. Яблочкина, 3.

* Магнитогорск, ул. Гагарина, 24.

Единый телефон: 8 (351) 211-03-03.

www.dnk74.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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