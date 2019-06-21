В Челябинске под капотом иномарки трясогузка высиживала птенцов

Птичка-невеличка свила гнездо в самой глубине стальных потрохов машины челябинца Валентина Г. Трясогузка выбрала самое комфортное местечко — у радиатора. Птаху автолюбитель приметил давно, она все время вилась у машины, бесстрашно скакала на тонких ножках по крыше авто.

— Я и не знал, что мой «Ниссан» стал инкубатором. Весь день я езжу по городу на машине, под капотом тепло. Вечером машину на стоянку у дома ставлю, «на вахту» мамка заступает. Пробиралась к гнезду она, кстати, снизу, как я потом установил, — рассказал Валентин корреспонденту КП-Челябинск.

Иномарка, превращенная трясогузкой в инкубатор. Фото: Архив героя публикации.

А в недавние холода Валентин поставил машину в гараж на несколько дней, запер двери. И птичка доступ к гнезду потеряла. От низких температур зародыши под скорлупой, увы, погибли.

ОПЯТЬ ВЬЕТСЯ РЯДОМ

Гнездо челябинец обнаружил, когда в автосервисе менял масло:

— Работник сервиса удивился: сколько лет машины чинит, ни разу не видел такого! Гнездо пернатая мама свила идеальное: травинка к травинке, внутри все выстлала пухом.

Сейчас трясогузка опять вьется у автомобиля Валентина. Время у нее еще есть. Лето в разгаре, на выводку птенцов требуется две недели.

— Птичку от машины я отгоняю. Пусть ищет другое место для детского садика, — говорит Валентин.

Та самая птичка на автостоянке. Фото: Архив героя публикации.

ВЫЛУПИЛСЯ ПОД КАПОТОМ

Председатель областного орнитологического общества Ирина Чухарева корреспонденту КП-Челябинск пояснила, что птицы часто вьют гнезда в странных для людей местах. Главный критерий — защищенность будущих птенцов.

— Недавно в автомобиле челябинец нашел вылупившегося птенца синицы. Через министерство экологии передал его нам. Мы птаху выкормили и на днях выпустили, — говорит Чухарева.

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