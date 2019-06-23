«Болото вместо футбольного поля»: восьмиклассник из Магнитогорска отчитал чиновников за школьный двор

Владислав Жигалев единственный учащийся магнитогорской школы №38, который не побоялся вслух озвучить больную для всех учеников проблему. Мальчик опубликовал в популярном паблике в «ВКонтакте» письмо, адресованное чиновникам. В нем он подробно описал плачевное состояние школьного двора и прикрепил к тексту фото.

На снимках заросшее сорняком футбольное поле, оставшееся с советских времен гимнастическое бревно, сваренное из двух металлических труб. И ни одной беговой дорожки.

— Каждый год одна и та же унылая картина: все зарастает травой, везде грязь, футбольное поле превращается в болото, нормальных тропинок нет. Мы убираем этот двор, а толку — ноль. Все травой зарастает и бомжи в кустах живут. Пора уже делать дело, — обратился к чиновникам восьмиклассник.

После дождя поле превращается в болото.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Некоторые интернет-пользователи не поверили, что этот пост писал 15-летний мальчик. Мол, слишком грамотно для школьника, наверное, родители диктовали.

«Комсомолка» разыскала Владислава Жигалева, он рассказал, что вообще не советовался со взрослыми, перед тем как опубликовать сообщение.

— Мама прочитала его уже в соцсетях и по стилю написания обо всем догадалась. Не ругала. Наоборот поддержала. Она сама училась в этой школе почти 20 лет назад. С тех пор на школьном дворе ничего не изменилось, — говорит Влад.

Как удалось выяснить корреспонденту КП-Челябинск» школьный двор не ремонтировали 36 лет — с момента основания школы.

Вокруг школы - заросли.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

СПОРТКОМПЛЕКС ЗАРОС ПО КОЛЕНО

Владислав показывает полосу препятствий для школьников. Преодолеть ее невозможно даже при большом желании. От наклонной доски, остался один металлический желоб. В заборе, через который нужно перемахнуть с разбегу, выломан деревянный щит.

— Весь спортивный комплекс по колено зарос травой. Мы здесь никогда не занимаемся, — рассказывает Влад. — Чтобы сдать «стометровку» на уроке физкультуры, мы вместе с учителем уходим за пределы школьной территории. Бегать приходиться по тротуару, где ходят люди.

Когда-то в теплице школьники ухаживали за овощами...Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Весной и осенью школьный двор превращается в болото. Повсюду на волейбольной площадке и на футбольном поле стоят лужи. Асфальт вокруг здания разбили мусоровозы. А завершает безрадостную картину обтянутая колючей проволокой школьная теплица — ржавый металлический каркас с выбитыми стеклами.

Теперь тут все проржавело и покрылось плесенью...Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

ВСЕ ВОЗМУЩАЮТСЯ, НО ШЕПОТОМ

— Мы с ребятами часто обсуждаем ужасное состояние нашего школьного двора. Все возмущаются, но шепотом. Одни - боятся озвучивать проблему, другие считают, что ничего не изменится. Вот я и решил нарушить молчание. Уверен, что директор школы тоже меня поддержит, — говорит Влад.

Мы попытались выяснить, как к проблеме неблагоустроенного двора относится руководство самой школы. Однако, директор Лариса Камаева наотрез отказалась комментировать ситуацию.

— Я вам ничего говорить не буду. Обращайтесь в пресс-службу городской администрации, — заявила она.

В мэрии обращение школьника уже прочитали и без внимания не оставили.

— Мы сейчас выясняем, кому принадлежит часть школьного двора, на котором находится спортивная площадка. Одиннадцать лет назад эта территория была отчуждена от школы. Готовится запрос в городское управление архитектуры. Решение по этой ситуации будем принимать, только после того, как получим все ответы, — рассказали в школьном отделе управления образования Магнитогорска.

КП-Челябинск будет следить за развитием ситуации.

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