2019-06-24T09:53:46+03:00
Общество

Чтобы помнили. Алексей Текслер возложил цветы к Вечному огню

В скорбный день начал Великой Отечественной войны глава региона почтил память отдавших жизни за нас
Ольга АНТОНОВА
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Цветы к Вечному огню в Челябинске возложил глава региона Алексей Текслер. Фото: gubernator74.ruЦветы к Вечному огню в Челябинске возложил глава региона Алексей Текслер. Фото: gubernator74.ru
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78 лет назад, 22 июня, началась самая страшная война в новейшей истории нашей страны — Великая Отечественная война. Четыре кровавых года унесли более 27 миллионов жизней граждан Советского Союза. Забыть такое невозможно. Погибших за нашу свободу мы чтим в День памяти и скорби.

В особенный для всех нас день глава региона Алексей Текслер возложил цветы к Вечному огню в Челябинске. Памятные мероприятия прошли во всех городах и регионах Южного Урала.

— Сегодня наша страна отмечает День памяти и скорби. Мы вспоминаем тех, кто первым принял на себя удар врага. Вспоминаем подвиг и мужество нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Для нас она была и остается самой страшной трагедией в истории России, потому что вошла в каждый дом, в каждую семью. Мы всегда будем благодарны ветеранам, что знаем о войне лишь по их рассказам. Мы живем под мирным небом и сделаем все, чтобы его сохранить. Вечная память героям! Вечная слава Поколению Победителей! — подчеркнул Алексей Текслер, обращаясь к участникам митинга.

Кстати, в Челябинской области в годы войны были сформированы десятки воинских частей и соединений. Южный Урал отправил на фронт более миллиона человек. 250 тысяч земляков, или каждый четвертый, погибли. Не было бы такого рода войск, где бы не воевали челябинцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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