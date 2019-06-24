2019-06-24T10:38:37+03:00
Общество

Алексей Текслер гулял на Бажовском фестивале

Яркий народный праздник в выходные пел и плясал в Пластовском районе
Ольга АНТОНОВА
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Бажовский фестиваль - это большой фольклорный праздник для больших и маленьких. Фото: gubernator74.ruБажовский фестиваль - это большой фольклорный праздник для больших и маленьких. Фото: gubernator74.ru
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Привольные окрестности села Демарино словно созданы для народных гуляний. Вышел в поле, окинул взором бескрайние просторы — сердце песни требует! Потому Всероссийский Бажовский фестиваль как нельзя лучше вписывается в эти края. Со всей страны на Бажовку съезжаются фольклорные творческие коллективы, лучшие ремесленники — кожевенники, столяры, кузнецы, гончары. Воздух на Бажовке густой от запахов блюд национальных кухонь.

В выходные солнечные поляны Бажовского фестиваля посетил глава Челябинской области Алексей Текслер. Он побывал на национальных подворьях, отведал прохладного кумыса, охотно фотографировался с гостями. Увиденным Алексей Текслер впечатлился. Впечатлениями поделился на страничке в социальной сети Инстаграм: «Был рад стать гостем Бажовского фестиваля, который проходит возле села Демарино Пластовского района. Праздник объединяет разные культуры, национальности, приезжают гости из регионов страны и зарубежья — здесь их встречают радушно и хлебосольно! Яркие краски, прекрасное настроение, невозможно удержаться, чтобы не попробовать кумыс, медовый напиток, не поучаствовать в народном танце. Посетил национальные подворья, мастеровую слободу. Что тут сказать, Южный Урал действительно богат умельцами на все руки — только успевай смотреть».

Уникальность Бажовского фестиваля — в его многообразии, в том, что он включает в себя все жанры народного творчества, представляет фрагменты народного быта, фольклорного праздника или обряда.

Кстати, гостями фестиваля стали 40 тыс человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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