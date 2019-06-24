2019-06-24T11:29:38+03:00
Общество

В Челябинске почтили память погибших сотрудников органов внутренних дел

Глава региона Алексей Текслер побывал на XXXIII Мемориале имени Виталия Масленникова
Ольга АНТОНОВА
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Глава региона Алексей Текслер пообщался с вдовой Виталия Масленникова Евгенией Васильевной. Фото: gubernator74.ruГлава региона Алексей Текслер пообщался с вдовой Виталия Масленникова Евгенией Васильевной. Фото: gubernator74.ru
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Заместитель начальника ОУР УВД Челябинска Виталий Титович Масленников погиб 25 июня 1986 года при исполнении служебных обязанностей. В день, когда офицер получил смертельное ранение, пришел сигнал о психически нездоровом человеке, забаррикадировавшемся в квартире. Он угрожал расправой врачам «скорой», которые прибыли к нему на выезд. Тревожное сообщение поступило ближе к полуночи, и Виталий Титович, задержавшийся на работе, рванул к месту ЧП. Не дав нападавшему расправиться с медиками, с криками «Стой!», Масленников наперерез бросился к вооруженному безумцу. Прогремел выстрел. Сутки реаниматологи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

Память Виталия Масленникова и его коллег, в разные годы отдавших жизни при исполнении служебных обязанностей, увековечена в Мемориале им. Масленникова. В этом году большое спортивное событие состоялось в 33й раз.

Мемориал посети глава региона Алексей Текслер.

— Приветствую вас на открытии большого спортивного мероприятия, которое стало традиционным. В первую очередь, это память о тех, кто ценою собственной жизни спасает наших жителей. И это самое важное, что мы должны сегодня вспоминать. Память об этих людях хранится в семьях. Таких семей у нас более 800. Память хранят их коллеги, в том числе выходя сюда, на спортивные площадки. Память храним все мы, с огромной благодарностью за спасенные жизни. Хочу поблагодарить организаторов этого мероприятия, руководство главка, всех тех, кто пришел сегодня сюда принять участие и почтить память наших героев, − подчеркнул руководитель Челябинской области.

На стадионе им. Елесиной собрались несколько тысяч полицейских и членов их семей. Представители подразделений ГУ МВД соревновались в нескольких дисциплинах: комбинированные и семейные эстафеты, подтягивание, жим гири, перетягивание каната. Мемориал, который проводился в День памяти и скорби, начался с минуты молчания. В небо были выпущены белые голуби — символы мира и добра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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