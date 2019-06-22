2019-06-24T11:46:55+03:00
Общество

Алексей Текслер и Дмитрий Патрушев обсудили развитие АПК Челябинской области

Министр сельского хозяйства РФ и глава региона побывали в агроакадемии и на передовом предприятии
Ольга АНТОНОВА
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Дмитрий Патрушев и Алексей Текслер. Фото: gubernator74.ruДмитрий Патрушев и Алексей Текслер. Фото: gubernator74.ru
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Алексей Текслер сообщил Дмитрию Патрушеву об итогах посевной кампании, о достигнутых итогах в основных отраслях сельского хозяйства — растениеводстве и животноводстве, а также о работе по привлечению инвестиций и наращиванию экспорта продукции АПК.

— Традиционно считается, что наша область промышленная — это так. Но АПК — один из приоритетных. На селе у нас живет 600 тыс человек. Область действительно в сельскохозяйственном плане развита. Мы занимаем лидирующие позиции в агрокомплексе страны по разным направлениям. Например, мы больше всех производим макарон. На этом рынке доля Челябинской области около 25%. Мы одни из лидеров по мясу птицы, производству яиц. Достаточно много производим свинины, овощей закрытого грунта. Область развивается динамично в этой части: оказываем меры господдержки благодаря министерству сельского хозяйства. Общая поддержка агрокомплексу составляет более 4 млрд рублей, из них 2 млрд — средства федерального бюджета, с учетом финансирования программы развития сельских территорий, — подчеркнул Алексей Текслер.

Наша задача, по словам главы региона, — увеличение экспорта сельхозпродукции и большее вовлечение в оборот земель.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев отметил устойчивые темпы развития АПК региона. Несмотря на сложные климатические условия и высокую урбанизацию территории, за пять лет объем производства продукции вырос на 27,3%. Южный Урал — один из главных зернопроизводящих регионов УрФО, занимает I место по поголовью крупного рогатого скота. Поголовье скота мясных пород достигло 34 тыс голов или половина от общего показателя по УрФО.

Дмитрий Патрушев в сопровождении Алексея Текслера посетил птицефабрику «Равис». Побывали они так же в Южно-Уральском государственной аграрном университете, где готовят специалистов для АПК страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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