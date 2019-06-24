2019-06-24T13:47:32+03:00
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Названы лучшие кинологи в челябинском ФСИН

В честь юбилея службы прошло многоборье специалистов
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В ГУФСИН России по Челябинской области завершились соревнования по многоборью специалистов-кинологов со служебными собаками, посвященные 110-летию кинологической службы уголовно-исполнительной системы.

Все участники серьезно готовились к престижным соревнованиям и были настроены только на победу. В течение четырех дней они демонстрировали свое мастерство и навыки четвероногих напарников.

В день открытия состязаний предстояло сдать нормативы по преодолению элементов полосы препятствий, задержанию, конвоированию и охране, а также провести обыск человека, местности, автотранспорта и помещения. В следующие три дня к ним добавилась проработка запахового следа и упражнения общего курса дрессировки. Выполнение нормативов оценивалось по 100-балльной шкале.

По результатам четырех дней лучшие специалисты были определены как в личном, так и в командном зачетах.

В упорной борьбе чемпионский титул завоевал представитель ИК-24 старший прапорщик Эдуард Кинжабаев, второе место — прапорщик Управления по конвоированию Олег Илюхин, а почетное третье место прапорщик СИЗО-3 Анна Нестерова.

В отдельной дисциплине соревновались специалисты-кинологи с собаками по поиску наркотических средств. Лучше всех с этим справилась сотрудница ИК-18 прапорщик Вера Маянцева, второе место у прапорщика Юлии Самариной из СИЗО-3 и третье у Юлии Банщиковой из ИК-15.

В командном зачете первое место у ИК-24, второе — у Управления по конвоированию и замыкает тройку лидеров СИЗО-3.

На торжественной церемонии закрытия присутствовал заместитель начальника ГУФСИН области полковник внутренней службы Виктор Батаев. Он поздравил участников соревнований и поблагодарил за профессионализм и отличную подготовку служебных собак, а также пожелал успехов в дальнейшей службе.

После этого сотрудниками ГУФСИН области был организован праздничный концерт, посвященный юбилею службы. Призерам соревнований были вручены почетные дипломы, кубки, медали и ценные призы.

Пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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