«Королева в бикини»: кого выберут южноуральцы

В Челябинске наступило лето! Пора его сделать по-настоящему жарким. Кому же достанется титул «Королевы в бикини»? Узнаем по итогам фотоконкурса.

Мы знаем, что жительницы Челябинской области встречают лето в прекрасной форме. А значит, пора это доказать и сделать лето погорячее. Вы звезда пляжей? Обладаете фигурой Бейонсе или Ким Кардашьян? А может у вас самый модный купальник, который срочно надо продемонстрировать окружающим? Тогда фотоконкурс «Королева в бикини» точно для вас!

Красавицы! Присылайте свои фото в купальниках с кратким рассказом о себе. В заявке обязательно укажите имя, фамилию, электронную почту и контактный телефон.

Победительницу конкурса определят наши читатели посредством голосования. Кто наберет больше лайков, станет «Королевой в бикини-2019».

Голосование продлится до полудня 8 июля 2019 года. А итоги будут подведены 9 июля.

Победительница онлайн-голосования и красавица в номинации «Выбор партнера» получат призы от партнера — салон красоты и косметологии «Леди’С».

Салон красоты «Леди’С» работает в Челябинске более 10 лет. За это время салон стал предметом гордости для сотрудников и любимым местом релаксации и преображения для посетителей.

Приветливые администраторы всегда сориентируют по спектру услуг для сохранения молодости и красоты, а также расскажут о действующих акциях.

Откройте миру вашу истинную красоту! «Леди’C» — салон для современных, стильных, успешных. И для тех, кто хочет такими стать.

Желаем удачи!

ПОЛОЖЕНИЕ О ФОТОКОНКУРСЕ

www.lady-c.ru

Лицензия ЛО-74-01-001317 от 26.09.2011г. выдана Министерством здравоохранения Челябинской области

На правах рекламы.

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