2019-06-25T09:00:01+03:00
Лучший строитель. Южный Урал

Строительные компании Челябинской области поборются за звание лучших

«Комсомольская правда» объявляет старт проекта народного голосования «Лучший строитель — 2019. Южный Урал»
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Второй год подряд в Челябинске стартует проект «Лучший строитель. Южный Урал». Это народное голосование, в ходе которого жители региона могут выбрать лучшие, по их мнению, строительные организации, жилые комплексы, агентства недвижимости, строительные магазины и рынки.

Проект реализуется при поддержке Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.

С 1 июля по 30 ноября 2019 года жители Южного Урала будут голосовать за строительные организации в различных номинациях. По итогам народного голосования определятся победители.

Готовы рассказать о своей работе и достижениях, высококлассных специалистах, своих товарах и услугах жителям Челябинской области? Станьте участником масштабного проекта «Лучший строитель-2019. Южный Урал».

Оставить заявку можно по телефонам: 8-919-327-48-07, 8-922-632-78-71 или e-mail: Ekaterina.pletneva@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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