Алексей Текслер гулял на Бажовском фестивале

Окрестности села Демарино в Пластовском районе так живописны, что душа требует песни. Потому Всероссийский Бажовский фестиваль, культурный бренд Челябинской области, органично вписан в здешние пейзажи. А когда с погодой везет, праздник получается действительно полным. Нынешний, 27-й, Бажовский фольклорный фестиваль был пронизан солнечными лучами.

«РЕЖЬ, ДА ЕШЬ»

Год от года культурное событие собирает все больше гостей и участников. Рекорд нынешней Бажовки — 40 тысяч человек. Народные и профессиональные творческие коллективы, мастера-ремесленники, повара-кудесники — праздник был и для души, и для желудка. Над полянами витал такой густой запах яств, что осязаемой становилась поговорка: «Воздух — режь да ешь».

Глава региона Алексей Текслер побывал на открытии Бажовского фестиваля и был вдохновлен атмосферой праздника. Глава региона раздал уйму автографов и получил исключительно положительные впечатления.

— Дорогие земляки, гости нашего региона, рад присутствовать на традиционном Бажовском фестивале. Важно отметить, что он очень многогранный, живой. Здесь переплетаются разные национальности, разные культуры, это дает невероятную энергию и эмоции. Бажовский фестиваль — это то событие, которое объединяет народ, доказывает, что мы поистине великий народ, сохранивший и продолжающий сохранять самобытную культуру и традиции, — произнес Алексей Текслер со сцены.

БЕЗУПРЕЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Бажовка собирает поклонников народной культуры и ремесел самых разных возрастов. И это здорово: народная культура, традиции, обычаи живут! Пляшут под гармошку малявки в сарафанах; кузнец вытягивает из металла немыслимой красоты кованую розу. А какие деревянные птицы с перьями узорчатыми продавались на торговой улице!

— Организация фестиваля была безупречной. Поесть, попить, аккуратно избавиться от мусора — было предусмотрено все. А уж торговые ряды — отдельная песня. Это тебе не китайский ширпотреб, — делится впечатлениями челябинка Ирина Павлова.

— С каждым годом все выше профессиональный уровень моих коллег-ремесленников. Мы постоянно учимся, совершенствуем мастерство. И покупатели всегда довольны, — говорит гончар из Троицка Иван Смирнов.

В ЧИСЛЕ УНИКАЛЬНЫХ ПРАЗДНИКОВ

Имя Бажовского фестиваля известно далеко за пределами Южного Урала:

— Бажовский фестиваль — уникальное явление в культурной карте России. Буквально на днях опубликовали официальный рейтинг лучших фестивалей, и мы занимаем в нем второе место по популярности и уникальности. Я уверена, что после нашего 27-го фестиваля мы этот рейтинг возглавим! Большое спасибо участникам — мастерам творческим коллективам. Вы — сердце Бажовского фестиваля. Мы с вами дышим творчеством, любим наш край, Россию, — обратилась ко всем участникам и гостям праздника Оксана Громова, директор Челябинского государственного центра народного творчества.

Прямая речь

Впечатлениями от праздника глава региона Алексей Текслер поделился на своей страничке в социальной сети Инстаграм:

— Был рад стать гостем Бажовского фестиваля, который проходит возле села Демарино Пластовского района. Праздник объединяет разные культуры, национальности, приезжают гости из регионов страны и зарубежья — здесь их встречают радушно и хлебосольно!

Яркие краски, прекрасное настроение, невозможно удержаться, чтобы не попробовать кумыс, медовый напиток, не поучаствовать в народном танце.

Посетил национальные подворья, мастеровую слободу. Что тут сказать, Южный Урал действительно богат умельцами на все руки — только успевай смотреть.