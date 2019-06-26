Как Иуда обратился к Христу, стал апостолом и был распят

26 июня, среда

Строгий пост

Святая мученица Антонина

Жила в Никее во время гонений на христиан императора Максимиана (284 — 305). За исповедание веры Антонину пытали и бросили в тюрьму. Но ничто не могло заставить святую отречься от Христа. Святой мученице явились ангелы и укрепляли ее. Даже когда Антонину положили на раскаленную плиту, она силой Божией осталась невредимой. Видя это, разъяренный Максимиан приказал завязать ее в мешок и утопить в озере.

Антонине молятся об укреплении в вере и избавлении от тяжких страданий.

Святая Антонина. Древняя фреска.

27 июня, четверг

Постный день

В этот день на службах читается отрывок из послания апостола Иакова, который указывает верующим в случае болезни призывать священников для совершения обряда Елеосовящения (Соборование):

Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему.

Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва праведного. Илия (ветхозаветный пророк. — Прим. ред.) был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, — и не было дождя на земле три года и шесть месяцев. И опять помолился — и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой.

Братия, если кто из вас уклонится от истины, и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов.

28 июня, пятница

Строгий пост

Пророк Амос

Жил за 800 лет до Рождества Христова. В это время еврейский народ был разделен на царство Иудейское и Израильское. В Иерусалиме правил иудейский царь Озия. В остальной части — Иеровоам, который поставил золотого тельца для поклонения израильтян.

Пророк Амос. Древняя фреска

Амос был пастухом, но сильным в вере человеком. Господь послал его в Израильское царство, чтобы обличить Иеровоама. Амос предсказывал им великие бедствия за богоотступничество. За что множество раз терпел побои и гонения. Но снова возвращался и угрожал неминуемыми бедствиями израильтянам, если они не покаются. Скончался в 783 года до Рождества Христова.

29 июня, суббота

Разрешается рыба

Преподобный Тихон

В юности стал монахом в одной из московских обителей, затем удалился в дремучий лес на берегу реки Вепрейки. Жил в дупле старого дуба.

Святой Тихон. Икона

Как-то во время охоты внук Владимира Храброго князь Василий Ярославич повстречал Тихона и с гневом приказал ему убираться из его владений. И даже замахнулся на Тихона плетью. И тут рука князя онемела. Вразумленный князь раскаялся в своем поступке и молил о прощении. И по молитве святого Тихона получил исцеление. Князь просил монаха устроить здесь обитель и обещал помогать. Так появился монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы.

30 июня, воскресенье

Разрешается рыба

В этот день в храмах читается отрывок из Евангелия от Матфея (глава 5), который еще называют «Новыми заповедями» и «Заповедями блаженства» (т. е. высшего счастья)

Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда сел, приступили к Нему ученики Его.

И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря:

Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.

Блаженны плачущие, ибо они утешатся.

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.

Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.

Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня.

Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас.

1 июля, понедельник

Постный день

Священномученик Виктор, епископ Глазовский

За веру во Христа бы сослан на Соловки (1928 — 1930 гг.). Там работал бухгалтером на канатной фабрике и участвовал в тайных богослужениях, рискуя быть расстрелянным. Вместе с осужденными священниками служили в катакомбах в лесах острова и даже рукополагали в епископов заключенных. Святитель скончался в 1934 году от воспаления легких.

Виктор, епископ Глазовский. Икона

1 июля 1997 года святые мощи Владыки были найдены на кладбище экспедицией. Несмотря на 63-летнее пребывание их в болотистой почве они были нетленны. В тот момент, когда их нашла экспедиция, один из хулителей христианства вдруг превратился в кроткого и тихого человека. А другие члены экспедиции, шестьдесят лет не знавшие Церкви, попросили, чтобы их крестили в ближайшей церкви.

2 июля, вторник

Постный день

Святой апостол Иуда

Не путать с Иудой Искариотом, который предал Христа. В начале земного служения Иисуса Иуда не верил Ему. Но позднее всем сердцем обратился к Нему и был избран Христом в число ближайших 12-ти учеников.

Апостол Иуда. Фреска

После Вознесения Господа Иуда отправился с проповедью в страны Азии, пришел в город Эдессу в Греции. Убеждал верующих беречь себя от плотской нечистоты, добросовестно исполнять свою работу, молиться, охранять себя от учений еретиков. Также учил, что мало просто верить, чтобы спастись. Необходимы еще и добрые дела для ближних.

В 80-м году в Армении, в городе Арате, Иуда был распят на кресте и пронзен стрелами.