10 фото модели из Магнитогорска, которая может стать королевой конкурса «Краса России-2019»

Студентка магнитогорского технического университета Яна Агапова прошла в финал 25-го конкурса «Краса России». Он пройдет сегодня вечером, 26 июня, в столичном «VegasCityHall». Зрителей ждет грандиозное шоу с участием популярных артистов шоу-бизнеса.

За корону победительницы борются 48 девушек со всей России. Наша землячка Яна Агапова представляет Южный Урал.

Очаровательной Яне 19 лет. Она получает образование в МГТУ по специальности государственное муниципальное управление.

Яна против пластических операций и никогда их не делала/

Кроме внешности, девушка гордится своими разносторонними интересами. Занимается в театральной студии, поет, посещает курсы флористов.

А еще делает первые шаги в политике. В прошлом году она приняла участие в студенческом форуме «Гражданская инициатива». Яна уверенна: ум должен дополнять красоту, а красота — ум.

Весной девушка победила в конкурсе «Краса Магнитки-2019», и в качестве главного приза получила путевку на российский конкурс красоты. По мнению ее наставниц, их подопечная имеет все шансы на получение титула самой красивой девушки страны.

Яна победила в конкурсе «Краса Магнитки-2019».

— Яна профессиональная модель. Она более 10 лет занимается в нашем агентстве и очень уверенно держится на сцене. К конкурсу она готовилась четыре месяца. Каждый день у нее был расписан по минутам. От многих участниц ее отличает естественная красота. Никакой силиконовой груди и накачанных губ. Яна против пластических операций и никогда их не делала, — рассказывает руководитель модельного агентства «Краса Магнитки» Светлана Башкова.

По словам Светланы Башковой в финальном конкурсе «Краса России-2019» участницы предстанут перед жюри в эксклюзивных образах.

От многих участниц Яну отличает естественная красота.

Нашей Яне выпала роль Орлеанской девы Жанны д`Арк. Она пройдет по подиуму в коротком готическом платье в виде золотой кольчуги. А для творческого конкурса девушка сама написала стихотворение.

Кроме этого Яна привезла с собой из Магнитогорска каску сталевара, на которой поставили свои подписи все игроки хоккейного клуба «Металлург». Девушка планирует подарить ее организаторам конкурса в честь 90-летнего юбилея родного города.

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