Фудшеринг в Челябинске: «Мне пригрозили разбить лицо за банку варенья»

В Челябинске набирает популярность фудшеринг. Это движение, в котором люди бесплатно делятся друг с другом едой. Одни выкладывают в соцсетях посты с продуктовыми излишками, а другие забирают их. Проще говоря, поделись едой, которую сам не можешь съесть. Так ты спасешь хорошие продукты от помойки и заодно поможешь людям.

В фудшеринге участвуют также некоторые кафе, рестораны, бесплатно раздавая оставшуюся с продажи еду. Но они, как правило, отвозят продукты в приюты, отдают ее волонтерским организациям, которые кормят нуждающихся и прочее.

Ленты пабликов фудшеринга заполнены вот такими постами.

— Бесплатно отдам три курицы деревенских. Нам привезли родственники, а мы такие не едим.

— Остался винегрет. Много сделала, осилить не можем.

— Отдам даром вкусняшки к чаю, всего понемногу: конфеты, печенье, зефир. Сроки в норме. Сама не могу съесть — села на диету.

В фудшеринге есть негласные правила. Нельзя отдавать продукты с истекшим сроком годности, алкоголь и лекарства. А еще брать что-то взамен — еда отдается только даром. Однако «просрочку» иногда выкладывают — на корм животным. Причем, она уходит влет.

Я решила затесаться в ряды «фудсейверов» и проверить, как работает движение, тем более, у меня как раз залежался лишний провиант.

КТО УСПЕЛ, ТОТ И СЪЕЛ

Родители каждый год заваливают соленьями: огурчики, помидорчики, салаты, варенье. Я их уже объелась, но если не возьму — обидятся. Плюс сама иногда набиваю холодильник до отвала, а съедать не успеваю: то пропадаю на работе, и все лежит, портится, то сяду на диету, а большинство запасов вредны фигуре. В общем, продукты в мусорку — деньги на ветер.

Все вкусное, сроки в норме.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Прошерстила кухню, собрала продукты на раздачу: банка салата, смородиновое варенье, консервы из сайры, немного кукурузной крупы и целый пакет замороженной речной рыбы. Заморозка лежит давно, но, вдруг кому надо на корм питомцам. Сфоткала, предложила пост в группу. Опубликовали его только в 23 часа. Я уже спала, но настойчивые уведомления на телефоне разбудили.

Кто успел, тот и съел — это про фуршеринг. Продукты здесь разлетаются мгновенно. И не важно, в какое время вышел пост. Уже через минуту (!) мне пришло сообщение «Здравствуйте. Можно забрать все?».

Продукты попросила девушка Елена (имя изменено). Судя по снимкам на ее странице, у нее есть муж, маленькая дочка. Семья нуждающейся не выглядит. Договорились, что приедут на следующий день после работы.

Пока переписывались, пришло еще четыре сообщения от желающих забрать еду. Ответила всем, что продукты уже забронировали, но если вдруг не заберут, отпишусь. В ответ кто-то прислал грустный смайлик, кто-то извинился за беспокойство, а один мужик обматерил меня.

ГРОЗИЛСЯ РАЗБИТЬ ЛИЦО

Возраст на его странице не указан, на вид ему уже за 40. Крепкий, суровый товарищ. Он прислал сообщение через семь минут после выхода поста. Но ему невдомек, как так он мог опоздать.

— Когда успела девушка забронировать, непонятно… Как объявление вышло, я сразу же вам написал. Мне не нужен ваш корм, у нас в семье стариков четыре человека и четверо детей, да нас трое. Вы пишите, что забронировали, а я считаю, что вы тут исполняете, смеха ради, решили поугорать над людьми. Вот вы мне напишите, вам в прикол врать людям? — такие комментарии он оставил под моим постом.

А потом написал в личное сообщение: «Походу, все теперь будут знать, что ты вводишь людей в заблуждение. С виду вроде приятная девушка, а так подло себя ведешь».

Такие комментарии мужчина оставил под постом.

Затем стал удалять свои же комментарии, писать другие, но сохраняя смысл. Я переслала ему сообщение от Елены, чтобы прекратил, наконец, обижаться и засорять пост необоснованными обвинениями. В ответ он меня обматерил и пригрозил разбить лицо за вранье.

Утром я обнаружила, что все сообщения он удалил. И комментарии тоже. Вскоре собеседник написал, что просит прощение за свое поведение. Странный человек...

ФУДШЕРИНГ — ЭТО НЕ МОЕ

Брать что-то у других после такого я не рискнула. Во-первых, бронировать продукты надо очень быстро, а для этого нужно жить в этом паблике. Во-вторых, я не хочу чтобы меня кто-то проклял за съеденную банку сгущенки или за огурец.

Кстати, Елену за посылкой пришлось ждать двое суток. Все у нее что-то не получалось. В итоге за продуктами приехал ее супруг с ребенком. По времени тоже припозднились, пришлось мне отменить свои планы и сидеть дома до десяти вечера, ждать их. Зато муж Елены привез взамен целый пакет стеклянных банок под заготовки. И попросил сообщать, если вдруг появятся лишние продукты.

Но я в фудшеринг больше ни ногой! Или сбагрю соленья друзьям, или выброшу на помойку. Да, жалко! Зато нервы целее будут.

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