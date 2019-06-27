Выходные в Челябинске: бесплатный концерт британских групп, «Ильменка», выставки и марафон

На Ильменский фестиваль к Митяеву в этом году приедут Наргиз и Леонид Марголин 6+

Мероприятие в официальном списке брендов Южного Урала. Фестиваль собирает до 20 000 участников. Цели мероприятия самые что ни на есть благие: сохранение авторской песни, популяризация русского языка через поэзию, поддержка молодых талантов.

На Ильменку едут за атмосферой и чтобы послушать звезд. В этом году в концертной программе участвуют Олег Митяев, Леонид Марголин и Родион Марченко. Приедут Галина Хомчик и арт-зонг дуэт «Мастер Гриша» и другие представители бардовской песни из разных городов России. Гости из-за рубежа — шоу-скрипачка Тамара Сидорова (Дюссельдорф, Германия), дуэт Эдуарда Двухименного и Наргиз.

Программа начнется 28 июня в 19.00 на двух концертных площадках — Главной и Лесной сценах. Работает Творческое пространство «Шатер», где состоится прослушивание участников конкурсов авторской песни, творческая встреча с артистами, пресс-конференция.

К месту фестиваля будет организовано движение автобусов от железнодорожного вокзала (станция Миасс-I) до курорта «Солнечная Долина» и обратно. Стоимость проезда — 30 рублей, интервал движения — 1 час, время работы — 28 июня 14:00 — 19:00, 29 июня 9:00 — 22:00, 30 июня 9:00 — 16:00.

С 28 по 30 июня

«Солнечная долина»

Вход свободный.

В Челябинске выставили предметы шаманских культов индейцев 6+

На экспозиции «Североамериканские индейцы. Мифы и реальность» можно залезть в традиционное жилище аборигенов — типпи — и сравнить его размер со студиями в челябинских новостройках. В экспозиции представлена коллекция, собранная за 30 лет художником из Краснодара Игорем Гуровым. Это военные и ритуальные одежды представителей различных племен, мужские и женские костюмы из замши и перьев, расшитые иглами дикобраза и бисером, детские игрушки и предметы шаманских культов.

— Можно увидеть конское снаряжение и упряжь, как индейцев, так и ковбоев. Кроме исторических артефактов, представлена современная культура современных фестивалей — пау-вау и изделия мастеров из индейских резерваций США и Канады. Большое количество исторических фотографий дополняют выставку, — рассказывают в музее.

Для летних лагерей проводят экскурсии и квест «По следам индейцев».

До 20 августа

Западная башня краеведческого музея

10.00 — 19.00

Тел.: (351) 263-08-32

Билет: 120 руб.

Британские рокеры дают бесплатный концерт для челябинцев 16+

У истоков рока стояла Англия. Удивительно, что в чопорной, консервативной стране родилась хулиганистая панк-музыка. Не менее удивительно, что несмотря на все охлаждения отношений на мировой арене, Британия и Россия в 2019-м проводят совместный Год музыки. В рамках этого, в Челябинск приедут два коллектива из Бирмингема Riscas и The Assist. Честно говоря, мы о таких не слышали. Это команды, которые начали завоевывать популярность пару лет назад. Но если вам нравится рок, то должно быть очень интересно послушать его в исполнении представителей нации основателей жанра.

30 июня, воскресенье

Концертный клуб OZZ

Тел.: +7 (908) 052-96-74

Начало в 19.00

Вход свободный.

Фестиваль анимации 18+

Кинотеатр Пушкина вновь радует поклонников кинематографа. На этот раз в репертуаре камерного кинотеатра анимационный фестиваль «А4». В его рамках показывают мультфильмы Вышеградской четверки — Венгрии, Польши, Словакии и Чехии.

— Прямо в зрительном зале вы сможете окунуться в яркую атмосферу фильмов молодых авторов. В программе 11 признанных хитов, отобранные из всех показанных ранее в России программ. Поднимут темы свободы, любви, дружбы, расставания, жизни в социуме, детства, боли и депрессии, — говорят организаторы.

Продолжительность: 1 час 30 минут.

28 июня, пт: 19:00

29 июня, сб: 17:00

Кинотеатр Пушкина

Билет: 200 — 350 руб.

Забег вдоль жемчужины Урала 18+

Соревнования «Бег чистой воды» проводятся в Миассе не первый год. Поклонники бега съезжаются со всей области. Дистанция проложена вокруг озера Тургояк. Старт на пляже пансионата «Тургояк». Есть три дистанции.

Классический марафон и полумарафон. Бегут только совершеннолетние. Обязательна справка от врача о допуске к участию.

Дистанция 5 км. К участию на дистанцию допускаются с 14 лет. Для пенсионеров нужна справка от врача.

— Участник считается допущенным к соревнованиям, если он заранее зарегистрировался, предъявил допуск врача, полис страхования от несчастного случая, оплатил стартовый взнос и получил стартовый номер, — говорят организаторы.

30 июня, воскресенье

Старт забегов в 11.00

Тел.: (3513) 55-46-82

Стартовый взнос: 250 — 300 руб.