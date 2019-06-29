2019-06-29T22:44:15+03:00
Общество

В Уйском районе появится ФОК с бассейном и лыже-роллерная трасса

Об этом заявил глава региона Алексей Текслер на Дне района
Инна КУМЕЙКО
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Алексей Текслер внутри недостроенного комплекса с искусственным льдом.Алексей Текслер внутри недостроенного комплекса с искусственным льдом.Фото: Инна КУМЕЙКО
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Уйскому району 92 года. Это исключительно аграрная территория: даже странно, что здесь нет металлургических заводов и горнодобывающих предприятий. Хотя есть разведанное месторождение гранита. Правда, из-за отсутствия железной дороги браться за его разработку невыгодно. Зато воздух здесь пахнет травами и свежестью.

О развитии района глава Челябинской области Алексей Текслер говорил в субботу, 29 июня, когда приехал поздравить уйчан с 92-летием их малой родины. Поддерживать фермеров, рекламировать преимущества территории нашим крупным агрохолдингам, распахивать залежные земли — задачи местной администрации.

Рецепт легендарного Уйского сыра придуман в 1929 году. Именно в этой местности и климате коровы дают особенное молоко, годное для сыра. За сыром из Уйска гоняются в Екатеринбурге, Магнитке, Челябинске, Ханты-Мансийске. Медаль - 100 лучших товаров России. Фото: Инна КУМЕЙКО

Рецепт легендарного Уйского сыра придуман в 1929 году. Именно в этой местности и климате коровы дают особенное молоко, годное для сыра. За сыром из Уйска гоняются в Екатеринбурге, Магнитке, Челябинске, Ханты-Мансийске. Медаль - 100 лучших товаров России.Фото: Инна КУМЕЙКО

Селяне озвучили Текслеру проблемы: разбитые дороги, годы ожидания газа, закрытые ФАПы, нехватка медработников.

Уже в понедельник в Уйское приедет и.о. министра дорожного хозяйства региона Александр Филиппов: его откомандируют лично проверить ситуацию по жалобам.

Перезагрузка областной программы газификации тоже будет.

Это тоже сыр. Его можно просто есть, а еще - добавлять в другие блюда. Фото: Инна КУМЕЙКО

Это тоже сыр. Его можно просто есть, а еще - добавлять в другие блюда.Фото: Инна КУМЕЙКО

Прекращена бездумная оптимизация больниц и поликлиник. Дооптимизировались: региону остро не хватает несколько тысяч медицинских работников. Кажется, есть федеральные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». И подъемные по ним есть: миллион рублей положен врачу, переехавшему в глубинку, и 500 тыс — фельдшеру. Но не едет народ!

Значит, говорит Текслер, нужно создавать условия на месте. Например, помогать строиться. И это — задача региона.

Бабушки в Уйском районе креативят, а не на печке лежат. Вот, например, эти пенсионерки - в образах гоголевской Диканьки. Яства на столе пекли и варили сами. Пирожок с яйцом и рисом - 10 руб. Фото: Инна КУМЕЙКО

Бабушки в Уйском районе креативят, а не на печке лежат. Вот, например, эти пенсионерки - в образах гоголевской Диканьки. Яства на столе пекли и варили сами. Пирожок с яйцом и рисом - 10 руб.Фото: Инна КУМЕЙКО

Есть и хорошее. Скоро в Уйском появится физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Район «сухопутный»: водоемов почти нет. А плаванием заниматься нужно.

Через три года ФОК будет готов. Как сказал и.о. министра физической культуры и спорта региона Леонид Одер, в федеральном бюджете на ФОК в Уйском заложено 85 млн руб.

Есть в Уйском районе богатая самодеятельность. "Вильяма нашего, так сказать, Шекспира" ставят. Вот вам - удушение мавром Дездемоны. Фото: Инна КУМЕЙКО

Есть в Уйском районе богатая самодеятельность. "Вильяма нашего, так сказать, Шекспира" ставят. Вот вам - удушение мавром Дездемоны.Фото: Инна КУМЕЙКО

Кроме того, построят в Уйском лыже-роллерную трассу. Поклонников скоростного бега здесь много: в марте проходит известный спортивный праздник «Лыжня Тихонова».

Предстоит за два года реконструировать отличный некогда стадион, на котором в начале нулевых проводились сельские олимпийские игры. На нем восстановят дорожки и футбольное поле с искусственным покрытием посередине.

Алексей Текслер пообещал уйчанам довести до финала стройку искусственного ледового поля, расположенного в трех шагах от стадиона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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