В Челябинской области тормозятся работы по национальным проектам

Двенадцать национальных проектов реализованы по стране, в среднем, на 28%.

В Челябинской области эта цифра в два раза меньше. Субсидии региону выданы на 800 млн рублей — это треть годового объема. Предстоит освоить еще 1,5 млрд руб.

ОБЩИМИ СЛОВАМИ НЕ ОТДЕЛАЛИСЬ

На заседании правительства Челябинской области глава региона Алексей Текслер отчитал подчиненных за нерасторопность в работе с национальными проектами. Отделаться общими фразами в объяснениях не удалось. Текслер спрашивал дотошно, ведь каждая цифра в отчетах требовала пояснений. А без ответственного отношения чиновников трудно ждать прорыва в благоустройстве, например.

Открывая совещание, глава регион подчеркнул важность национальных проектов для жителей региона. Итогом большой работы должно стать качественное улучшение жизни людей. Однако темпы реализации нацпроектов в регионе пока неудовлетворительные.

«ЛИЧНО ЗАНИМАЮСЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ»

— Я если «Безопасными и качественными автомобильными дорогами» занимаюсь (один из национальных проектов. — Прим. ред.), то так он и реализуется лучше. Лично сам занимаюсь! Что, мне теперь лично самому и другими нацпроектами заниматься? В недельный срок прошу предоставить объяснения по тем цифрам, которые озвучены, — сказал Алексей Текслер.

Каждый национальный проект — это большая «бумажная» работа, ведь согласований с федеральными ведомствами очень много.

— Затянулся этап так называемой расторговки, — говорит и.о. заместителя министра экономического развития Ирина Акбашева. — Надо делать это быстрее. Потому что, например, для стройки определяющее значение имеет фактор сезонности.

ГАЗ ЕСТЬ, И ЭТО ХОРОШО!

Есть, конечно, и добрые вести. Например, газификация сел. Голубое топливо пришло в село Алексеевка Варненского района.

В прошлом году к Алексеевке подвели 17 км газопровода высокого давления. Далее начали строить разводящие сети к домам.

— Первую зиму встретим с газом. Не нужно больше запасаться углем, дровами. Столько сил и времени эти хлопоты отнимали. Сейчас в доме всегда тепло и чисто, — говорит жительница Алексеевки Марина Назарова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Глава Челябинской области Алексей Текслер:

— Я специально поручил вынести этот вопрос на заседание правительства, чтобы всем вместе посмотреть, что происходит с национальными проектами. Мы каждую неделю с вами это обсуждаем, в том числе и на аппаратных совещаниях. Коллеги, я не удовлетворен цифрами, которые здесь прозвучали, особенно когда говорят, что экология у нас — самое отстающее направление при реализации нацпроектов. И по остальным дела не лучше. Всем членам правительства — в недельный срок представить объяснение по прозвучавшим цифрам. Через неделю — провести совещание по итогам работы.

Цифра

12 направлений стратегического развития страны до 2024 года: здравоохранение, образование, жилье, городская среда, экология, автодороги, рынок труда, наука, цифровая экономика, культура, малый бизнес, сотрудничество и экспорт, магистральная инфраструктура — определены Указом президента как приоритетные проекты.

В рамках 12 нацпроектов Челябинская область включилась в реализацию 52 федеральных программ.

Общий объем финансирования — 16 млрд руб. (10 млрд руб. — средства федерального бюджета).