2019-06-28T09:54:18+03:00
Общество

В Челябинской области тормозятся работы по национальным проектам

Глава региона Алексей Текслер отчитал подчиненных за нерасторопность
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Алексей Текслер отчитал подчиненных за нерасторопность. Фото: gubernator74.ruАлексей Текслер отчитал подчиненных за нерасторопность. Фото: gubernator74.ru
Изменить размер текста:

Двенадцать национальных проектов реализованы по стране, в среднем, на 28%.

В Челябинской области эта цифра в два раза меньше. Субсидии региону выданы на 800 млн рублей — это треть годового объема. Предстоит освоить еще 1,5 млрд руб.

ОБЩИМИ СЛОВАМИ НЕ ОТДЕЛАЛИСЬ

На заседании правительства Челябинской области глава региона Алексей Текслер отчитал подчиненных за нерасторопность в работе с национальными проектами. Отделаться общими фразами в объяснениях не удалось. Текслер спрашивал дотошно, ведь каждая цифра в отчетах требовала пояснений. А без ответственного отношения чиновников трудно ждать прорыва в благоустройстве, например.

Открывая совещание, глава регион подчеркнул важность национальных проектов для жителей региона. Итогом большой работы должно стать качественное улучшение жизни людей. Однако темпы реализации нацпроектов в регионе пока неудовлетворительные.

«ЛИЧНО ЗАНИМАЮСЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ»

— Я если «Безопасными и качественными автомобильными дорогами» занимаюсь (один из национальных проектов. — Прим. ред.), то так он и реализуется лучше. Лично сам занимаюсь! Что, мне теперь лично самому и другими нацпроектами заниматься? В недельный срок прошу предоставить объяснения по тем цифрам, которые озвучены, — сказал Алексей Текслер.

Каждый национальный проект — это большая «бумажная» работа, ведь согласований с федеральными ведомствами очень много.

— Затянулся этап так называемой расторговки, — говорит и.о. заместителя министра экономического развития Ирина Акбашева. — Надо делать это быстрее. Потому что, например, для стройки определяющее значение имеет фактор сезонности.

ГАЗ ЕСТЬ, И ЭТО ХОРОШО!

Есть, конечно, и добрые вести. Например, газификация сел. Голубое топливо пришло в село Алексеевка Варненского района.

В прошлом году к Алексеевке подвели 17 км газопровода высокого давления. Далее начали строить разводящие сети к домам.

— Первую зиму встретим с газом. Не нужно больше запасаться углем, дровами. Столько сил и времени эти хлопоты отнимали. Сейчас в доме всегда тепло и чисто, — говорит жительница Алексеевки Марина Назарова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Глава Челябинской области Алексей Текслер:

— Я специально поручил вынести этот вопрос на заседание правительства, чтобы всем вместе посмотреть, что происходит с национальными проектами. Мы каждую неделю с вами это обсуждаем, в том числе и на аппаратных совещаниях. Коллеги, я не удовлетворен цифрами, которые здесь прозвучали, особенно когда говорят, что экология у нас — самое отстающее направление при реализации нацпроектов. И по остальным дела не лучше. Всем членам правительства — в недельный срок представить объяснение по прозвучавшим цифрам. Через неделю — провести совещание по итогам работы.

Цифра

12 направлений стратегического развития страны до 2024 года: здравоохранение, образование, жилье, городская среда, экология, автодороги, рынок труда, наука, цифровая экономика, культура, малый бизнес, сотрудничество и экспорт, магистральная инфраструктура — определены Указом президента как приоритетные проекты.

В рамках 12 нацпроектов Челябинская область включилась в реализацию 52 федеральных программ.

Общий объем финансирования — 16 млрд руб. (10 млрд руб. — средства федерального бюджета).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Обвинения не имеют отношение к реальности»: Письмо пилота «Аэрофлота» назвали попыткой опорочить компанию для собственной выгоды
Оказалось, командир воздушного судна Виталий Алексеев собрался устроиться в зарубежную фирму и пробует манипулировать своим нынешним руководством
Бесплатная медпомощь, о которой вы не знали: эксперты рассказали о главных правилах, как качественно лечиться по полису ОМС
«Комсомолка» провела конференцию, где ведущие специалисты разложили по полочкам все последние нововведения для пациентов, врачей и пояснили, как воспользоваться своими правами на практике
Новости 24
Руководитель известной в Челябинске автошколы попросил отпустить его из СИЗО
Ограбила родную бабушку: жительница Челябинской области не смогла убедить суд, что не нападала на пенсионерку
Прокурор отобрал у владельца «резиновой квартиры» в Челябинске подношения мигрантов
Превышение по марганцу обнаружили в воде крупного города Челябинской области
В Челябинской области нужно создать комфортную среду, удобную людям разного возраста
Детям-инвалидам в два раза повышают пособие в Челябинской области
Табличка «Челябинск» стала частью арт-проекта современного художника
В Челябинске пропала девочка-подросток
В мэрии Челябинска утвердили чиновника, который будет отвечать за спорт и туризм
Жара вернется в Челябинскую область на предстоящих выходных
Ректора крупного челябинского вуза выберут после губернатора
В Челябинске покажут редкие картины художников СССР
В Челябинске снова уложили асфальт в лужи
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования
Театр оперы в Челябинске покрыли строительными лесами
В трех районах Челябинска отключат горячую воду
Заключенных в Челябинске учат на «айтишников»
Бешеные псы. Собаки под Саткой разорвали 40 кур и уток
На Ильменском фестивале будут дежурить более 200 работников экстренных служб
Певец Сергей Лазарев скоро получит меч от оружейников Златоуста
Глава Челябинской области Алексей Текслер встретился с хоккеистом Никитой Нестеровым
В Челябинской области пост министра экономического развития покинул Сергей Смольников
Лоси из национального парка «Зюраткуль» в Челябинской области гуляют сами по себе
На месте двухэтажного Киргородка в Челябинске вырастут новые многоэтажки
От менингита в Челябинске умерла двухлетняя девочка
Одиннадцать озер на Южном Урале открыли для бесплатного лова рыбы