Дороги в Челябинской области переведут на контракты жизненного цикла

В Москве под председательством Президента России Владимира Путина прошло заседание Государственного Совета. Говорили о развитии сети автодорог.

Руководитель Челябинской области Алексей Текслер участвовал в заседании.

Челябинская область — регион с развитой дорожной сетью: более 27 тыс. км дорог федерального, регионального и местного значения.

МОСТЫ НУЖДАЮТСЯ В РЕМОНТЕ

На заседании Госсовета обсуждалось создание федеральной программы по реконструкции и капремонту аварийных мостов с дополнительным финансированием из федерального бюджета.

Алексей Текслер поддержал инициативу. В нашей области в капитальном ремонте нуждаются 30 мостов. На приведение их в нормативное состояние требуется 2 млрд руб. Возможности Дорожного фонда позволяют в год восстанавливать три-четыре путепровода.

— Государственная программа по ремонту аварийных мостов с финансированием из федерального бюджета позволит в кратчайшие сроки реконструировать все путепроводы и обеспечить их дальнейшую безопасную работу и безопасность дорожного движения, — отметил Алексей Текслер.

ОТВЕЧАТЬ ПО-ПОЛНОЙ

На заседании Госсовета в Кремле обсудили тему расширения понятия контракта жизненного цикла (КЖЦ). Это долгосрочное соглашение с подрядчиком на обслуживание закрепленного договором участка автодороги. Сейчас формат распространяется на проектирование и строительство новых дорог, на содержание и ремонт вновь построенных автодорог.

Алексей Текслер поддержал инициативу расширить сферу применения контрактов — при ремонте, текущем и последующем содержании существующих дорог.

Как подчеркнул и. о. министра дорожного строительства Александр Филиппов, тема перехода на контракты жизненного цикла назрела давно. Если подрядчик будет отвечать не только за капитальный ремонт дороги, но и за ее содержание, вырастет качество его работы.

Того же мнения и руководитель Челябинского учебного центра «Эверест» Николай Шуленин: контракты жизненного цикла стимулируют подрядчиков на ответственную работу. Переделывать-то брак придется за свои деньги.

Одна из составляющих КЖЦ — долгосрочные договорные обязательства по ремонту и содержанию дорог. По мнению Алексея Текслера, регион должен переходить к такой практике.

— Использование такого подхода позволит избежать ситуации, которая сложилась в этом году в Челябинске. Три месяца городские власти, ответственные за это направление, «боролись» с ФАС, вместо того чтобы подготовить правильно документы и приступить вовремя к дорожным работам. Готовиться к дорожному сезону нужно заранее, чтобы не заниматься бумажной волокитой в период, когда должны вестись активные строительно-монтажные работы. Переход на систему заключения долгосрочных контрактов позволит усилить контроль за качеством выполненных работ подрядчиком и исключить потерю времени, — уверен глава региона.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Глава Челябинской области Алексей Текслер:

— Привести в нормативное состояние большинство магистралей Южного Урала — ключевая задача, которую я ставлю перед правительством региона. В 2019 г. в регионе на дорожные работы направлена беспрецедентная сумма — более 16 миллиардов рублей. И с каждым годом мы будем стараться наращивать темпы дорожного строительства.

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